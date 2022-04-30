ФутболХоккейВладиславу Третьяку - 70!Бокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

«Динамо» – «Урал». Ждем атакующей игры с обеих сторон

Традиционно перед динамовскими матчами наиболее полный комментарий ко всем предматчевым раскладам можно встретить у хорошо информированного динамовского болельщика и профессионального журналиста Дмитрия Дерунца. Публикуем его анализ с небольшими сокращениями и рекомендуем всем его авторитетный телеграм-канал «Человек Д».
«Динамо» – «Урал». Ждем атакующей игры с обеих сторон
30 апреля 2022 13:00
автор:
автор фото: ФК «Динамо» (Москва)

Важнейший матч. В этом сезоне он последний, в котором «Динамо» – явный фаворит. Расстройства от дерби позади; лично у меня есть уверенность нынешнее Динамо уже не «поплывет». Целый сезон без спадов по результатам с июля по апрель браво, тренерский штаб и футболисты! Остался месяц май и денек один апрельский: все эмоции, что копились внутри надо вложить в эти 5-6 матчей и забрать то, что заслужили.

Стадион звенел во время матча с «Ахматом». Надо повторять! Тем более начало игры в 14:00, по мне, идеальное. Уже после финального свистка можно смело отправляться на длинные выходные за город. В медальной гонке важен каждый голос.

Дисквалифицирован Лаксальт. Стилистика игры, антропометрия у Скопинцева иная, но у меня нет сомнений, что он выйдет и проведет хороший матч. Мне кажется, Дима и учится чему-то у более статусного конкурента, и сам по себе выдает неплохой сезон. Комплименты Шварца неслучайны.

Федор Смолов играл (и хорошо играл) за «Урал», при этом в ворота Урала забил 10 мячей (7 за «Краснодар», 3 за «Локо»). Смолов и его роль в нынешнем «Динамо», влияние на стиль пространство для рассуждений и теорий. После ЦСКА есть соблазн махнуть форвардов стартового состава (у Тюкавина, кстати, 1+2 в двух матчах против Екатеринбурга).

С «Ахматом» (сравниваю последние домашние матчи) вышли хорошо, энергия и скорость, но опять не забили быстро. Пришлось ждать (и провоцировать) ошибки соперника во втором тайме, чтобы забить (и победить). «Ахмат» был без многих лидеров и не был прижат к стенке турнирной таблицей; у «Урала» все готовы играть, а мотивация запредельная плюс эмоции после долгожданной победы. Динамовская группа атаки один в один превосходит каждого в составе соперника. Больше вертикального футбола, больше риска, больше нагружать штрафную!

«Урал» при Шалимове не разваливается никогда и ни против кого. 0:4 в Казани в сентябре остаются исключением. В сезоне уральцы отобрали очки у «Зенита», «Сочи», ЦСКА, «Крыльев советов», «Локо». У команды может не получаться хорошо играть, но стараются до конца. А тут борьба за выживание, любой набранный бал ценен. Будет тяжело.

Не забудем и про пресловутый фарт. В 2022-м «Уралу» прилично не везет: вдевятером заканчивали в Нижнем и при этом пропустили с пенальти; спорный пенальти получили в Краснодаре, там же при 1:2 судья дать в ворота хозяев не решился; с «Химками» решающим стал поздний автогол; с ЦСКА просто «убийство» по мнению многих. Все в природе рано или поздно приходит в баланс.

«Урал» выиграл важнейший матч против «Уфы», выйдя внезапно в схему в 4 защитника. Шалимов удивил: Герасимов и Кузьмичев – центр защиты, Егорычев справа в защите. Максимально рискованно, но риск оправдался; футбол получился зрелищным, в атаке реализовали больше, чем пропустили. Шатов под нападающим, получающий удовольствие от такого футбола Бикфалви впереди, пахарь Железнов справа. Сохранит ли тренер такой же подход на «Динамо»? Сегодняшний старт подтверждает: выходят тот же вариант, что на «Уфу». Похоже, Шалимов отказывается от автобуса и сыграет в атаку. Это очень круто для команды в борьбе за выживание. Теперь можно смело ждать результативный матч.

Судья - Кукуян. VAR Амелин. Павел Кукуян недавно работал на «Динамо» без раздумий определил точку, позволившую сравнять счет в концовке с «Ростовом». В целом при нем пять побед, три ничьи и одно поражение.

«Урал» остается удобным соперником для «Динамо», если брать всю российскую историю. Но, если взять отрезок после нашего возвращения из ФНЛ, тут +4=3-2. Все близко, матчи напряженные, чего стоит хотя бы ничья 2:2 годичной давности.

30 апреля - ровная дата в динамовской истории. Ни одного разгрома, по три победы и поражения. Последний раз дома в этот день сгоняли с «Рубином» нули четыре года назад.

источник: «Советский спорт»
Это интересно:
«Матч ТВ» все делает правильно? Почему одиозный ведущий – это грамотная находка
«Матч ТВ» все делает правильно? Почему одиозный ведущий – это грамотная находка
Сколько слов было сказано и сколько копий сломано по поводу хамской манеры ведущего в ток-шоу на спортивном канале. А еще больше – о конкретных словах, исторгавшихся из его уст. Но рейтинги и реакция аудитории показывают: канал все сделал правильно.
30.04.2022 14:14
Футбол
«Спартак» – «Крылья советов». Ждем новых скандалов и споров об арбитре!
«Спартак» – «Крылья советов». Ждем новых скандалов и споров об арбитре!
В воскресенье, 1 мая, в 14:00 на «Открытие Банк Арене» московский «Спартак» примет гостей из Самары. Этот матч привлекает десятки тысяч зрителей по всей стране. «Советский спорт» рассказывает все, что нужно о нем знать.
30.04.2022 13:57
Футбол
автор: Никита Шмытов
Три тура до финиша. За какими матчами РПЛ следить?
Три тура до финиша. За какими матчами РПЛ следить?
В субботу, 30 апреля, стартует 27-й тур чемпионата России по футболу сезона-2021/22, после которого в очередной раз может перевернуться многое на разных этажах турнирной таблицы.
30.04.2022 13:49
Футбол
«Динамо» – «Урал». Ждем атакующей игры с обеих сторон
«Динамо» – «Урал». Ждем атакующей игры с обеих сторон
Традиционно перед динамовскими матчами наиболее полный комментарий ко всем предматчевым раскладам можно встретить у хорошо информированного динамовского болельщика и профессионального журналиста Дмитрия Дерунца. Публикуем его анализ с небольшими сокращениями и рекомендуем всем его авторитетный телеграм-канал «Человек Д».
30.04.2022 13:00
Футбол
И снова на арене! Клоунов станет 18. Зачем РПЛ делает самострел?
И снова на арене! Клоунов станет 18. Зачем РПЛ делает самострел?
Из множества сценариев самый очевидный и самый легко реализуемый – тот, который одновременно является самым убийственным. Но поезд под названием «РПЛ» уже набирал скорость и несется все ближе и ближе к краю пропасти.
29.04.2022 23:44
Футбол
автор: Николай Яременко
Русский футбол на распутье. Сценарии развития есть, будет ли само развитие?
Русский футбол на распутье. Сценарии развития есть, будет ли само развитие?
Спорта скоро совсем не останется: спортсмены в ряде видов спорта всерьез задумались о смене спортивного гражданства, часть федераций не делает ничего и ждет указаний сверху, часть что-то делает, но все равно ждет указаний. На этом фоне РФС выделяется тем, что хотя бы просчитывает различные варианты и готовит для каждого из них свой сценарий.
29.04.2022 22:51
Футбол
автор: Сергей Терехов
Евгений Ловчев: Разгрома в Питере не будет, но «Зенит» выиграет у «Локо» в два мяча
Евгений Ловчев: Разгрома в Питере не будет, но «Зенит» выиграет у «Локо» в два мяча
Лучший футболист СССР 1972 года Евгений Ловчев сделал прогноз на два ключевых матча 27-го тура РПЛ.
29.04.2022 17:49
Футбол
автор: Юрий Волохов
Клопп продлил контракт с «Ливерпулем», а самого немца зовут в политику – строить новую Британию
Клопп продлил контракт с «Ливерпулем», а самого немца зовут в политику – строить новую Британию
Вчера «Советский спорт» писал, что руководство «Ливерпуля» предложило продлить контракт Юргену Клоппу. И немец предложение принял.
29.04.2022 13:24
Футбол
автор: Юрий Волохов
«Зенит» идет на рекорд: вспоминаем три предыдущих чемпионства
«Зенит» идет на рекорд: вспоминаем три предыдущих чемпионства
Чемпионат России по футболу сезона-2017/18 стал худшим для «Зенита» за последние десять лет. В тот раз питерский клуб не только ничего не смог противопоставить чемпионскому «Локомотиву», но и пропустил вперёд себя ещё четыре команды, включая «Спартак». С тех пор многое изменилось, и теперь «Зенит» является гегемоном российского футбола, который уже взял три чемпионства и летит к очередному в текущем сезоне. Как так вышло и благодаря чему детище «Газпрома» стало лучшим и самым стабильным клубом страны?
29.04.2022 12:52
Футбол
автор: Никита Шмытов
Учит или мучит полиграф российских судей?
Учит или мучит полиграф российских судей?
Количество судейских ошибок от тура к туру в российском чемпионате растет в геометрической прогрессии. В связи с чем и у футбольных функционеров, и у болельщиков все чаще возникает вопрос: куда в первую очередь надо посылать наших арбитров - на курсы повышения квалификации или на полиграф?
29.04.2022 08:07
Футбол
автор: Анастасия Лукачи
«Свой гол гости забьют, а в ответ получат три-четыре». Ловчев — о матче «Зенит» — «Локомотив»
Лучший футболист страны 1972 года Евгений Ловчев признался «Плеймейкеру», что не видит особых шансов у «Локомотива» остановить без пяти минут чемпионов России.
«Карпин победит пятый раз подряд с тоталом больше 2,5». Прогноз Ловчева на матч «Краснодар» — «Ростов»
Лучший футболист страны 1972 года Евгений Ловчев оценил для «Плеймейкера» шансы в южном дерби в рамках 27-го тура РПЛ (30 апреля, 16:30).
Рекордный бой Орловского и возвращение Молдавского Кинг-Конга. Расклад и лучшие ставки на UFC on ESPN 35
Май начнется в Лас-Вегасе турниром UFC, в главном бою которого в рамках легчайшего дивизиона сойдутся американец Роб Фонт и эквадорец Марлон Вера. «Плеймейкер» оценивает шансы в этом и другом поединках бойцовского вечера.
Суперсезон Капризова: 108 очков и Топ-5 лучших бомбардиров НХЛ. На очереди — борьба за Кубок Стэнли!
Гол и передача Кирилла Капризова позволили «Миннесоте» завершить регулярный чемпионат НХЛ домашней победой над «Колорадо» (4:1), а самому российскому форварду - обновить клубный рекорд результативности за сезон.
Первая леди российского букмекерства
30 апреля свой день рождения отмечает одна из самых ярких топ-менеджеров букмекерской отрасли страны, первый вице-президент компании «Лига Ставок» Ольга Журавская. Редакция "Плеймейкера" поздравляет Ольгу!
Это будет величайшее сражение в истории женского бокса! Расклад и ставки на бой Кэти Тейлор против Аманды Серрано
Утром 1 мая по московскому времени в Нью-Йорке звездные Кэти Тейлор и Аманда Серрано подерутся за лидерство в рейтинге pound-for-pound мирового женского бокса.
Тутберидзе и Соколовская против Мишина и Москвиной. Кто выиграл бы матч Москва — Россия?
Недавно «Плеймейкер» спрогнозировал исход гипотетического поединка между звездными сборными нашей страны и мира. Теперь мы повторяем эту затею уже во внутрироссийском масштабе.
Похоже, Боря проиграл по-крупному. Как суперзвезде тенниса дали тюремный срок
Знаменитый в прошлом немецкий теннисист Борис Беккер приговорен к двум с половиной годам тюремного заключения.
«Ак Барс» сушил игру, «Динамо» искало допинг… Как проходили седьмые матчи финалов Кубка Гагарина
30 апреля в Магнитогорске определится обладатель Кубка Гагарина-2022: «Металлургу» и ЦСКА предстоит провести шестой в истории плей-офф КХЛ финальный матч №7. Вспоминаем, как складывались такие игры в предыдущие годы.
Воскресший Райола и Остап Бендер из Черкизова в обзоре футбольных мемов
Главные футбольные новости последних дней в картинках.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика