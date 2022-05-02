Ищем плюсы и минусы от бана наших клубов

Не будем сейчас цитировать разнообразный бред о том, что вот сейчас как раз появится прекрасная возможность заняться развитием детского футбола (в прежние годы нам кто-то мешал?), или о том, что посмотрим, кто тут играл за деньги, а кто из любви к футболу. Это сразу выносим за скобки.

Давайте сразу, во первых строках письма, оговорим, что политические вопросы мы не обсуждаем, не говорим о том, как политика повлияла или не повлияла на принимаемые решения. Она – изначально присутствует в основе всех решений, аргументации этих решений и выводов из них. Мы говорим только о том, в чем мы выиграли, а в чем проиграли, где могло бы сложиться иначе, а где точно не могло бы.

Давайте для начала сосредоточимся на плюсах (в том числе, конечно, весьма относительных плюсах).

Во-первых, давайте признаем, что могло быть намного хуже. Самый страшный и почти непоправимый вариант – это исключение из рядов УЕФА и ФИФА. Тогда бессмысленны были бы все подсчеты, пустят ли нас в еврокубки, допустят или нет к отбору на Евро-2024 – нас просто нигде больше не было бы. И ни одна сборная даже товарищеский матч не смогла бы снами проводить. Потому что сразу попадала бы под санкции. Должны были бы снова, как в 20-е и 30-е годы прошлого века, приезжать всяческие экзоты типа «Сборная рабочей молодежи Стамбула» (так переименовывали сборную Турции) или «Сборная Басконии». Этого не случилось. Мы пока что лишь под временным продлением нашего отстранения. Это уже очень много. Ясно, что если ты не начал сезон еврокубков, то влиться в него не сможешь. Если не стартовал в очередной Лиге наций, то потом на подножку уходящего поезда не запрыгнешь. Но жеребьевка отбора к Евро-2024 еще пока в туманной дали – ближе к концу нынешнего календарного года. А вдруг все расклады переиграются к тому моменту? Так что надежда увидеть сборную в 2023 году остается. Карпин зарплату ни за что будет только в нынешнем году получать.

Любое исключение из организаций УЕФА и ФИФА означает потом долгую, многолетнюю процедуру включения обратно. Не хотим здесь приводить примеры, чтобы не быть обвиненными в использовании идеологически не выверенных исторических аналогий, но вы и сами можете посмотреть, сколько лет занимало у иных сборных возвращение в мировую футбольную семью. Многие годы, если коротко.

Во-вторых, УЕФА – надо признать – к нам относится предельно лояльно. И сам глава УЕФА товарищ Чеферин говорит о том, что футболисты не должны страдать – ну, ладно, сочтем, что это просто слова. Но и сам УЕФА, даже отстраняя нас на один сезон, обещает добавить нам в турнирной таблице очки. Да-да, вы не ослышались! Столько же очков, сколько было в самом худшем из пяти последних сезонов – 4,333. Не очень даже понятно, отчего такое великодушие. Потому что наберем-то мы ровно ноль.

В-третьих, теперь нам не надо синхронизировать свой календарь с европейским и международным. Последние иностранцы уедут очень скоро. Поэтому можно было бы и о переходе на систему «весна – осень» задуматься. Не факт, что от очередной реформы нашему футболу лучше станет. Но ему не станет лучше и в том случае, если мы ничего делать не будем. А терять месяц-полтора из теплого времени года – ну, совсем же ведь дикость, не так ли?

Теперь – о минусах. Их, понятное дело, хватает. Ту же реформу можно провести так, чтобы окончательно добить наш, ещё немного подающий признаки жизни футбол. Например, увеличить премьер-лигу до 18 или даже 20 команд – за счет ФНЛ.

После дисквалификации в еврокубках мы начнем не с пяти команд, как сейчас, и не с шести, как было недавно, а с четырех команд. Одна из них – в квалификации Лиги чемпионов УЕФА (со второго раунда, а всего их, напомним, четыре). Три – в Лиге конференций. Мы считали, как находимся на шестом, потом, на сколько строчек падаем с шестого места. Но уже через год Россия опустится в таблице коэффициентов примерно в район 25-28 мест.

Если перевести в финансы, то одни только потери в еврокубках составят в ближайшие семь минимум 500 млн евро. Минимум! То есть это если мы сразу активно все выигрывать начнем и подниматься наверх. А так – больше, конечно.

Ну и глобальный минус – дальнейшая деградация нашего футбола. Никто из иностранцев к нам ехать не будет. Мы не о бразильцах, скрывающихся от правосудия на родине, и не о пенсионерах, которые приедут сюда доигрывать, потому что тут на старость подкинут и еще традиционную «российскую надбавку» не считают зазорной. Иностранцы, не имеющие шанса засветиться в еврокубках, сразу отправятся восвояси. И осуждать их за это язык не повернется.

Что у нас будет дальше? На что есть надежда?

Есть надежда на решения спортивного арбитражного суда в Лозанне. Аббревиатура CAS хорошо известна уже абсолютно всем болельщикам. Но когда будет принято решение, оно ведь не отмотает ситуацию назад к началу потерянного сезона. Вспомним, как многие олимпийцы, не приглашенные на Игры-2018 в Корею, выигрывали в CAS спустя полгода после Игр. Суд принимал однозначное решение: повода отстранять от Игр не было. Но ведь Олимпиаду не проведешь заново, не пересмотришь результаты. Это была победа в суде, которая к спортивным результатам уже не могла иметь никакого отношения. Не исключено, что сейчас будет ровно такая же ситуация.

РФС уже заявил в понедельник, что категорически не согласен с принятыми на заседании исполкома УЕФА решениями, что продолжит защищать наш спорт в Лозанне и оставляет за собой право подачи новых заявлений.