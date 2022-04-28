Головин, Фабрегас и другие игроки «Монако» выбрали самый красивый гол из России

В январе 2022-го года ФК «Монако» и БК «Лига Ставок» в рамках своего партнерства объявили конкурс, где любой футболист-любитель мог выиграть поездку в гости к футбольному клубу.

Для участия в конкурсе любой человек из России мог выложить свой красивый и смелый гол с хэштегом #МонакоЛигаСтавок в личном профиле в социальных сетях.

Тысячи любителей по всей России делились своими голами больше месяца, после чего организаторы отобрали 10 лучших голов. Критерием отбора стали красота гола и смелость исполнителей, которые решились на нестандартное действие или целую серию перфомансов в одной атаке.

Александр Головин, Франсеск Фабрегас, Юссуф Фофана и Элиот Матацо посмотрели голы 10 финалистов конкурса на самый красивый любительский гол и определили победителя. Автор лучшего забитого мяча Кирилл Гришнов из Брянска отправится в Монако на матч футбольного клуба. Организатором поездки выступит БК «Лига Ставок».

ФК «Монако» и БК «Лига Ставок» объявили о своем партнерстве в октябре 2021 года. Букмекерская компания стала официальным региональным беттинг-партнером клуба в России.