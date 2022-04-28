Андрей Червиченко: «Желтая подводная лодка» утонула после двух пробоин от «Ливерпуля»

- Андрей Владимирович, похоже, сказка «Вильярреала» завершилась на «Ливерпуле».

- Да, хотя «Ливерпуль» нанес всего две пробоины, но у такого «Ливерпуля» «Вильярреалу» и эту фору будет отыграть сложно. Похоже, «желтая подводная лодка» все-таки утонула.

- Команда из маленького испанского городка и так наделала шума – «Вильярреал» выбил из Лиги чемпионов «Ювентус», потом «Баварию»…

- А денег сколько заработали.

- Теперь всем взрослым жителям Вильярреала можно будет купить по «Фиату Уно».

- Да, премиальных от УЕФА на это может хватить.

- Хотя уже эту тему поднимали не раз, это уде стало мемом, но все-таки напомню: Дзюба все-таки ошибся, когда-то назвав Эмери «тренеришкой»?

- Такой вот Эмери «тренеришка» – выиграл четыре Лиги Европы, дошел со скромной по составу командой до полуфинала Лиги чемпионов.

В «Спартаке» не только Дзюба в свое время ошибался. Из недавнего – у них там и Витория был не тот, уволили. Зато, видимо, Ваноли что надо.

АНОНС

Вчера «Ливерпуль» обыграл «Вильярреал» в первом матче полуфинала Лиги чемпионов на стадионе «Энфилд» со счетом 2:0.

Ответный матч пройдет в Вильярреале 3 мая.

В другом полуфинале во вторник «Манчестер Сити» в Манчестере победил «Реал» - 4:3.

Ответная игра пройдет в Мадриде 4 мая.

Сегодня во втором по значимости европейском кубковом турнире Лиге Европы также пройдут первые полуфинальные матчи.

«Лейпциг» Доменико Тедеско сыграет дома с «Глазго Рейнджерс», а «Вест Хэм» примет «Айнтрахт». Начало игр в 22.00.

Напомним, «Айнтрахт» выбил в 1/8 финала хорошо знакомый российским болельщиками «Бетис», а в 1/4 «Барселону».