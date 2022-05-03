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Главное – не перемудрить. Как «горожанам» не повторить ошибок «ПСЖ». В среду «Реал» - «Ман Сити»

4 мая королевский клуб примет в Мадриде в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» (22:00).
Главное – не перемудрить. Как «горожанам» не повторить ошибок «ПСЖ». В среду «Реал» - «Ман Сити»
03 мая 2022 22:00
автор: Сергей Иванов
автор фото: ФК «Манчестер Сити»

В первом матче в Манчестере команды выдали настоящий триллер, ту игру многие назвали одной из лучших в истории Лиги чемпионов. «Сити» забил четыре, а мог и восемь, преимущество «горожан» было большим, но «Реал» выжал максимум из своих моментов, проиграв с минимальным счетом 3:4. Такой результат оставляет шансы на выход в финал турнира обоим клубам. И это отличный повод для пари! Получайте Джекпоны, независимо от его результатов, всего одной ставки хватит для участия в розыгрыше 50 призов каждый день! Призовой фонд грандиозной акции – 450 миллионов рублей, присоединяйтесь к клубу победителей!

Фото: ФК «Манчестер Сити»

В промежутке между матчами «Реал» оформил очередной титул в Испании, став чемпионом в 35-й раз. Королевский клуб уже не догнать конкурентам, а ведь до конца игр в Примере еще четыре тура. Никто не будет спорить, что «сливочные» в этом году были лучшими. Команда настолько уверена в своих силах, что в ставшем золотым матче против «Эспаньола» (4:0) Карло Анчелотти дал отдохнуть большинству лидеров. Бензема, Кроос, Винисиус вышли на замену во втором тайме, когда игра была уже сделана. В старте из «старичков» появился двужильный Модрич. Хорват – незаменимый игрок для нынешнего «Реала».

Как и Бензема, проблему которого Пепу Гвардиоле придется решать в Мадриде. Все помнят, как хет-трик Карима приговорил фаворита ЛЧ «ПСЖ» в ответном матче. А ведь парижане приехали в столицу Испании с таким преимуществом, после победы дома 1:0. Этого, однако, не хватило, чтобы пройти дальше.

Вот и сейчас специалисты, букмекеры и многие фанаты полагают, что «Ман Сити» должен проходить в финал. Но на бумаге сколько раз уже «горожан» видели с главным Кубком европейского клубного футбола, а трофей Гвардиоле в период его работы в Манчестере так и не покорялся. В этом плане матч может стать ключевым для тренера. Посмотрим, справится ли знаменитый испанец с нервной нагрузкой. У него, поговаривают, уже развился комплекс Лиги чемпионов – уж больно не везет «Сити» в этом турнире.

У «Реала» комплексов нет, как и у умудренного опытом Анчелотти. Королевский клуб решил все проблемы в испанской лиге, а потому может спокойно думать только о ЛЧ. У «Ман Сити» все гораздо сложнее, «Ливерпуль» сидит на колесе в чемпионской гонке в АПЛ, отставая на очко за четыре тура до финиша. Такой расклад заставляет «МС» постоянно быть в напряжении, Гвардиола вынужден рисковать, давая передышку лидерам в ответственных матчах английской лиги.

Фото: ФК «Манчестер Сити»

В последнем туре «горожане» скопировали результат «Реала», забив четыре безответных мяча «Лидсу». Со стороны за происходящем наблюдали главные силы «Сити» - Де Брейне, Марез, Бернарду Силва. Запас прочности у манчестерской команды есть. Главное, чтобы Пеп не стал чудить и придумывать новые тактические схемы. Так он уже обжигался, вспомним хотя бы прошлогодний финал ЛЧ против «Челси». А еще надо вынести урок из печального опыта «ПСЖ», который был лучше «Реала» и в первом матче в Париже, и большую часть игры в Мадриде. Но не прочувствовал момент, когда испанцы завелись.

По игре английский гранд выглядит предпочтительнее. А вот с чемпионским опытом и кубковым характером у «Реала» лучше. Рецепт успеха для «Сити» видится таким: навязать хозяевам свой футбол, решить проблему Бензема и привлечь на свою сторону удачу, с которой «горожане» в Лиге чемпионов пока так и не подружились. Болельщикам также стоит ее испытать вместе с букмекерской компанией «Лига Ставок». Крутите Колесо фортуны и получайте возможность выиграть бесплатную ставку до 10 000 рублей и VIP-статус с первого дня! Пройти регистрацию можно тут.

источник: «Советский спорт»
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