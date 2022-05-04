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«Реал» - «Манчестер Сити». В Мадриде будет огонь!

Вчера определился первый финалист Лиги чемпионов-2021/22, а сегодня два других полуфиналиста разыграют вторую путевку в главный матч еврокубкового сезона. «Манчестер Сити» приезжает на «Сантьяго Бернабеу» к «Реалу» с преимуществом в один мяч, но ответный матч может полностью перевернуть положение команд. Превью второго полуфинального матча ЛЧ - в материале «Советского спорта».
«Реал» - «Манчестер Сити». В Мадриде будет огонь!
04 мая 2022 13:43
автор: Никита Шмытов
автор фото: ФК «Реал» (Мадрид)

ЧТО БЫЛО В ПЕРВОМ МАТЧЕ?

Несмотря на силу и величие «Реала», в первом матче мадридский клуб считался явным аутсайдером, и стартовые 11 минут матча показали, что эксперты были правы. «Манчестер Сити» «придушил» гостей, забив им быстрые два мяча, но Карим Бензема, как обычно, вернул свой коллектив в игру, сделав счёт 1:2.

После перерыва команды продолжили куражиться и довели счёт игры до 4:3 в пользу хозяев, но главным героем всё равно остался Бензема, который отметился дублем и довел свой голевой счет в текущей ЛЧ до 14 голов. Именно его чудо-реализация оставила шансы «сливочным» на ответную встречу. По статистике ожидаемых голов (xG) «Реал» вчистую проиграл встречу - 1.62 против 2.70.

СОСТАВЫ

Хорошая новость для болельщиков «Реала»: возвращается в состав Каземиро, плохая новость: матч пропустит Давид Алаба. Австрийский защитник провалил первый матч, но - при всём уважении к Начо - испанец не является тем игроком, на которого можно положиться в полуфинале Лиги чемпионов. Начо - главное уязвимое место хозяев, на которое точно будет давить атака «горожан». Эту проблему можно решить невероятно рискованным вариантом, то есть перестановкой Каземиро в центр обороны, но только вряд ли на этой пойдет консервативный Карло Анчелотти.

Ориентировочный состав «Реала» (4-3-3): Куртуа - Карвахаль, Милитао, Начо, Менди - Модрич, Каземиро - Кроос - Винисиус, Бензема, Вальверде

В первом матче Пепу Гвардиоле пришлось решать проблему с флангами обороны, на которых вышли не основные футболисты. И если Игорь Зинченко оправдал доверие тренера, то Джон Стоунс был заменён ещё в первом тайме из-за травмы. К ответной встрече вернётся Кайл Уокер и Жоау Канселу, которые почти наверняка займут место в старте. Может прозвучать странно, но в атаке у Гвардиолы тоже есть проблема - уж слишком хорош состав клуба! Тренеру придется сделать трудный выбор, в результате которого даже Рахим Стерлинг и Джек Грилиш останутся на скамейке запасных.

Ориентировочный состав «Манчестер Сити» (4-3-3): Эдерсон - Канселу, Диаз, Лапорте, Уокер - Силва, Де Брюйне, Родри - Фоден, Жезус, Марез

СТАТИСТИКА И ФАКТЫ

В восьми из десяти играх «Реала» в ЛЧ было забито не менее двух голов
«Реал» пропускает в первом тайме в пяти из шести последних домашних игр
«Манчестер Сити» проиграл один раз в последних 20 гостевых играх (2:3 против «Лейпцига»)
Главный арбитр матча Даниэле Орсато назначил более 28 пенальти в последних 100 матчах

ЧТО ОЖИДАТЬ ОТ МАТЧА?

Как минимум, стоит ожидать классного, качественного и забивного матча, как максимум, мы можем стать свидетелями величайшего матча Лиги чемпионов, который будем вспоминать еще много лет. «Реал» уже победил в чемпионате Испании, поэтому все мысли и мотивация направлены именно на ЛЧ, что не могут себе позволить представители «Сити», до сих борющиеся в чемпионате Англии.

В первом матче команды неожиданно раскрылись и забили на пару семь голов, и если кто-то из них забьет столь же быстрый гол в начале встречи вновь, то сценарий может повториться. Жаль, что Гвардиоле или Анчелотти придётся покинуть турнир, но в этом и есть прелесть предстоящего матча.

источник: «Советский спорт»
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«Реал» - «Манчестер Сити». В Мадриде будет огонь!
«Реал» - «Манчестер Сити». В Мадриде будет огонь!
Вчера определился первый финалист Лиги чемпионов-2021/22, а сегодня два других полуфиналиста разыграют вторую путевку в главный матч еврокубкового сезона. «Манчестер Сити» приезжает на «Сантьяго Бернабеу» к «Реалу» с преимуществом в один мяч, но ответный матч может полностью перевернуть положение команд. Превью второго полуфинального матча ЛЧ - в материале «Советского спорта».
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