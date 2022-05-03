Анатолий Бышовец: Зависимость от бразильцев – это не стиль команды, а естественный процесс

– У Вас по ходу матча возникали сомнения в том, сможет ли «Зенит» переломить ход неудачно складывающегося поединка?

– Нет, это не сказывалось и не повлияло не психологическое состояние игроков. «Зенит» не изменил планов на игру. Ну и установившиеся взаимоотношения не требовали фактических изменений, потому что многое уже утвердилось в сознании самих бразильцев. Игра построена на коротком пасе, игре в стеночку, чтобы использовать свое техническое преимущество. Это было решающим.

– А нет такого ощущения, что игра «Зенита» попадает в зависимость от бразильцев?

– Это не зависимость. На сегодняшний день это – стиль команды, которая перестроилась. Если раньше всё было построено на примитивных передачах вперед, на подборах мяча, игры при стандартных положениях, то сегодня это игра разнообразная, используется вся ширина поля и глубина атаки. А главное, что просматривается – это совместимость игроков по интеллекту. Именно в том понимании, когда игроки находятся в том месте, где будет мяч. Но видели и забитые мячи. Это результат того, что подбор игроков достаточно удачный. В «Локомотиве» тоже есть иностранцы, но в то же время нет такого сплава молодежи. Допустим, замена Баринова – она неравноценная. Что касается конкурентов «Зенита», то надо говорить о ЦСКА, который имеет подбор хороших игроков в атаке и в средней линии. У «Динамо» спад носит чисто психологический характер. Игроки столкнулись с тем, что к игрокам относились несколько критически. Я имею ввиду – к молодежи. А потом стали воспринимать более серьезно. А молодежи в силу необходимого опыта приходится перестраиваться. Это немного сложнее. Второй момент – здесь испытание нагрузками.

– Какое впечатление производит «Локомотив»? Часто вспоминаете о том, что работали в этой команде?

– Победить четырежды «Спартак» в сезоне, который стал вице-чемпионом, переиграть «Зенит», который стал чемпионом России, забивать по три мяча мадридскому «Атлетико» не каждому удается. У нас была команда, которая помимо Кубка должна была бороться за золото. Если бы не было отсутствия единства в руководстве команды и главного тренера. Кроме того, мы продолжали играть в Кубке УЕФА.

– А если говорить о работе в «Зените»?

– Дело в том, что московское «Динамо» и «Зенит» я оставлял, когда они шли на первом месте и уходил в национальную команду. «Бело-голубые» обыгрывали и «Спартак», и киевское «Динамо» в столице Украины. Я ушел в сборную СССР, которая, к сожалению, трансформировалась в СНГ. К сожалению, потом не сложились отношения с руководством федерации футбола. С «Зенитом» такая же ситуация. Мы боролись за первое место со спартаковцами. Когда я возглавил сборную России, мне запретили совмещать с молчаливого согласия «Зенита» и при настойчивости Федерации футбола.