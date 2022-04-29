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Учит или мучит полиграф российских судей?

Количество судейских ошибок от тура к туру в российском чемпионате растет в геометрической прогрессии. В связи с чем и у футбольных функционеров, и у болельщиков все чаще возникает вопрос: куда в первую очередь надо посылать наших арбитров - на курсы повышения квалификации или на полиграф?
Учит или мучит полиграф российских судей?
29 апреля 2022 08:07
автор: Анастасия Лукачи
автор фото: ПФК "Крылья Советов"

ФАРТОВЫЙ СЕРГЕЙ ЮРАН

За красивый счет встречи «Химки» - «Крылья Советов», которая в минувшее воскресенье завершилась со счетом 4:1 в пользу хозяев, арбитрам матча Алексею Матюнину и Павлу Шадыханову грозит полиграф.

По итогам заседания Экспертно-судейской комиссии РФС были вынесены следующие решения: неверно назначен пенальти в пользу «Химок» и неправильно засчитан гол в ворота самарцев.

ГРУППА НЕПОДДЕРЖКИ

Неудивительно, что сразу после финального свистка «Крылья Советов» продемонстрировали свое отношение к судейству в этом матче всеми доступными способами: «волну» запустил полузащитник самарчан Максим Глушенков, отказавшись пожать руку главному арбитру встречи Алексею Матюнину. Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин поступок своего игрока поддержал, сказав, что его эмоции ему очень понятны. Далее эстафету принял губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, который пообещал заняться этой ситуацией вплотную, заявив, что «судейство, которое было в этом матче - оно против российского футбола». Замкнул круг недовольства работой тандема Матюнин - Шадыханов спортивный директор «крыльев» Сергей Корниленко, подчеркнув, что самарцы играют только в честный футбол: «Мы возмущены работой судейской бригады. Такое нельзя оставлять без внимания».

Так что хоть очков «Крыльям Советов» никто и не вернет, свою справедливость команда нашла. О чем в своем философском стиле высказался бывший полузащитник сборной России Роман Широков: «Санкции к Матюнину и Шадыханову? Бог есть. Мое личное мнение, что абсолютно заслуженно».

МАТЮНИН УЖЕ ЗНАКОМ С ДЕТЕКТОРОМ ЛЖИ

Что касается грядущей проверки на полиграфе, то у Алексея Матюнина и Павла Шадыханова есть все права от нее отказаться. Но в случае отказа судьи будут отстранены от работы надолго. Пока Матюнин и Шадыхнов на скамейке «штрафников», на грядущий 27-й тур чемпионата России они назначений не получили.

Надо сказать, что у Алексея Матюнина уже был опыт общения с детектором. В далеком 2014 году судья без каких-либо возражений согласился на полиграф. История была после обвинений в проявлении расизма. Обвинял судью на тот момент игрок «Зенита» Халк. Невиновность Матюнина была доказана, злую шутку с бразильским нападающим и российским судей сыграли «трудности перевода». Ни тот, ни другой в должной степени не владели английским языком: один сказал, как смог - второй, услышал, что хотел. Но дело было закрыто в пользу российского арбитра.

ПОЛИГРАФ - ПАНАЦЕЯ?

Полиграф с завидной регулярностью становится у нас конечной инстанцией по восстановлению футбольной справедливости. Не люди, так умные машины, должны помочь российскому футболу избавиться от огромного количества спорных судейских решений и договорных матчей. В свое время владелец «Краснодара» Сергей Галицкий очень верил в очистительную силу детектора лжи. Он призывал РФС официально ввести полиграф, аргументируя так: «Это вам не заседания комитета по этике, что-то решающего на глазок. Погрешность детекторов очень низка». А, вот бывший глава департамента судейства РФС Витор Перейра, принимая пост, первым делом запретил детекторы лжи. При португальце они не использовались в российском судействе. Похоже, что в вопросе реальной помощи полиграфа нашему футболу до сих пор нет однозначного ответа. Истина, как обычно, где-то посередине.

источник: «Советский спорт»
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Учит или мучит полиграф российских судей?
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