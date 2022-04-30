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«Спартак» – «Крылья советов». Ждем новых скандалов и споров об арбитре!

В воскресенье, 1 мая, в 14:00 на «Открытие Банк Арене» московский «Спартак» примет гостей из Самары. Этот матч привлекает десятки тысяч зрителей по всей стране. «Советский спорт» рассказывает все, что нужно о нем знать.
«Спартак» – «Крылья советов». Ждем новых скандалов и споров об арбитре!
30 апреля 2022 13:57
автор: Никита Шмытов
автор фото: ФК «Спартак»

ФОРМА КОМАНД И ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА

«Спартак» продолжает искать свою игру, что прямым образом сказывается на результатах. Стоило клубу порадовать своих болельщиков, выиграв у ЦСКА в Кубке России, как тут же они разочаровали посредственной игрой и поражением в матче с «Ростовом» (2:3). Клуб находится всего в трех очках от зоны стыков, что несомненно давит на коллектив.

«Крылья Советов» набрали к текущему моменту на семь очков больше «Спартака», и нет никаких предпосылок к тому, что команда рискует пропустить следующий сезон РПЛ. В прошлом туре самарцы неожиданно потерпели разгром от «Химок» (1:4), но это скорее стечение обстоятельств, чем закономерность. До этого клуб регулярно набирал очки, и если даже он проигрывал, то достойно и с минимальным счетом.

СОСТАВЫ

Возможно, в прошлом туре «Спартак» мог сыграть лучше в Ростове-на-Дону, но в матче отсутствовали некоторые важные игроки, включая Виктора Мозеса, Квинси Промеса и Наиля умярова. Все они под вопросом и в предстоящей встрече. Помимо них, точно на поле не появится Никита Чернов, перебравший желтые карточки. Зато в состав возвращается Данил Хлусевич, который наверняка займет место на правом фланге, если Мозес все-таки не сможет появиться с первых минут. А слева вновь выйдет Леон Классен, неплохо показавший себя в последнее время.

Ориентировочный состав «Спартака» (3-4-2-1): Максименко – Кофрие, Жиго, Джикия – Хлусевич, Мартинс, Зобнин, Классен – Игнатов, Бакаев – Николсон.

У Игоря Осинькина ситуация тоже незавидная – матч пропустят важнейшие игроки основного состава Денис Якуба и Гленн Бейл – они оба удалились в прошлом туре. Все остальные в полном боевом порядке.

Ориентировочный состав «Крыльев Советов» (4-4-1-1): Ломаев – Горшков, Солдатенков, Гапонов, Гудков – Зиньковский, Витюгов, Коваленко, Ежов – Сарвели – Глушенков.

СТАТИСТИКА И ФАКТЫ

• В матче первого круга «Спартак» победил 1:0, благодаря голу Александра Соболева с пенальти

• В последних пяти очных матчах «Спартак» неизменно праздновал победу, а общий счет составляет 10:3

• «Крылья Советов» – одна из лучших команд по игре на чужом поле. Выше них по этому показателю – только первая четверка РПЛ и «Краснодар»

• В 13 домашних играх «Спартака» лишь однажды было забито менее двух мячей

• На матч назначен арбитр Евгений Турбин, в последних десяти матчах которого было аж пять удалений.

ЧЕГО ОЖИДАТЬ ОТ МАТЧА?

Победа во всех оставшихся матчах чемпионата – это единственный способ сохранить лицо для всего «Спартака». Несмотря на, казалось бы, «удобность» соперника, в этом сезоне «Крылья» – это крепкий орешек, который не всегда способны «расколоть» даже топовые команды РПЛ. Например, самарцы в этом сезоне уже побеждали «Динамо», а также смогли вырвать ничью у лидеров чемпионата – «Зенита».

Почти наверняка мы увидим вязкую и сложную игру, в которой одни будут играть в свое удовольствие, а другие – боятся ошибиться и опуститься еще ниже в таблице, что очень даже реально. Если «Спартак» проиграет, а «Химки», «Рубин» и «Нижний Новгород» наберут три очка, то красно-белые опустятся уже совсем впритык к зоне стыков. Ну и, учитывая «результативность» арбитра, ждем очередные горячие споры и скандалы после матча.

источник: «Советский спорт»
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