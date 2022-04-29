И снова на арене! Клоунов станет 18. Зачем РПЛ делает самострел?

Самый креативный и – я уверен – один из самых недооцененных комментаторов современности Роман Нагучев очень тонкое сравнение привел:

– Я постоянно вижу, как рабочие кладут асфальт в дождь. Сегодня я снова это увидел. 18 команд в РПЛ – при том, что и 16 не всегда готовы играть сезон по-человечески, а еще некоторые лидеры ФНЛ честно отказываются от вышки, а еще те, кто готов, не могут сообразить сертифицированного стадиона. Вместо того, чтобы озаботиться комфортом низших лиг, перекапывают высшую. Небывалые курьезы.

Тут точнее не скажешь. Не надо экзотических сравнений – тут подобрано самое точное. Грязный, не очень хорошо пахнущий рабочий делает абсолютно бессмысленную работу. Зато во всех высоких кабинетах ставятся галочки, пишутся отчеты об исполнении, выписываются премии.

У нас спорта скоро не будет совсем. Вот просто совсем. Но вместо того, чтобы в ежедневном режиме устраивать мозговые штурмы, искать пути выхода из кризиса, придумывать что-то креативное, искать, чем залатать дыры, все изображают движуху. Асфальт – яма – асфальт. Чем хуже сделаешь, тем быстрее придет время снова чинить дорогу и латать свежие трещины. Чем бредовее будет твоей проект, тем скорее ты родишь на свет божий ещё какую-нибудь придурь.

Может ли хоть кто-то здраво и разумно объяснить, зачем нужен этот самострел? К каким положительным последствиям приведет добавление в высший дивизион тех двух, что по спортивному принципу не отобрались бы (или по тому же спортивному принципу вылетели бы)?

Да у вас профессиональных судей на восемь матчей тура не хватает! Да у вас денег скоро не будет даже на эти 16 команд хватать.

Давайте честно себе признаемся: за всем эти годы какой толчок к развитию получил наш футбол? Что его руководители (я сейчас обезличенно – список-то длинный получится, если не формально брать, а по делу) смогли доброго привнести? Я сейчас не про деньги. У нас последние лет 15 «Газпром» все решал в футболе, да только в актив не заносится ровно ничего.

И эти деньги только развратили лигу. Даже имеющиеся стадионы не соответствуют стандартам. «Спартак» в Тушине, по уму если брать, не сертифицирован. Новые, к ЧМ-2018 построенные – вы давно на каждом из них были? Там ветер гуляет, подгоняя мусор и пыль. Там все приходит к обычному нашему состоянию.

Даже банальные регламентные нормы игроки не выполняют. Игроков после матча кто из клубов заставляет нормально в микст-зоне отрабатывать? Не говоря уже о нормальных интервью.

Кто креативом занимается толком? Ну, хорошо. Кроме «Динамо» кто креативом занимается? Кто болельщика на трибуны реально зовет?

Лучше пойдите и сами застрелитесь, чем стрелять по нашему футболу. Подумайте, до скольких надо адекватно сократиться на ближайшие годы, пока мы будем вне мирового футбола? До 14? Или сразу до 12? Сокращайтесь – и играйте четыре полноценных круга. Все равно нигде не ждут и времени свободного много.