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Сказка «Вильярреала» закончилась – его подвели вратарь и близость мечты

«Вильярреал» едва опять не взорвал футбольное информпространство Европы, однако парней Унаи Эмери хватило только на первый тайм в матче с «Ливерпулем».
Сказка «Вильярреала» закончилась – его подвели вратарь и близость мечты
04 мая 2022 12:57
автор: Юрий Волохов
автор фото: ФК «Вильярреал»

«МЫ ДОЛЖНЫ ПРОВЕСТИ ИГРУ НА ТОП, ТОП-УРОВНЕ»

После первой игры в Ливерпуле, который хозяева выиграли 2:0, мнение экспертов было единым – двух голов «красным» хватит, чтобы не получить проблем в Вильярреале. Да, хозяева будут биться, бороться до конца, вынуждены будут пойти вперед, но шустрые форварды «Ливерпуля» довольно быстро поймают «желтых» на контратаке и на этом все закончится.

Эмери готовился к матчу года основательно – в последней игре в Ла Лиге с «Алавесом» только трое игроков основы вышли на поле, и те отыграли по тайму. Основа отдыхала и готовилась и при этом аккумулировала силы для ответного полуфинала Лиги чемпионов.

После первой игры в Англии Эмери пообещал, что на своем поле «Вильярреал» покажет другую игру. Клопп всерьез отнесся к этим словам:

«Мы должны провести игру на топ, топ, топ-уровне. Они обязательно пойдут на нас. Будут высоко прессинговать и чаще играть в футбол, чем мы позволяли им в первом матче. Я практически не сомневаюсь в этом, тем более они поменяли восемь игроков на матч чемпионата, а из трех основных игроков двое отыграли только тайм. Вчера у них была нормальная тренировка, поэтому уверен, что Унаи подправит пару вещей и адаптирует их под наш стиль».

Клопп понимал, что не все еще решено, тоже отнесся к ответному матчу максимально внимательно. В общем-то, по-другому на таком уровне и быть не могло.

ПЕРВЫЙ ГОЛ «ЛИВЕРПУЛЯ» СТАЛ РЕШАЮЩИМ

Честно, не ждал никаких откровений от этого матча. Вот завтра «Реал» - «Ман Сити» - это да. А тут – ну не может «Вильярреал», при всем к нему уважении, пройти такой «Ливерпуль».

Первый тайм заставил всю Европу проснуться, кто уже в это позднее время слегка дремал у телевизора. Причем сразу после начала трансляции, когда на 3-й минуте Диа открыл счет. Мелькнула мысль: а если «желтые» забьют второй, то все возможно.

«Ливерпуля» в первом тайме не было видно, невозможно было узнать эту великую команду, составленную из сплошь великих футболистов.

Ни одного момента, ни одного опасного удара по воротам хозяев. И вполне логично, что на 41-й минуте Коклен забил второй гол – красиво, головой в высоком прыжке, опередив Тренда.

Тут Европа проснулась окончательно. Запахло еще одной сенсацией, хотя после того, как «Вильярреал» выбил «Ювентус» и «Баварию», вылет «Ливерпуля» такой большой сенсацией уже не стал бы.

«Вильярреал» сломал первый год Фабиньо. Замечательный вратарь «желтых» Рульи именно в таком матче пропустил типичный вратарский гол после не сложного удара с острого угла от полузащитника «Ливерпуля».

Стало ясно, что «Вильярреала» на третий гол может не хватить. А через пять минут Диас забил второй и на этом все закончилось.

Эмери опять удивил весь мир, показал, как с командой-середняком, по европейским меркам, можно выигрывать не только Лигу Европы, но так ярко пошуметь в Лиге чемпионов.

Чего не хватило «Вильярреалу» для очередного подвига? Прежде всего, это не позволил сделать великолепный «Ливерпуль». После первого неудачного тайма команда собралась и быстро решила все проблемы.

Конечно, подвел вратарь Рульи, и еще, мне кажется, футболисты «Вильярреала» сами испугались своей смелости. Можно только представить, в каком состоянии игроки пришли в раздевалку в перерыве. «Неужели мы забили два самому «Ливерпулю», неужели все возможно?» Подспудно эти мысли наверняка посещали их. Все эти причины вместе не дали продолжиться сказке «Вилярреала».

источник: «Советский спорт»
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Сказка «Вильярреала» закончилась – его подвели вратарь и близость мечты
«Вильярреал» едва опять не взорвал футбольное информпространство Европы, однако парней Унаи Эмери хватило только на первый тайм в матче с «Ливерпулем».
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