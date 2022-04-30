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Три тура до финиша. За какими матчами РПЛ следить?

В субботу, 30 апреля, стартует 27-й тур чемпионата России по футболу сезона-2021/22, после которого в очередной раз может перевернуться многое на разных этажах турнирной таблицы.
Три тура до финиша. За какими матчами РПЛ следить?
30 апреля 2022 13:49
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автор фото: ФК «Динамо» (Москва)

СУББОТА, 30 АПРЕЛЯ. 14.00. «ДИНАМО» МОСКВА – «УРАЛ»

«Динамо» после зимнего перерыва всерьез рассчитывало побороться с «Зенитом» за золотые медали чемпионата, но вместо прогресса и стабильного набора очков команда сильно сдала. И если против команд из нижней части таблицы их идеи еще работали, то против ЦСКА бело-голубые окончательно обнажили все свои проблемы.

«Урал» же, напротив, одержал победу над «Уфой», что значительно повысило их шансы на сохранение прописки в РПЛ, а также приободрило атмосферу в раздевалке.

«Динамо» остается явным фаворитом на этот матч, но им всегда было непросто играть с екатеринбуржцами: трижды они победили, один раз сыграли вничью и один раз было поражение – это если брать статистику в последних пяти матчах. Проблем Сандро Шварцу добавляет состав: в игре не сможет принять участие Диего Лаксальт, под вопросом выход на поле Даниила Лесового, который получил повреждение в предыдущей встрече.

СУББОТА, 30 АПРЕЛЯ. 14.00. «РУБИН» – «СОЧИ»

Данный матч это классический пример того, что несмотря на разные позиции в таблице, андердога назвать сложно.

«Рубин» если бы не одержал победу против тульского «Арсенала» в прошлом туре, то находился сейчас в зоне стыков, но три очка вытащили команду чуть выше.

«Сочи» за последние пять туров провел невероятно трудные встречи против «Крыльев», «Зенита», «Уфы», «Локомотива» и «Ахмата» и достойно вышел из этой серии с восемью очками, проиграв лишь однажды самарцам со счётом 2:3. Против «Рубина» не сможет выйти не только дисквалифицированный Родригао, но и Артур Юсупов, перебравший желтые карточки.

Смог ли Леонид Слуцкий настроить команду на конец чемпионата или прошлая победа стала результатом банального везения?

СУББОТА, 30 АПРЕЛЯ. 16.30. «КРАСНОДАР» – «РОСТОВ»

Одним из самых привлекательных матчей этого тура, несомненно, является южное дерби, которое сильно отличается от предыдущих. За 11 лет противостояния команды провели 31 встречу, и 13 раз победителями из нее выходили «быки», еще 15 (!) раз была зафиксирована ничья, а победить дончанам удалось лишь три раза. Статистика явно не стороне хозяев поля, но учитывая проблемы «Краснодара», Валерий Карпин и компания могут немного поправить ее в свою сторону. В последних пяти матчах соперники неизменно забивали друг другу, и сегодняшняя встреча вряд ли станет исключением.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 30 АПРЕЛЯ. 16.30. «ХИМКИ» – «УФА»

Если вышеописанная встреча была обычным принципиальным соперничеством, которое почти никак не повлияет на команды в турнирной таблице, то матч между «Химками» и «Уфой» это совсем другая история. В подмосковье встретятся 13-я и 15-я команды чемпионата, которые в очном противостоянии покажут, кто больше достоин остаться в элите российского футбола.

У хозяев поля невероятная шестиматчевая беспроигрышная серия, а у гостей редкий набор очков при регулярных голах (спасибо Гамиду Агаларову). В матче первого круга «Уфа» победила со счетом 3:2, но в предстоящей игре коллективу не сможет помочь капитан Боян Йокич и Филип Мрзляк, последний из которых сделал две голевые передачи в победном матче. Ждем голы и невероятные эмоции в борьбе за выживание.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 30 АПРЕЛЯ. 19.00. «АХМАТ» – «ЦСКА»

Несмотря на девятую позицию в турнирной таблице, «Ахмат» находится всего в четырех очках от зоны стыков, и ужасающая серия из семи игр без побед только подталкивает клуб на дно. Грозненцы лишь раз победили после зимы «Уфу» со счетом 2:1.

ЦСКА тоже имел неприятную серию, которая прервалась благодаря Эджуке и его голу в ворота «Динамо», что может вернуть клуб на протоптанную до этого тропинку из побед.

«Ахмат» это уникальная команда РПЛ, которая ни разу не свела матч к ничье на своем поле (семь побед и шесть поражений), но в матче с ЦСКА одно очко было бы хорошим достижением. В последних пяти матчах «армейцы» сминают «Ахмат»: пять побед и общий счет 14:0. Хозяева поля должны показать характер и надеяться на чудо.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 30 АПРЕЛЯ. 19.00. «Арсенал» Тула – «Нижний Новгород»

«Арсенал» на данный момент занимает последнее место, но в оставшиеся четыре игры они сыграют против «Нижнего», «Краснодара», «Уфы» и «Урала». Три соперника это прямые конкуренты в подвале таблицы, и если туляки хотят остаться в РПЛ, то нужно начинать набирать очки прямо сейчас. В восьми матчах весенней части чемпионата хозяева поля набрали лишь два очка, и матч против команды Александра Кержакова прекрасная возможность поправить это. К тому же, в обойму вернулись Максим Беляев и Кингс Кангва, а у гостей под вопросом участие Дениса Ткачука и Иброхимхалила Юлдошева, зато точно пропустит матч Денис Берковский.

Ну, и конечно, особняком стоят матчи «Зенит» – «Локомотив» и «Крылья советов» «Спартак», которым мы посвятим отдельные материалы.

источник: «Советский спорт»
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