УЕФА принял решение: в будущем сезоне нашего футбола не будет нигде

Известно было, что эти решения будут приняты в течение мая. УЕФА не стал затягивать и обнародовал ключевые решения прямо второго числа.

Итак, ключевых решений три.

Первое. Россия ни в каком виде не будет представлена в футбольных еврокубках в будущем сезоне.

Второе. Сборная России отстранена от участия в Лиге наций предстоящего сезона.

Третье – и это, пожалуй, самое неожиданное (особенно в том, что касается мотивации): заявка Российского футбольного союза на проведение Евро-2029/2032 является неприемлемой.

Пока из сказанного не очень понятно, что это: продление санкций до отдельного решения или же решение, принятое на весь сезон-2022/23. В этом заключен очень важный нюанс: попадаем мы на Евро-2024 или нет. Если к осени случится чудо и закончится то, из-за чего наш спорт оказался на обочине, то шанс участвовать в жеребьевке отборочного цикла у нас есть.

Но скорее всего, надо готовиться к отрицательному результату и тут.

Одно радует. «Зенит» не проиграет ни одного матча на евровыезде (шутка не наша – подрезали у канала «Ноу криминалити»).