Дмитрий Селюк: Тренерство не для Слуцкого, ему нужно переходить в шоу-бизнес

- Что ожидали от этого матча?

- От этого матча я уже ничего не ожидал. Потому что на протяжении многих игр Слуцкий только один раз выиграл. Кстати, я заметил, как только он дал интервью Ксении Собчак, так все у него пошло наперекосяк.

- Возвращаясь к «Рубину»…

- Не столько к «Рубину», а к Слуцкому. Считаю, что тренерство не совсем его профессия, Лене нужно переходить в шоу-бизнес. Что там у нас есть – «Новая волна», КНВ, Песня года. Там он может прославиться, а футбол это не его.

- Хочу заступиться за Слуцкого. Он удачно работал в ЦСКА. Этого не отнять.

- Там все сделал Газзаев, Слуцкий, надо отдать должное, не стал ничего менять. На этом он и выезжал. Сейчас в «Рубине» ему надо было выстроить команду. Он это сделать не смог.

Это просто позор – после счета 0:6 Слуцкий должен был извиниться перед болельщиками, а затем написать заявление по собственному желанию. Кажется, так делали в Советском Союзе руководители, которые не справлялись со своими обязанностями. И не надо больше говорить про судей.

Надо просто признать, что он ошибся с профессией.

- Вы Газаева вспомнили, но, кажется, это было в 1993 году, «Динамо» Газзаева проиграло в Кубке УЕФА «Айнтрахту» на своем поле 0:6, и Газзаев подал в отставку.

- Да, так и было. Хотя в то время «Динамо» шло на третьем месте в чемпионате страны. Но Газзаев ушел по собственному желанию и сказал, что ему стыдно за это поражение.

- И все-таки вы слишком строги к Слуцкому. Известно, как он умеет анализировать игру, планировать.

- Что он анализирует? До 0:6 доанализировался. Недавно Слуцкий постелил новое поле в Волгограде, там будут детишки играть и тренироваться. Вот пусть Слуцкий туда и едет – с детьми заниматься. Это его уровень – воспитание молодежи в регионе. Нужно же кому-то кадры готовить для нашего футбола.

- Но из «Рубина» уехали все иностранцы.

- И что? Из «Краснодара» уехали вообще все иностранцы, они там весь костяк команды составляли. А команда играет, борется. Вот «Ростов» обыграли.