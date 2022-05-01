Всюду - футбольная жизнь. Что смотреть в воскресенье?

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 1 МАЯ. 16.00. «МИЛАН» - «ФИОРЕНТИНА»

Голкипер «Интера» Йонуц Раду в прошлом туре Серии А грубо ошибся в концовке встречи против «Болоньи», из-за чего «нерадзурри» проиграли матч, что впоследствии вывело «Милан» на первую строчку таблицы. «Интер» сделал большой подарок «Милану», но действующим лидерам теперь нужно надеяться только на свой результат, если они хотят взять «Скудетто» . Ибрагимович и его команда за 20 матчей проиграли всего два раза, что делает его однозначным фаворитом в этой встрече.

«Фиорентина» тоже имела неплохую беспроигрышную серию, но команда неожиданно «споткнулась» о «Салернитану» (1:2) и «Удинезе» (0:4). Но даже при этом клуб всё ещё борется за еврокубковые места, уступая шестое место «Лацио» лишь по дополнительным показателям.

За пять последних матчей между этими соперниками было забито 20 голов. Ждём продолжения?

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 1 МАЯ. 16.00. «БАЗЕЛЬ» - «ЦЮРИХ»

Нельзя пройти мимо швейцарской битвы двух лидеров, который сильнейшим образом может повлиять на чемпионство этого сезона. «Цюрих» имеет 13 очков преимущества, но кто ещё может его сократить, если не «Базель» на своем стадионе?

За последние 25 матчей команды забили друг другу 88 мячей - 3.52 в среднем за игру. Что может быть лучше игры двух лучших команд лиги, обе из которых играют в атакующий футбол? Надеемся, что Фёдор Чалов станет одним из автором голевой перестрелки.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 1 МАЯ. 18.30. «ВЕСТ ХЭМ» - «АРСЕНАЛ»

«Вест Хэм» здорово начинал текущий сезон и в какой-то момент даже занимал место в тройке АПЛ, но класс других команд взял своё. Сейчас «молотобойцы» держатся на седьмой строчке, дающее место в Лиге конференций на следующий сезон, но чтобы его не потерять - нужно не проиграть «Арсеналу».

И сделать это будет невероятно трудно. Микель Артета наладил механизмы «Арсенала», что прекрасно демонстрируют два последних матча: против «Челси» (4:2) и «МЮ» (3:1). Лондонское дерби к просмотру - обязательно.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 1 МАЯ. 18.30. «МАРСЕЛЬ» - «ЛИОН»

В чемпионате Франции досрочно определился чемпион, но есть другая интрига. «Марсель» идёт на втором месте, но если проиграет в предстоящем матче, то рискует дать шанс «Ренну» догнать себя. При этом хозяева поля ещё и борются за Лигу конференций - на днях они проиграли в первом матче полуфинала против «Фейеноорда».

«Лион», откровенно говоря, проваливает сезон, и команде нужно побеждать во всех оставшихся матчах, если она не хочет пропустить следующий сезон еврокубков.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 1 МАЯ. 18.30. «БАРСЕЛОНА» - «МАЛЬОРКА»

Если еще пару недель назад «Барселоной» восхищались все без исключения, то теперь радость сменилась на напряжение и уныние. Команда проиграла три последних домашних матча, в том числе «Кадису» (0:1) с самого дна таблицы. Эта серия стала первой с тремя поражениями подряд за всю историю существования сине-гранатовых.

Теперь в Каталонию едет сосед «Кадиса» по выживанию в Ла Лиге - «Мальорка». «Реал» уже выиграл чемпионат, но для «Барселоны» важно забрать хотя бы вторую строчку, которую на данный момент занимает «Севилья». «Мальорка» - идеальный кандидат для набора трёх очков и восстановления психологии после ряда поражений.