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Клопп продлил контракт с «Ливерпулем», а самого немца зовут в политику – строить новую Британию

Вчера «Советский спорт» писал, что руководство «Ливерпуля» предложило продлить контракт Юргену Клоппу. И немец предложение принял.
Клопп продлил контракт с «Ливерпулем», а самого немца зовут в политику – строить новую Британию
29 апреля 2022 13:24
автор: Юрий Волохов
автор фото: ФК «Ливерпуль»

ЖЕНА ХОЧЕТ ОСТАТЬСЯ В ЛИВЕРПУЛЕ

Нынешнее соглашение действует до июня 2024 года. По нему зарплата немца составляет 10 млн фунтов в год. Клопп продлил договор еще на два года. Таким образом, он останется в Ливерпуле до 2026-го. Какова будет зарплата тренера за эти два года, пока не известно.

«У меня есть кое-какое объявление. Кому-то оно понравится, кому-то не очень. Я остаюсь еще на два года. Весь мой тренерский штаб тоже! И это самое важное. Я тут еще на четыре года. В футболе это большой период», – сказал Клопп после подписания контракта, которое прошло в офисе клуба.

Тренерский штаб составляют – Витор Матуш, Питер Кравиц и Пеп Лейндерс.

Юрген сказал, что его уговорила остаться жена Улла, он, как хороший муж, выполнил ее просьбу.

«Все из-за того, что Улла хочет остаться здесь! А что делает хороший муж, когда жена хочет остаться? Правильно, он остается! Это не единственная причина, но одна из них», – пояснил Юрген.

Прежде чем подписать договор, он посоветовался со своим помощником, правой рукой Пепом Лейндерсом. Это важный человек в его жизни и карьере.

Ранее Клопп говорил, что в 2024 году возьмет паузу, отдохнет от футбола, посвятит время путешествиям. Но, как видим, релакс переносится еще на два года.

ЛЕЙБОРИСТЫ ЗОВУТ СПАСАТЬ БРИТАНИЮ

А тем временем, у Клоппа оказались поклонники и среди британских политиков. Бывший пресс-секретарь премьер-министра Тони Блэра, представитель Лейбористской партии Алистер Кэмпбелл опубликовал длинное письмо, в котором восхитился немецким тренером и пригласил его пойти в британскую политику. Письмо опубликовало издание The New European. Вот некоторые важные отрывки из письма.

«Дорогой мистер Клопп,

На этой неделе мне задали домашнее задание по немецкому языку – написать кому-то письмо. Поскольку я еще и консультирующий редактор издания The New European, решил написать письмо вам – и опубликовать его на немецком и английском.

Вы построили чудесную команду. Как Грэм Сунесс (легенда «Ливерпуля». – Прим. ред.) сказал после победы 4:0 над «Манчестер Юнайтед», ваша команда играет в лучший футбол, который когда-либо видели фанаты «Ливерпуля». А Грэм Сунесс знает, о чем говорит.

Спасибо вам за все, что вы делаете для нашей страны. Спасибо за красивый футбол. Спасибо за вашу любовь к северной Англии. Спасибо за то, что напомнили нам о том, что у нас в стране живут хорошие лидеры, даже если они, к сожалению, и не сидят в правительстве».

В письме еще много восхитительных эпитетов и различных фактов, которые только подчеркивают величие и человечность Клоппа. Кэмпбелл напоминает, что именно Клопп высказался против брекзита. Клеймит нынешнее правительство консерваторов во главе с Борисом Джонсоном. И фактически призывает Юргена поучаствовать в британской политике.

«Удачи вам в вашей гонке за квадруплом. И я надеюсь, что когда-нибудь ваш шкаф переполнится от трофеев – и тогда вы подумаете о политической карьере. Вы нужны нашей стране!»

источник: «Советский спорт»
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