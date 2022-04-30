ФутболХоккейВладиславу Третьяку - 70!Бокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Дмитрий Селюк: Тренерство не для Слуцкого, ему нужно переходить в шоу-бизнес

«Рубин» в матче 27-го тура был разгромлен на своем поле «Сочи» - 0:6. Футбольный агент Дмитрий Селюк разразился экспрессивной тирадой в адрес Леонида Слуцкого на это поражение.
Дмитрий Селюк: Тренерство не для Слуцкого, ему нужно переходить в шоу-бизнес
30 апреля 2022 20:14
автор: Юрий Волохов
автор фото: ФК «Рубин»

- Что ожидали от этого матча?
- От этого матча я уже ничего не ожидал. Потому что на протяжении многих игр Слуцкий только один раз выиграл. Кстати, я заметил, как только он дал интервью Ксении Собчак, так все у него пошло наперекосяк.

- Возвращаясь к «Рубину»…
- Не столько к «Рубину», а к Слуцкому. Считаю, что тренерство не совсем его профессия, Лене нужно переходить в шоу-бизнес. Что там у нас есть – «Новая волна», КНВ, Песня года. Там он может прославиться, а футбол это не его.

- Хочу заступиться за Слуцкого. Он удачно работал в ЦСКА. Этого не отнять.
- Там все сделал Газзаев, Слуцкий, надо отдать должное, не стал ничего менять. На этом он и выезжал. Сейчас в «Рубине» ему надо было выстроить команду. Он это сделать не смог.

Это просто позор – после счета 0:6 Слуцкий должен был извиниться перед болельщиками, а затем написать заявление по собственному желанию. Кажется, так делали в Советском Союзе руководители, которые не справлялись со своими обязанностями. И не надо больше говорить про судей.

Надо просто признать, что он ошибся с профессией.

- Вы Газаева вспомнили, но, кажется, это было в 1993 году, «Динамо» Газзаева проиграло в Кубке УЕФА «Айнтрахту» на своем поле 0:6, и Газзаев подал в отставку.
- Да, так и было. Хотя в то время «Динамо» шло на третьем месте в чемпионате страны. Но Газзаев ушел по собственному желанию и сказал, что ему стыдно за это поражение.

- И все-таки вы слишком строги к Слуцкому. Известно, как он умеет анализировать игру, планировать.
- Что он анализирует? До 0:6 доанализировался. Недавно Слуцкий постелил новое поле в Волгограде, там будут детишки играть и тренироваться. Вот пусть Слуцкий туда и едет – с детьми заниматься. Это его уровень – воспитание молодежи в регионе. Нужно же кому-то кадры готовить для нашего футбола.

- Но из «Рубина» уехали все иностранцы.
- И что? Из «Краснодара» уехали вообще все иностранцы, они там весь костяк команды составляли. А команда играет, борется. Вот «Ростов» обыграли.

источник: «Советский спорт»
Это интересно:
Дмитрий Селюк: Тренерство не для Слуцкого, ему нужно переходить в шоу-бизнес
Дмитрий Селюк: Тренерство не для Слуцкого, ему нужно переходить в шоу-бизнес
«Рубин» в матче 27-го тура был разгромлен на своем поле «Сочи» - 0:6. Футбольный агент Дмитрий Селюк разразился экспрессивной тирадой в адрес Леонида Слуцкого на это поражение.
30.04.2022 20:14
Футбол
автор: Юрий Волохов
Новый поворот: «Зенит» станет чемпионом уже сегодня вечером?
Новый поворот: «Зенит» станет чемпионом уже сегодня вечером?
Питерский клуб может стать чемпионом досрочно и уже сегодня.
30.04.2022 16:41
Футбол
автор: Ярослав Николаев
Мотивация будет зашкаливать. Почему стоит смотреть матч «Зенит» – «Локомотив»?
Мотивация будет зашкаливать. Почему стоит смотреть матч «Зенит» – «Локомотив»?
В субботу, 30 апреля, в 19:30 на «Газпром Арене» питерский «Зенит» примет в гости московский «Локомотив». Эта встреча станет центральной встречей 27-го тура.
30.04.2022 15:05
Футбол
автор: Никита Шмытов
«Матч ТВ» все делает правильно? Почему одиозный ведущий – это грамотная находка
«Матч ТВ» все делает правильно? Почему одиозный ведущий – это грамотная находка
Сколько слов было сказано и сколько копий сломано по поводу хамской манеры ведущего в ток-шоу на спортивном канале. А еще больше – о конкретных словах, исторгавшихся из его уст. Но рейтинги и реакция аудитории показывают: канал все сделал правильно.
30.04.2022 14:14
Футбол
«Спартак» – «Крылья советов». Ждем новых скандалов и споров об арбитре!
«Спартак» – «Крылья советов». Ждем новых скандалов и споров об арбитре!
В воскресенье, 1 мая, в 14:00 на «Открытие Банк Арене» московский «Спартак» примет гостей из Самары. Этот матч привлекает десятки тысяч зрителей по всей стране. «Советский спорт» рассказывает все, что нужно о нем знать.
30.04.2022 13:57
Футбол
автор: Никита Шмытов
Три тура до финиша. За какими матчами РПЛ следить?
Три тура до финиша. За какими матчами РПЛ следить?
В субботу, 30 апреля, стартует 27-й тур чемпионата России по футболу сезона-2021/22, после которого в очередной раз может перевернуться многое на разных этажах турнирной таблицы.
30.04.2022 13:49
Футбол
«Динамо» – «Урал». Ждем атакующей игры с обеих сторон
«Динамо» – «Урал». Ждем атакующей игры с обеих сторон
Традиционно перед динамовскими матчами наиболее полный комментарий ко всем предматчевым раскладам можно встретить у хорошо информированного динамовского болельщика и профессионального журналиста Дмитрия Дерунца. Публикуем его анализ с небольшими сокращениями и рекомендуем всем его авторитетный телеграм-канал «Человек Д».
30.04.2022 13:00
Футбол
И снова на арене! Клоунов станет 18. Зачем РПЛ делает самострел?
И снова на арене! Клоунов станет 18. Зачем РПЛ делает самострел?
Из множества сценариев самый очевидный и самый легко реализуемый – тот, который одновременно является самым убийственным. Но поезд под названием «РПЛ» уже набирал скорость и несется все ближе и ближе к краю пропасти.
29.04.2022 23:44
Футбол
автор: Николай Яременко
Русский футбол на распутье. Сценарии развития есть, будет ли само развитие?
Русский футбол на распутье. Сценарии развития есть, будет ли само развитие?
Спорта скоро совсем не останется: спортсмены в ряде видов спорта всерьез задумались о смене спортивного гражданства, часть федераций не делает ничего и ждет указаний сверху, часть что-то делает, но все равно ждет указаний. На этом фоне РФС выделяется тем, что хотя бы просчитывает различные варианты и готовит для каждого из них свой сценарий.
29.04.2022 22:51
Футбол
автор: Сергей Терехов
Евгений Ловчев: Разгрома в Питере не будет, но «Зенит» выиграет у «Локо» в два мяча
Евгений Ловчев: Разгрома в Питере не будет, но «Зенит» выиграет у «Локо» в два мяча
Лучший футболист СССР 1972 года Евгений Ловчев сделал прогноз на два ключевых матча 27-го тура РПЛ.
29.04.2022 17:49
Футбол
автор: Юрий Волохов
ЦСКА — чемпион! Федоров выиграл Кубок Гагарина спустя девять месяцев после того, как стал тренером
ЦСКА победил в Магнитогорске в седьмом матче финала плей-офф КХЛ у «Металлурга» (4:1) и второй раз в своей истории завоевал Кубок Гагарина.
«Динамовцы оказались не готовы к борьбе за золото с «Зенитом»? Так никто не готов!» Сенников — о развязке чемпионата
Ветеран «Локомотива» Дмитрий Сенников поделился с «Плеймейкером» мнением о сенсационном домашнем поражении «Динамо» от «Урала» (2:3), которое сделало для «Зенита» золотым предстоящий матч с «Локо».
Москва проголосовала за чемпионство «Зенита»! Как «Динамо» проиграло дома «Уралу»
В 27-м туре РПЛ команда Сандро Шварца сенсационно уступила в Москве екатеринбуржцам (2:3) - таким образом уже 30 апреля «Зенит» может досрочно оформить золото.
«Свой гол гости забьют, а в ответ получат три-четыре». Ловчев — о матче «Зенит» — «Локомотив»
Лучший футболист страны 1972 года Евгений Ловчев признался «Плеймейкеру», что не видит особых шансов у «Локомотива» остановить без пяти минут чемпионов России.
«Карпин победит пятый раз подряд с тоталом больше 2,5». Прогноз Ловчева на матч «Краснодар» — «Ростов»
Лучший футболист страны 1972 года Евгений Ловчев оценил для «Плеймейкера» шансы в южном дерби в рамках 27-го тура РПЛ (30 апреля, 16:30).
Рекордный бой Орловского и возвращение Молдавского Кинг-Конга. Расклад и лучшие ставки на UFC on ESPN 35
Май начнется в Лас-Вегасе турниром UFC, в главном бою которого в рамках легчайшего дивизиона сойдутся американец Роб Фонт и эквадорец Марлон Вера. «Плеймейкер» оценивает шансы в этом и другом поединках бойцовского вечера.
Суперсезон Капризова: 108 очков и Топ-5 лучших бомбардиров НХЛ. На очереди — борьба за Кубок Стэнли!
Гол и передача Кирилла Капризова позволили «Миннесоте» завершить регулярный чемпионат НХЛ домашней победой над «Колорадо» (4:1), а самому российскому форварду - обновить клубный рекорд результативности за сезон.
Первая леди российского букмекерства
30 апреля свой день рождения отмечает одна из самых ярких топ-менеджеров букмекерской отрасли страны, первый вице-президент компании «Лига Ставок» Ольга Журавская. Редакция "Плеймейкера" поздравляет Ольгу!
Это будет величайшее сражение в истории женского бокса! Расклад и ставки на бой Кэти Тейлор против Аманды Серрано
Утром 1 мая по московскому времени в Нью-Йорке звездные Кэти Тейлор и Аманда Серрано подерутся за лидерство в рейтинге pound-for-pound мирового женского бокса.
Тутберидзе и Соколовская против Мишина и Москвиной. Кто выиграл бы матч Москва — Россия?
Недавно «Плеймейкер» спрогнозировал исход гипотетического поединка между звездными сборными нашей страны и мира. Теперь мы повторяем эту затею уже во внутрироссийском масштабе.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика