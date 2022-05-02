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Борис Рапопорт: Когда «Локомотив» повел, игроки сами не поверили, что смогут обыграть «Зенит»

Итоги «золотого» матча для «Зенита» наш корреспондент в Санкт-Петербурге подвел с бывшим спортивным директором и наставником питерской команды Борисом Рапопортом.
Борис Рапопорт: Когда «Локомотив» повел, игроки сами не поверили, что смогут обыграть «Зенит»
02 мая 2022 19:03
автор: Вадим Федотов
автор фото: ФК «Локомотив»

– Насколько значимым моментом было поражение «Динамо» от «Урала», которое превратило встречу на «Газпром-арене» в чемпионскую?

– Конечно, это мотивировало «Зенит», который понял, что не стоит ждать следующего матча, а можно решить все вопросы. Поэтому, на мой взгляд, игроки вышли заряженными на результат. Судя по всему, после того как узнали счет матча в Петровском парке, был привезен чемпионский Кубок и медали.

– Какие впечатления оставил поединок в Питере?

– Хорошая игра. Она сложилась несколько неожиданно: из-за допущенной ошибки хозяева поля стали проигрывать. Миша вышел неудачно из ворот. В то же время стоит сказать, что с первых минут хозяева поля выглядели очень уверенно. Несмотря на то, что соперник повел в счете, ему не давали голову поднять. «Зенит» очень сильно прессинговал, проявлял определенные усилия, и, на мой взгляд, просто морально подавил соперника, который не успевал выходить из зенитовского прессинга. Много было встречных отборов, начиналась атака и т.д. И забитые голы, с моей точки зрения, были вопросом времени. Команда играла в свой футбол.

В последних играх мне нравится схема с двумя нападающими. И оба – агрессивные и скоростные. Отработана неплохая игра на флангах, да и сейчас у Сергея Богдановича есть выбор футболистов для того, чтобы тактику менять и применять различные схемы. Поэтому «Зенит» выглядит уверенно.

Смотрел игру ЦСКА в Грозном. И если сравнить с тем, как там играл «Зенит», то даже близко ничего нет. Армейцы выглядели неуверенно и проиграли закономерно. У нашей же команды присутствует уверенность. Считаю, что «Зенит» достойно сыграл. Того «Локомотива», который был раньше, в субботу не было.

– Что, на Ваш взгляд, произошло в начале матча, когда гости повели в счете?

– Небрежность со стороны вратаря. И хотя игра ногами – не сильное качество Миши, в чем-то недоработал. Это он сам может для себя разобраться. Я думаю, что он отдавал передачу от себя, у него мяч соскочил и попал в нападающего. Сейчас тактика игры изменилась, нужно играть по всей штрафной площадке, выполнять функции защитника, через него должна начинаться атака. Посмотрите, как играют ряд зарубежных голкиперов. Тот же Нойер, например. Не каждый может. Было видно, что Миша переживал. Чуть немного ошибся в другом моменте. Затем взял себя в руки.

– Что скажете про зенитовские голы?

– Может, элемент случайности был, когда забил Малком, потому что никто его не задел, но движение сделал Сергеев. В результате опытный вратарь Гильерме пытался сыграть на Сергеева в надежде, что тот зацепит, а он не коснулся мяча. Все остальные голы были забиты в игровом стиле. Еще было множество моментов: Мостовому освободили пространство, когда он вышел на скорости, вошел в зону и с правой ноги забил хорошим ударом.

– Какое впечатление произвел «Локомотив»?

- Характер был основным стержнем команды. В этот раз у меня сложилось впечатление, что когда гости повели в счете, они сами не поверили в то, что смогут обыграть «Зенит».

– Четыре чемпионства подряд – это уровень «Зенита» или нашего чемпионата?

– «Зенит» выполнял свое дело. А уровень чемпионата даже мешает команде проявлять свои лучшие качества. Только борьба в нашем чемпионате сможет создать возможности для роста российских клубов. Когда стало известно, что одна команда фактически превосходит, а конкуренции практически нет, это очень плохо. Подобное видно по «Динамо», «Спартаку» и ЦСКА.

источник: «Советский спорт»
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