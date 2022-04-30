«Динамо» – «Урал». Ждем атакующей игры с обеих сторон

Важнейший матч. В этом сезоне он последний, в котором «Динамо» – явный фаворит. Расстройства от дерби позади; лично у меня есть уверенность – нынешнее Динамо уже не «поплывет». Целый сезон без спадов по результатам с июля по апрель – браво, тренерский штаб и футболисты! Остался месяц май и денек один апрельский: все эмоции, что копились внутри надо вложить в эти 5-6 матчей и забрать то, что заслужили.

Стадион звенел во время матча с «Ахматом». Надо повторять! Тем более начало игры в 14:00, по мне, идеальное. Уже после финального свистка можно смело отправляться на длинные выходные за город. В медальной гонке важен каждый голос.

Дисквалифицирован Лаксальт. Стилистика игры, антропометрия у Скопинцева иная, но у меня нет сомнений, что он выйдет и проведет хороший матч. Мне кажется, Дима и учится чему-то у более статусного конкурента, и сам по себе выдает неплохой сезон. Комплименты Шварца неслучайны.

Федор Смолов играл (и хорошо играл) за «Урал», при этом в ворота Урала забил 10 мячей (7 за «Краснодар», 3 за «Локо»). Смолов и его роль в нынешнем «Динамо», влияние на стиль – пространство для рассуждений и теорий. После ЦСКА есть соблазн махнуть форвардов стартового состава (у Тюкавина, кстати, 1+2 в двух матчах против Екатеринбурга).

С «Ахматом» (сравниваю последние домашние матчи) вышли хорошо, энергия и скорость, но опять не забили быстро. Пришлось ждать (и провоцировать) ошибки соперника во втором тайме, чтобы забить (и победить). «Ахмат» был без многих лидеров и не был прижат к стенке турнирной таблицей; у «Урала» все готовы играть, а мотивация запредельная плюс эмоции после долгожданной победы. Динамовская группа атаки один в один превосходит каждого в составе соперника. Больше вертикального футбола, больше риска, больше нагружать штрафную!

«Урал» при Шалимове не разваливается никогда и ни против кого. 0:4 в Казани в сентябре остаются исключением. В сезоне уральцы отобрали очки у «Зенита», «Сочи», ЦСКА, «Крыльев советов», «Локо». У команды может не получаться хорошо играть, но стараются до конца. А тут борьба за выживание, любой набранный бал ценен. Будет тяжело.

Не забудем и про пресловутый фарт. В 2022-м «Уралу» прилично не везет: вдевятером заканчивали в Нижнем и при этом пропустили с пенальти; спорный пенальти получили в Краснодаре, там же при 1:2 судья дать в ворота хозяев не решился; с «Химками» решающим стал поздний автогол; с ЦСКА – просто «убийство» по мнению многих. Все в природе рано или поздно приходит в баланс.

«Урал» выиграл важнейший матч против «Уфы», выйдя внезапно в схему в 4 защитника. Шалимов удивил: Герасимов и Кузьмичев – центр защиты, Егорычев – справа в защите. Максимально рискованно, но риск оправдался; футбол получился зрелищным, в атаке реализовали больше, чем пропустили. Шатов под нападающим, получающий удовольствие от такого футбола Бикфалви впереди, пахарь Железнов справа. Сохранит ли тренер такой же подход на «Динамо»? Сегодняшний старт подтверждает: выходят тот же вариант, что на «Уфу». Похоже, Шалимов отказывается от автобуса и сыграет в атаку. Это очень круто для команды в борьбе за выживание. Теперь можно смело ждать результативный матч.

Судья - Кукуян. VAR – Амелин. Павел Кукуян недавно работал на «Динамо» – без раздумий определил точку, позволившую сравнять счет в концовке с «Ростовом». В целом при нем пять побед, три ничьи и одно поражение.

«Урал» остается удобным соперником для «Динамо», если брать всю российскую историю. Но, если взять отрезок после нашего возвращения из ФНЛ, тут +4=3-2. Все близко, матчи напряженные, чего стоит хотя бы ничья 2:2 годичной давности.

30 апреля - ровная дата в динамовской истории. Ни одного разгрома, по три победы и поражения. Последний раз дома в этот день сгоняли с «Рубином» нули четыре года назад.