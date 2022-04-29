«Зенит» идет на рекорд: вспоминаем три предыдущих чемпионства

СЕЗОН-2018/19

В большей части свежей истории «Зенита» командой руководили иностранцы, и руководство неохотно прибегало к российским специалистам. Тем было удивительнее, что в 2018 году после Лучиано Спалетти команду принял Сергей Семак, показавший неплохие результаты в «Уфе».

Первоочередной задачей новоиспечённого тренера стало разобраться с раздутым и переполненным составом, в том числе и пятью аргентинцами, которых привёл Роберто Манчини. Российскому тренеру большая часть из них не пригодилась, поэтому они отправились в различные аренды.

Сергей Семак пробовал разные схемы, пытаясь нащупать лучшее сочетание игроков. Был даже вариант с, прости господи, Кранневитером и Маркизио в центре опорной зоны, но чаще всего Богданыч использовал расстановку 3-5-2 с Дриусси и Дзюбой в нападении.

За первую половину чемпионата «Зенит» проиграл пять игр. Но всё-таки смог «доползти» к зиме в роли лидера таблицы с опережением «Краснодара» на одно очко. В открывшееся трансферное окно питерцы провернули три точечных трансфера, которые сыграли решающую роль в чемпионстве того года. Коллектив пополнили Ракицкий, Барриос и Сердар Азмун. С ними клуб оторвался от ближайших преследователей и уже в 27-м туре оформил чемпионство. «Краснодар» и «Локо» отстали на восемь очков.

СЕЗОН-2019/20

Первым чемпионством за много лет Сергей Семак упрочил свои позиции в руководстве «Зенита», поэтому клуб предоставил новый громадный трансферный бюджет, львиная доля которого ушла на покупку Малкома из «Барселоны» за 40 млн евро. Помимо него в клуб пришёл, как потом выяснилось, лучший левый защитник лиги Дуглас Сантос, а также игроки сборной России Вячеслав Караваев и Алексей Сутормин. В обратную сторону проследовали более десяти футболистов, многие из которых оказались в «Сочи».

В сезоне-2019/20 «Зенит» не давал шансов конкурентам с самого начала. К зимнему перерыву клуб подошёл с десятиочковым запасом от второго места, на котором вновь располагался «Краснодар». И это без травмированного Малкома, который пропустил почти всю первую половину чемпионата.

С его возвращением Сергей Семак не стал делать поспешные перестановки и ломать то, что и так работало, поэтому игроки продолжали держать классические 4-2-2 на поле. В том сезона важнейшую роль сыграли Сердар Азмун и Артём Дзюба, которые на двоих забили 34 гола - это больше половины от общего числа голов команды.

«Зенит» стал чемпионом аж в 26-м туре, за четыре тура до финиша, чего ранее не удавалось ни одной команде России.

СЕЗОН-2020/21

Летнее трансферное окно перед сезоном-2020/21 получилось скомканным. В клуб пришёл дорогостоящий и интересный, но очень своеобразный Вендел, в последний момент переподписали Далера Кузяева, который едва не ушёл в «Локомотив», а также заменили ушедшего Бранислава Ивановича на Деяна Ловрена, о чём, возможно, в клубе сожалеют до сих пор. Вдобавок к нему, на подстраховку, был взят в аренду Дмитрий Чистяков, который сейчас выглядет куда стабильнее звёздного хорвата. В число ушедших вошли ещё несколько ветеранов питерского футбола: Александр Анюков, Олег Шатов, Игорь Смольников и, конечно же, Александр Кокорин.

Такая мини-перестройка сказалась на результатах. После 15 туров «Зенит» занимал лишь вторую строчку, уступая впереди идущему ЦСКА. Но после этого питерцы взялись за дело, и через 10 туров их преимущество над всеми остальными составляло семь очков. Матч, после которого «Зенит» официально стал чемпионом получился эпичным - 6:1 против «Локомотива» на своём поле в 28-м туре.

«Зенит» стал первым клубом с начала нулевых, кому удалось выиграть более двух титулов подряд, а также этим чемпионством сине-бело-голубые опередили ЦСКА по количеству побед в РПЛ.