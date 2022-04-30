Дзюба: Правильно «Спартак» забанил Генича, я его тоже забаню

Если кто-то далеко отъезжал или если кто-то следит за футболом только во время матчей (нам жалко вас, потому что в русском футболе это далеко не самое интересное), расскажем кратко предысторию и развязку.

Артем Дзюба (был некогда такой неплохой и перспективный футболист, но в истории он останется, скорее, как человек, якобы укравший у Быстрова кошелек, как рукоблуд на камеру и т.п.) спорил с телекомментатором Константином Геничем о том, сколько голов забьет футболист Иван Сергеев (Дзюба уверял, что меньше восьми до конца сезона, Генич – восемь и более, Генич победил).

Почему спор был на такую экзотическую тему, Константин объяснил в одном из телешоу:

С этого спора выпуск как раз и начинается, так что не поленитесь – послушайте хотя бы первые минуты. Но лучше бы дослушать до конца: на взгляд очень многих, Генич здесь как раз очень хорошо раскрылся.

А теперь – к сути. Как только пришло время отвечать за свои слова, Дзюба снова шикарно сливается. Посмотроите это послематчевое интервью. После нынешнего чемпионства Дзюба не переодевался, как год назад. Поэтому здесь его сразу узнаете: Дзюба в костюме Дзюбы.

Генич отреагировал моментально:

- Я вынес наш спор в публичное обсуждение почти сразу же. Уже много времени прошло, а он теперь выходит после чемпионского мачта и говорит, что «фу» и «желтая пресса». Уже после проигранного спора. Это мерзковато с его стороны. Лично для меня такого человека, как Артем Дзюба с этой минуты больше не существует.

Здесь мы Генича поддержим.

Некрасиво, Артем. Фи быть таким.