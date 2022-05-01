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Сегодня Месси родился как бомбардир. 17 лет назад он забил свой первый мяч

Это случилось 1 мая 2005 года. Именно в этот день талантливый аргентинский нападающий Лионель Месси забил первый гол за «Барселону».
Сегодня Месси родился как бомбардир. 17 лет назад он забил свой первый мяч
01 мая 2022 14:39
автор: Ярослав Николаев
автор фото: Miguel Ruiz / FC Barcelona

Чуть ниже вы увидите кадры: Месси выходит на замену. Немного растерян. Может быть даже, немного неуверен в себе. Но через мгновение – как только выйдет на поле – окажется в своей стихии. Как рыба в воде. Успеет и бить по воротам из разных позиций, и скидывать под удар партнерам.

Было это все на последних минутах встречи с «Альбасете». Там-то Мессии и оформил дебютное взятие ворот – произошло это после передачи Роналдиньо.

Первый свой гол за сине-гранатовых Месси забил в свои 17 лет.

Кстати, еще примечательный факт: в том матче Месси забил дважды, но первый из голов аргентинца не был засчитан по причине офсайда.

Обратите внимание: будь у судьи в ту пору ВАР, мяч точно был бы засчитан: никакого офсайда у Месси не было, что хорошо видно на повторе.

Месси выступал за каталонский клуб с 2005 по 2021 годы, то есть феерические 16 лет. После этого аргентинец на правах свободного агента перешёл в «Пари Сен-Жермен». В нынешнем сезоне в 30 матчах во всех турнирах 34-летний Месси забил 9 голов и отдал 13 голевых передач.

источник: «Советский спорт»
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Это случилось 1 мая 2005 года. Именно в этот день талантливый аргентинский нападающий Лионель Месси забил первый гол за «Барселону».
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