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Они достойны Лиги чемпионов. Что смотреть сегодня вечером?

На днях мы стали свидетелями ярчайших матчей Лиги чемпионов, но на этом футбольный праздник не заканчивается, и уже сегодня пройдут полуфинальные встречи Лиги Европы и Лиги конференций. Чего от них ждать, что в них будет и другие нюансы встреч.
Они достойны Лиги чемпионов. Что смотреть сегодня вечером?
28 апреля 2022 13:16
автор: Никита Шмытов
автор фото: Соцсети "Айнтрахта"

Четверг, 28 апреля, 22.00. «Фейеноорд» - «Марсель» (Лига конференций)

В первом полуфинальном матче встречаются два статусных клуба, которые даже выигрывали Лигу чемпионов в прошлом, но это было слишком давно. Сейчас Лига конференций - это отличный шанс заявить о себе, особенно на фоне родных чемпионатов, где всю славу и внимание забирают более богатые клубы.

«Фейеноорд» - одна из самых ярких команд нового еврокубка, которая даже в плей-офф не прижимается к своим воротам ни при каких обстоятельствах. За четыре матча в играх на вылет при участии нидерландцев был забит 21 мяч. «Марсель» не показывает настолько «огненные» игры, предпочитая планомерное и медленное продвижение по сетке.

Наверняка хозяева поля не отойдут от своего стиля и продолжат голевую феерию. Смогут ли французы противостоять такому натиску?

Четверг, 28 апреля, 22.00. «Лестер» - «Рома» (Лига конференций)

Эти клубы достойны игр в Лиге чемпионов, но волею судьбы они оказались в третьем по рангу еврокубке.

«Рома» со скрипом втиснулась в зону еврокубков в Серии А, а «Лестер», почти наверняка, не получит в следующем сезоне ничего даже на уровне Лиги конференций. Нынешний полуфинал - это отличная возможность для двух команд реабилитироваться в текущем сезоне: для «Ромы» этот трофей станет первым за почти 15 лет, а «Лестер» может остаться в еврокубках на следующий сезон.

Четверг, 28 апреля, 22.00. «Вест Хэм» - «Айнтрахт» (Лига Европы)

Обе команды прошли сумасшедший турнирный путь, из-за чего уже каждый из них достоин трофея, но в финал пройдет только один. «Вест Хэм» выбил из розыгрыша «Севилью» и «Лион», а «Айнтрахт» - «Бетис» и «Барселону».

В первом матче «молотобойцы» считаются фаворитами, и во многом благодаря их классной игре дома. Например, если брать в расчёт статистику игр на своем поле в АПЛ, то «Вест Хэм» одержал больше побед, чем даже «Челси». Если же считать общую статистику, то англичане проиграли всего один матч из последних десяти на родном стадионе.

Гости уже прыгнули выше головы - «Айнтрахт» сенсационно прошел в полуфинал турнира, хотя в Бундеслиге ситуация удручающая - девятое место и пятиматчевая безвыигрышная серия. Также не в пользу немцев играет проблема с составом - отсутствуют два ключевых игрока.

Четверг, 28 апреля, 22.00. «РБ Лейпциг» - «Рейнджерс» (Лига Европы)

Доменико Тедеско только недавно покинул «Спартак», но по традиции многих представителей экс-представителей красно-белого клуба, мчится к новому для себя трофею. Немец реанимировал падающий «Лейпциг», благодаря чему команда «взлетела» в тройку лучших команд Бундеслиги, а также ворвалась в полуфинал ЛЕ. «РБ» в предыдущие годы уже проходил в полуфинал ЛЧ, финал Кубка Германии, а также становился вице-чемпионом Бундеслиги, но команде постоянно немного не хватает до первого трофея в истории.

«Рейнджерсу» трофеев хватает, но все они являются локальными достижениями в своей стране. В Европе в последний раз шотландцы близки к титулу были в 2008 году, но тогда в финале сильнее оказался «Зенит». В этом сезоне «Рейнджерс» прошёл «Боруссию», «Црвену Звезду» и «Брагу», что явно нельзя списать на везение. Ван Бронкхорст ставит интересный атакующий футбол, центром которого нередко оказывается экс-форвард «Спартака» Фэшн Сакала.

источник: «Советский спорт»
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