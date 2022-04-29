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Евгений Ловчев: Разгрома в Питере не будет, но «Зенит» выиграет у «Локо» в два мяча

Лучший футболист СССР 1972 года Евгений Ловчев сделал прогноз на два ключевых матча 27-го тура РПЛ.
Евгений Ловчев: Разгрома в Питере не будет, но «Зенит» выиграет у «Локо» в два мяча
29 апреля 2022 17:49
автор: Юрий Волохов
автор фото: Вячеслав Евдокимов / ФК «Зенит»

«Зенит» «Локомотив». Питер выиграет без проблем?
Я уже как-то рассказывал одну историю. Несколько лет назад я подружился с одним человеком, он когда-то играл за «Локомотив» Златоуст, а сейчас живет в Питере, занимается бизнесом.

Он меня иногда приглашает в Питер на свои дни рождения, какие-то юбилеи своей фирмы и т.д. И мы всегда ходим на «Зенит», если команда в эти дни играет дома.

И вот приехал я как-то в марте, «Зенит» играл с «Ростовом» и разгромил 6:1. Потом попал на матч с «Уралом» опять разгром 7:1. В прошлом году приехал в Питер и попал на матч с «Локомотивом». «Зенит» выиграл 6:1.

«Зенит» мчит к чемпионству, золотые медали совсем рядом, настрой будет соответственный. Сейчас такого разгрома не будет, но «Зенит» победит с разрывом в два мяча.

Дзюба забьет?
По-разному можно относиться к Дзюбе, к его активности вне футбольного поля, но сейчас такое время – соцсети и т.д. Однако для нашего нынешнего футбола, не могу сказать, выдающийся, все-таки я играл со Стрельцовым, но Дзюба большой мастер.

Забьет ли? Будет момент – забьет. Сейчас в основе больше выходит Сергеев, но до уровня Дзюбы ему пока далековато.

«Урал» не сделает подарок «Зениту»?
Нет, «Динамо» играет дома, должно побеждать. «Динамо» немного сникло в сравнении с осенью.

Как-то потухли все молодые ребята из передней линии, но «Урал» сейчас в совсем нелучшем состоянии. Там и забивать-то некому.

НАША СПРАВКА

Перед 27-м туром у лидирующего «Зенита» 58 очков. На 2-м месте идет «Динамо» 52 очка. В случае победы «Зенита» над «Локомотивом», и проигрыша «Динамо» «Уралу», клуб из Санкт-Петербурга досрочно станет чемпионом.

Матчи «Динамо» - «Урал» (начало в 14.00) и «Зенит» «Локомотив» (начало в 19.30) пройдут завтра.

источник: «Советский спорт»
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