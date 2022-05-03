Дмитрий Селюк: Не удивлюсь, если Роналду заменит Неймара в «ПСЖ» и съест бигмак с Месси

В связи с этим мы поговорили с футбольным агентом Дмитрием Селюком о возможных вариантах для португальца.

- Еще после вылета «МЮ» из Лиги чемпионов Роналду уже дал задание своему агенту Жорже Мендешу подыскать ему новую команду. Кто его возьмет в 37 лет, с, по-прежнему, огромными финансовыми и личными амбициями?

- Его возьмет какой-то клуб, у которого богатые хозяева. И дело не в его зарплате, она с приходом Роналду отбивается быстро на рекламе и продаже атрибутики. Приход такого игрока как Роналду, пусть даже в его нынешнем состоянии, это огромная реклама для клуба и всего чемпионата. То же самое относится и к Месси.

- Только у топ-клубов богатые хозяева. А такие клубы борются за самые высокие титулы. Зачем им Роналду - опять нести раскол и раздрай в команде? Навскидку, «Реал», «Милан», «Интер» уже не для Роналду.

- Понятно, что «Тулуза» не потянет его зарплату. Но есть «Ньюкасл», куда пришли большие деньги из Саудовской Аравии. Вот они на Роналду не пожалеют денег. Для раскрутки проекта - он отличная кандидатура.

- Все правильно, но только со стороны саудитов. Сам Криштиану привык бороться за титулы, он хочет побеждать в Лиге чемпионов. Он посчитает, что «Ньюкасл» его не достоин.

- Есть еще один вариант в действительно большом клубе с богатыми владельцами.

- Это какой же?

- «Пари Сен-Жермен». От Неймара они хотят избавиться, с Ди Марией переговоры о продлении тоже не собираются вести. Приход Роналду на место Неймара очень даже реален. Это огромный пиар, огромная реклама, новые краски, новое дыхание в жизнь клуба. Очень реальный вариант.

- «ПСЖ» уж точно Роналду устроит со всех позиций. Пожалуй, единственный из топ-клубов, куда он еще пока может перейти.

- Именно так. Поэтому посмотрим, через пару месяцев все будет ясно.

- Но два давних соперника-антагониста в одной берлоге. Разве это возможно?

- Конечно, менеджмент «ПСЖ» проведет предварительно переговоры с одним и с другим. Заручится предварительным согласием обоих, только потом объявит о переходе Роналду.

Это будет потрясающий коммерческий проект для «ПСЖ» и для двух великих футболистов. Оба уже отошли на второй план, ни о каком «Золотом мяче» речь больше идти не может, но воссоединение двух таких величин в одной команде под конец их яркой карьеры, это огромный всплеск интереса к обоим, к клубу и ко всему французскому чемпионату.

Это новые рекламные контракты для обоих. И я даже не представляю, сколько будет готов заплатить богатый рекламодатель, чтобы снять их в одном рекламном ролике. Например, Криштиану откусывает бигмак с одной стороны, а Лионель - с другой.

А В ЭТО ВРЕМЯ…

«Пари Сен-Жермен» готов расстаться с бразильским нападающим Неймаром и планирует строить команду вокруг аргентинца Лионеля Месси, сообщает Sky Sports.

По данным источника, «ПСЖ» открыт для того, чтобы позволить Неймару уйти. Команда собирается перестроиться этим летом. В новый сезон команда, скорее всего, войдет под руководством нового главного тренера и постарается получить максимальную отдачу от Месси.

НАША СПРАВКА

Криштиану Роналду, родился 5 февраля 1985 года (37 лет) на Мадейре (Португалия).

Обладатель «Золотого мяча» (версия «Франс футбол» (2008, 2016, 2017);

Обладатель «Золотого мяча ФИФА» (2013, 2014);

Лучший футболист по версии ФИФА (2008, 2016, 2017).

У него один из самых могущественных агентов Жорже Мендеш. Среди его клиентов Радамель Фалькао, Анхель ди Мария, Диего Коста, Хамес Родригес, Жозе Моуринью.