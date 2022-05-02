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Об умерших и умирающих. Ностальгические заметки по нашему футболу

Майские каникулы – идеальное время для того, чтобы предаваться воспоминаниям. Автор совершенно замечательного (и занимательного!) телеграм-канала «Футбольные темы», экс-сотрудник «Советского спорта» Артем Локалов опубликовал ностальгический пост, который считаем нужным воспроизвести
Об умерших и умирающих. Ностальгические заметки по нашему футболу
02 мая 2022 21:29
автор:
автор фото: Официальный сайт ФК "Рубин"

Вот был такой камышинский «Текстильщик» - и нет. С вратарем Филимоновым, вечно молодым Наталушко, тренером на все руки Павловым.

Как будто привиделся клуб. А он - был. Кадры хроники подтверждают. Матчи в высшей лиге и даже Кубке УЕФА - с командой «Бекешчаба» из Венгрии (я посмотрел - есть такая и сейчас, в какой-то низшей лиге), с «Нантом». С ним пришлось играть в Москве на болотном газоне стадиона «Динамо». Шуточка еще ходила, что французы будто бы до последнего думали, что это московская команда из района Текстильщики.

Так вот: камышинского больше нет, а ивановский «Текстильщик» - жив. Правда, уверенно вылетает в ФНЛ-2. В субботу матч с «Оренбургом», который, наоборот, выходит в РПЛ, потом с «Нефтехимиком», а последняя домашняя игра - с «Ротором». И ее вот так промотируют. Тот случай, когда вылетать так с музыкой.

Кстати, вылетать, возможно придется как раз с «Ротором», который от всей Волгоградской области один-единственный в живых остался. Про Камышин уже вспоминал, а нет ведь больше ни «Торпедо» из Волжского, ни «Олимпии» из Волгограда.

Хорошо, что Леонид Слуцкий свою «Бомбонеру» достраивает - может, при его школе и команда появится, пишет автор.

источник: «Советский спорт»
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