ФутболХоккейВладиславу Третьяку - 70!Бокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Дмитрий Селюк: «Зенит» припарковал свой Роллс-Ройс, а ЦСКА превратился в беспомощную команду

Футбольный агент Дмитрий Селюк подвел итоги 27-го тура РПЛ, после которого определился чемпион.
Дмитрий Селюк: «Зенит» припарковал свой Роллс-Ройс, а ЦСКА превратился в беспомощную команду
02 мая 2022 14:30
автор: Юрий Волохов
автор фото: ПФК ЦСКА

- Мы уже с вами как-то говорили, что «Зенит» едет на Роллс-Ройсе, а остальные гонятся за ним на машинах эконом-класса, - говорит Селюк. – Поэтому можно сказать, что «Зенит» припарковал, поставил в гараж свой Роллс-Ройс до лета.

- «Зенит» в России превращается в «ПСЖ» для Франции или в «Баварию» для Германии. Интерес к чемпионату теряется.

- Много говорят в последние годы про финансовый файр-плей, а эта гегемония клубов в одном чемпионате приводит к тому, что богатые еще богатеют, а бедные беднеют. Чемпион страны играет в Лиге чемпионов, а это только за участие уже 27-30 миллионов в клубную кассу. Если проходит дальше - еще больше. К их приличному бюджету каждый год добавляется изрядная сумма. Возможности у таких клубов другие, чем у середняков.

- С «Зенитом» разобрались. Что с «Динамо»?

= После прихода Смолова, «Динамо» как-то скисло. Федя тянет одеяло на себя, а раньше без него команда со своей молодой группой атаки играла в более веселый футбол. Был как-то кураж.

Зачем ставить 31-летнего футболиста, если команда не играет в еврокубках? Наверное, лучше молодым больше доверять.

- ЦСКА тоже скис, а Смолова там нет.

- ЦСКА приобрел новичков зимой, свежая кровь дала результат. Команда очень хорошо начала вторую часть сезона, но сейчас что-то сломалось. Возможно, эти южноамериканцы загуляли? Это просто мое предположение, потому что за футболистами из этого региона такое практикуется.

Вчера в Грозном мы увидели совершенно посредственную команду – без мотивации, без проявления бойцовских качеств. Никакой самоотдачи, игры. Непонятная метаморфоза произошла с ЦСКА.

Это, как раненый лось, – бьет, а ему все хуже.

Этого Фукса опять выпустили. Он уже два или три года в команде. Человек ничего не показывает. Неужели не понятно, что это совершенно левый футболист?

Зато «Сочи» на этом фоне замечательно играет, и вполне может занять второе место.

источник: «Советский спорт»
Это интересно:
Дмитрий Селюк: «Зенит» припарковал свой Роллс-Ройс, а ЦСКА превратился в беспомощную команду
Дмитрий Селюк: «Зенит» припарковал свой Роллс-Ройс, а ЦСКА превратился в беспомощную команду
Футбольный агент Дмитрий Селюк подвел итоги 27-го тура РПЛ, после которого определился чемпион.
02.05.2022 14:30
Футбол
автор: Юрий Волохов
Сегодня Месси родился как бомбардир. 17 лет назад он забил свой первый мяч
Сегодня Месси родился как бомбардир. 17 лет назад он забил свой первый мяч
Это случилось 1 мая 2005 года. Именно в этот день талантливый аргентинский нападающий Лионель Месси забил первый гол за «Барселону».
01.05.2022 14:39
Футбол
автор: Ярослав Николаев
Всюду - футбольная жизнь. Что смотреть в воскресенье?
Всюду - футбольная жизнь. Что смотреть в воскресенье?
В воскресенье завершается европейский футбольный уик-энд, в расписании которого есть целая пачка крутых и привлекательных матчей с разных уголков материка. Краткое превью интересных событий - в нашем материале
01.05.2022 11:57
Футбол
автор: Никита Шмытов
«Надо было в Лондоне оставаться». Болельщики освистали главу РПЛ Хачатурянца
«Надо было в Лондоне оставаться». Болельщики освистали главу РПЛ Хачатурянца
Громким скандалом закончился матч «Зенита», который привел его к чемпионству. Глава РПЛ был не просто освистан, а фактически изгнан болельщиками. Ашот Хачатурянц не смог даже закончить начатую речь, в которой намеревался поздравить чемпионов.
30.04.2022 23:42
Футбол
автор: Сергей Терехов
Дзюба: Правильно «Спартак» забанил Генича, я его тоже забаню
Дзюба: Правильно «Спартак» забанил Генича, я его тоже забаню
Артем Дзюба некрасиво слился с очередного спора. При этом оскорбил журналиста
30.04.2022 23:22
Футбол
автор: Сергей Терехов
Дмитрий Селюк: Тренерство не для Слуцкого, ему нужно переходить в шоу-бизнес
Дмитрий Селюк: Тренерство не для Слуцкого, ему нужно переходить в шоу-бизнес
«Рубин» в матче 27-го тура был разгромлен на своем поле «Сочи» - 0:6. Футбольный агент Дмитрий Селюк разразился экспрессивной тирадой в адрес Леонида Слуцкого на это поражение.
30.04.2022 20:14
Футбол
автор: Юрий Волохов
Новый поворот: «Зенит» станет чемпионом уже сегодня вечером?
Новый поворот: «Зенит» станет чемпионом уже сегодня вечером?
Питерский клуб может стать чемпионом досрочно и уже сегодня.
30.04.2022 16:41
Футбол
автор: Ярослав Николаев
Мотивация будет зашкаливать. Почему стоит смотреть матч «Зенит» – «Локомотив»?
Мотивация будет зашкаливать. Почему стоит смотреть матч «Зенит» – «Локомотив»?
В субботу, 30 апреля, в 19:30 на «Газпром Арене» питерский «Зенит» примет в гости московский «Локомотив». Эта встреча станет центральной встречей 27-го тура.
30.04.2022 15:05
Футбол
автор: Никита Шмытов
«Матч ТВ» все делает правильно? Почему одиозный ведущий – это грамотная находка
«Матч ТВ» все делает правильно? Почему одиозный ведущий – это грамотная находка
Сколько слов было сказано и сколько копий сломано по поводу хамской манеры ведущего в ток-шоу на спортивном канале. А еще больше – о конкретных словах, исторгавшихся из его уст. Но рейтинги и реакция аудитории показывают: канал все сделал правильно.
30.04.2022 14:14
Футбол
«Спартак» – «Крылья советов». Ждем новых скандалов и споров об арбитре!
«Спартак» – «Крылья советов». Ждем новых скандалов и споров об арбитре!
В воскресенье, 1 мая, в 14:00 на «Открытие Банк Арене» московский «Спартак» примет гостей из Самары. Этот матч привлекает десятки тысяч зрителей по всей стране. «Советский спорт» рассказывает все, что нужно о нем знать.
30.04.2022 13:57
Футбол
автор: Никита Шмытов
Капризов крут, но шансы Тарасенко выше. Расклады Кубка Стэнли в Западной конференции
В ночь на 3 мая за океаном стартует розыгрыш Кубка Стэнли. «Плеймейкер» представляет плей-офф Западной конференции НХЛ.
Великий рекорд Анчелотти и жуткий антирекорд Слуцкого. Главные цифры футбольного уик-энда
Самая интересная статистика европейских чемпионатов за выходные.
Ежемесячный розыгрыш «Джекпота» от «Лиги Ставок» 02.05.2022: на кону 18 590 625 рублей!
2 мая 2022 года состоится очередной розыгрыш акции «Джекпот. Большой куш», которую проводит букмекерская компания «Лига Ставок».
Вот шайба прилетела и ага… Как в хоккее гибнут судьи, игроки и зрители
Защитные сетки за воротами лишили хоккейных болельщиков возможности ловить случайные шайбы. Однако в погоне за этим сувениром люди готовы идти... даже на смерть.
Щитки-матрасы, страх и ненависть. Больно ли хоккейному вратарю?
Шайба в хоккее развивает скорость до 150 километров в час — при этом в НХЛ и КХЛ «раздевают» голкиперов, оставляя на них все меньше униформы. «Плеймейкер» выяснил, больно ли вратарю принимать броски на себя.
Выход ЦСКА из кризиса оказался фейком. Как армейцы проиграли своему самому удобному сопернику
В 27-м туре РПЛ красно-синие уступили в Грозном «Ахмату» (0:2), который до этого победили всухую восемь раз подряд, и остались на четвертом месте.
«Давно привык к пенальти в ворота «Спартака». Джикия — о победе над «Крыльями»
Защитник «Спартака» Георгий Джикия после победы над «Крыльями Советов» (2:1) в матче 27-го тура РПЛ высказался о словах Валерия Карпина, желтой карточке и пропуске матча с «Уралом».
«Спартак» может выдохнуть? Как дубль Соболева отдалил красно-белых от опасной черты
В 27-м туре РПЛ команда Паоло Ваноли с трудом сломила сопротивление самарцев (2:1) и теперь не вылетит в ФНЛ напрямую.
Однажды кошмар закончится — и тогда… Как быстро снимали спортивные санкции с других стран
Вспоминаем, как раньше завершались периоды всемирных санкций, – вроде тех, под которыми сейчас оказалась наша страна.
«Большой ли тренер Семак? «Зенит» застрахован от судейских ошибок». Интервью Бышовца
Бывший главный тренер «Зенита» Анатолий Бышовец поделился с «Плеймейкером» мыслями об очередном чемпионстве команды из Санкт-Петербурга.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика