Андрей Червиченко: «Желтая подводная лодка» утонула после двух пробоин от «Ливерпуля»

- Андрей Владимирович, похоже, сказка «Вильярреала» завершилась на «Ливерпуле».
- Да, хотя «Ливерпуль» нанес всего две пробоины, но у такого «Ливерпуля» «Вильярреалу» и эту фору будет отыграть сложно. Похоже, «желтая подводная лодка» все-таки утонула.
- Команда из маленького испанского городка и так наделала шума – «Вильярреал» выбил из Лиги чемпионов «Ювентус», потом «Баварию»…
- А денег сколько заработали.
- Теперь всем взрослым жителям Вильярреала можно будет купить по «Фиату Уно».
- Да, премиальных от УЕФА на это может хватить.
- Хотя уже эту тему поднимали не раз, это уде стало мемом, но все-таки напомню: Дзюба все-таки ошибся, когда-то назвав Эмери «тренеришкой»?
- Такой вот Эмери «тренеришка» – выиграл четыре Лиги Европы, дошел со скромной по составу командой до полуфинала Лиги чемпионов.
В «Спартаке» не только Дзюба в свое время ошибался. Из недавнего – у них там и Витория был не тот, уволили. Зато, видимо, Ваноли что надо.
АНОНС
Вчера «Ливерпуль» обыграл «Вильярреал» в первом матче полуфинала Лиги чемпионов на стадионе «Энфилд» со счетом 2:0.
Ответный матч пройдет в Вильярреале 3 мая.
В другом полуфинале во вторник «Манчестер Сити» в Манчестере победил «Реал» - 4:3.
Ответная игра пройдет в Мадриде 4 мая.
Сегодня во втором по значимости европейском кубковом турнире Лиге Европы также пройдут первые полуфинальные матчи.
«Лейпциг» Доменико Тедеско сыграет дома с «Глазго Рейнджерс», а «Вест Хэм» примет «Айнтрахт». Начало игр в 22.00.
Напомним, «Айнтрахт» выбил в 1/8 финала хорошо знакомый российским болельщиками «Бетис», а в 1/4 «Барселону».