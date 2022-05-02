Дмитрий Селюк: «Зенит» припарковал свой Роллс-Ройс, а ЦСКА превратился в беспомощную команду

- Мы уже с вами как-то говорили, что «Зенит» едет на Роллс-Ройсе, а остальные гонятся за ним на машинах эконом-класса, - говорит Селюк. – Поэтому можно сказать, что «Зенит» припарковал, поставил в гараж свой Роллс-Ройс до лета.

- «Зенит» в России превращается в «ПСЖ» для Франции или в «Баварию» для Германии. Интерес к чемпионату теряется.

- Много говорят в последние годы про финансовый файр-плей, а эта гегемония клубов в одном чемпионате приводит к тому, что богатые еще богатеют, а бедные беднеют. Чемпион страны играет в Лиге чемпионов, а это только за участие уже 27-30 миллионов в клубную кассу. Если проходит дальше - еще больше. К их приличному бюджету каждый год добавляется изрядная сумма. Возможности у таких клубов другие, чем у середняков.

- С «Зенитом» разобрались. Что с «Динамо»?

= После прихода Смолова, «Динамо» как-то скисло. Федя тянет одеяло на себя, а раньше без него команда со своей молодой группой атаки играла в более веселый футбол. Был как-то кураж.

Зачем ставить 31-летнего футболиста, если команда не играет в еврокубках? Наверное, лучше молодым больше доверять.

- ЦСКА тоже скис, а Смолова там нет.

- ЦСКА приобрел новичков зимой, свежая кровь дала результат. Команда очень хорошо начала вторую часть сезона, но сейчас что-то сломалось. Возможно, эти южноамериканцы загуляли? Это просто мое предположение, потому что за футболистами из этого региона такое практикуется.

Вчера в Грозном мы увидели совершенно посредственную команду – без мотивации, без проявления бойцовских качеств. Никакой самоотдачи, игры. Непонятная метаморфоза произошла с ЦСКА.

Это, как раненый лось, – бьет, а ему все хуже.

Этого Фукса опять выпустили. Он уже два или три года в команде. Человек ничего не показывает. Неужели не понятно, что это совершенно левый футболист?

Зато «Сочи» на этом фоне замечательно играет, и вполне может занять второе место.