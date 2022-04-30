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Мотивация будет зашкаливать. Почему стоит смотреть матч «Зенит» – «Локомотив»?

В субботу, 30 апреля, в 19:30 на «Газпром Арене» питерский «Зенит» примет в гости московский «Локомотив». Эта встреча станет центральной встречей 27-го тура.
Мотивация будет зашкаливать. Почему стоит смотреть матч «Зенит» – «Локомотив»?
30 апреля 2022 15:05
автор: Никита Шмытов
автор фото: Вячеслав Евдокимов / ФК «Зенит»

ФОРМА КОМАНД И ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА

«Зенит» во второй части чемпионата непобедим: шесть побед и две ничьи, а единственное поражение питерцев пришлось на матч с «Аланией», но оно было в кубке. Благодаря удачной серии, действующие чемпионы не только сумели сохранить первое место в турнирной таблице, но и смогли оторваться от идущего второго «Динамо» на шесть очков.

«Локомотив» даже в теории не сможет побороться за чемпионство, но зато команда имеет реальный шанс запрыгнуть в первую тройку чемпионата. Несмотря на перестановки и новый несыгранный состав, команда играет в качественный футбол, а что более важно - стабильный. Сейчас «Локо» располагается на пятой строчке и отстаёт от впереди идущего «Сочи» на пять очков, но москвичи провели на один матч меньше.

СОСТАВЫ

Сергей Семак давно определился с костяком команды, а главные вопросы вызывает лишь атака. В состав крепко встроился Юри Алберто, из-за чего кому-то из пары Иван Сергеев – Артем Дзюба приходиться отсиживаться на скамейке запасных. Прошлый матч с «Краснодаром» Дзюба пропускал из-за небольшого повреждения, но в предстоящем матче он будет полностью готов. И это важно, ведь «Локо» - это одна из любимых команд форварда - против нее он оформил 13 (6+7) голевых действий за 23 полных матча.

Ориентировочный состав «Зенита» (4-3-3): Кержаков Сантос, Чистяков, Алип, Кузяев Вендел, Клаудиньо, Барриос Малком, Дзюба, Алберто

У «Локомотива» с составом ситуация сложнее. Точно пропустят матч Ян Кухта (2+2 в шести матчах) из-за глупой дисквалификации и Дмитрий Живоглядов (17 матчей), а также под вопросом участие Франсуа Камано и Антона Миранчука.

Ориентировочный состав «Локомотива» (4-5-1): Гильерме Рыбус, Едвай, Мампаси, Ненахов Керк, Марадишвили, Баринов, Карпукас, Жемалетдинов Изидор

СТАТИСТИКА И ФАКТЫ

«Зенит» выиграл 15 из 17 последних домашних матчей
«Локомотив» пропустил как минимум два гола в последних четырех выездных матчах
«Зенит» забивает и пропускает в трёх последних матчах
Матч первого круга закончился со счётом 1:1
В последних пяти очных встречах «Локомотив» ни разу не победил
На матч назначен судья Владимир Москалёв. При нем в последний раз «Локомотив» проиграл «Арсеналу», а «Зенит» сыграл вничью с «Сочи»
В среднем при участии «Зенита» и «Локомотива» забивается больше трёх мячей за игру

ЧЕГО ОЖИДАТЬ ОТ МАТЧА?

Нас ждет высококачественный футбол двух команд из топ-5 таблицы РПЛ, в котором обеим командам есть к чему стремиться. У питерцев и москвичей сумасшедшая мотивация: «Зенит», хоть и имеет шестиочковое преимущество, нехочет давать шанс голодному до чемпионств «Динамо», а у «Локомотива» есть возможность подтянуться к «Сочи» с ЦСКА и доказать, что нынешнее руководство действует правильно. На двоих команды провели в чемпионате 51 матч, и лишь семь из них заканчивались менее, чем с двумя голами. Составы, заряженность и принципиальность встречи указывают на очередное изобилие голов, мимо которого сложно пройти.

источник: «Советский спорт»
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