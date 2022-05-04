ФутболХоккейВладиславу Третьяку - 70!Бокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Дмитрий Селюк: Испанские СМИ считают, что «Реал» пройдет «Ман Сити»

Проживающий в Испании футбольный агент Дмитрий Селюк дает прогноз на сегодняшний полуфинальный матч Лиги чемпионов «Реал» - «Манчестер Сити».
Дмитрий Селюк: Испанские СМИ считают, что «Реал» пройдет «Ман Сити»
04 мая 2022 16:05
автор: Юрий Волохов
автор фото: ФК «Реал» (Мадрид)

- Я не возьмусь сделать прогноз на эту игру, но, мне кажется, «Сити» пройдет дальше. Что вы скажете?
- Испанские журналисты считают, что «Реал» пройдет «Сити»

- Почему они так считают?
- Они исходят больше из общих соображений. «Королевский клуб» имеет больше всех в истории побед в Лиге чемпионов. У «Ман Сити» побед в этом турнире пока нет. Мотивация у Гвардиолы и его команды, понято, запредельная. Напомню, что Гвардиола побеждал в Лиге чемпионов только с «Барселоной», вот затем, как отрезало – ни с «Баварией», обладающей потрясающим составом и большими возможностями, не смог выиграть, ни с «Сити» пока не может уже который год.

Но, возвращаясь к аргументации испанских журналистов, они напоминают про большой опыт таких турниров у «Реала», как у клуба, у команды, так и у отдельных игроков. «Реалу» достаточно выиграть 1:0, чтоб как минимум в овертайм перевести игру.

- Все-таки, я думаю, прошлый опыт принимать в качестве аргумента не стоит. Мы помним, как складывался первый тайм в Манчестере, и если б «Реалу» не повезло с пенальти, два мяча отыграть у такого «Сити» не представляется возможным.
- Да, казалось дело идет к разгрому «Реала», но затем, опять же за счет опыта, «Реал» игру пусть и не перевернул, но завершил с достойным счетом.

И давайте вспомним, что произошло с «ПСЖ» и «Челси» уже в этом розыгрыше. Это совсем недавний опыт побед над очень сильными соперниками. Поэтому поддержку прогноз испанских журналистов - думаю, «Реал» пройдет «Ман Сити» и встретится в финале в Париже с «Ливерпулем».

НАШ АНОНС

Ответный матч полуфинала Лиги чемпионов «Реал» - «Манчестер Сити» пройдет сегодня в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу». Начало – в 22.00. Прямая трансляция на «Матч ТВ».

источник: «Советский спорт»
Это интересно:
Дмитрий Селюк: Испанские СМИ считают, что «Реал» пройдет «Ман Сити»
Дмитрий Селюк: Испанские СМИ считают, что «Реал» пройдет «Ман Сити»
Проживающий в Испании футбольный агент Дмитрий Селюк дает прогноз на сегодняшний полуфинальный матч Лиги чемпионов «Реал» - «Манчестер Сити».
04.05.2022 16:05
Футбол
автор: Юрий Волохов
«Реал» - «Манчестер Сити». В Мадриде будет огонь!
«Реал» - «Манчестер Сити». В Мадриде будет огонь!
Вчера определился первый финалист Лиги чемпионов-2021/22, а сегодня два других полуфиналиста разыграют вторую путевку в главный матч еврокубкового сезона. «Манчестер Сити» приезжает на «Сантьяго Бернабеу» к «Реалу» с преимуществом в один мяч, но ответный матч может полностью перевернуть положение команд. Превью второго полуфинального матча ЛЧ - в материале «Советского спорта».
04.05.2022 13:43
Футбол
автор: Никита Шмытов
Сказка «Вильярреала» закончилась – его подвели вратарь и близость мечты
Сказка «Вильярреала» закончилась – его подвели вратарь и близость мечты
«Вильярреал» едва опять не взорвал футбольное информпространство Европы, однако парней Унаи Эмери хватило только на первый тайм в матче с «Ливерпулем».
04.05.2022 12:57
Футбол
автор: Юрий Волохов
Анатолий Бышовец: Зависимость от бразильцев – это не стиль команды, а естественный процесс
Анатолий Бышовец: Зависимость от бразильцев – это не стиль команды, а естественный процесс
После игры «Зенит» - «Локомотив» бывший наставник обеих команд вспомнил о работе с ними и оценил чемпионскую игру «Зенита».
03.05.2022 23:23
Футбол
автор: Вадим Федотов
Главное – не перемудрить. Как «горожанам» не повторить ошибок «ПСЖ». В среду «Реал» - «Ман Сити»
Главное – не перемудрить. Как «горожанам» не повторить ошибок «ПСЖ». В среду «Реал» - «Ман Сити»
4 мая королевский клуб примет в Мадриде в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» (22:00).
03.05.2022 22:00
Футбол
автор: Сергей Иванов
Отыграет ли Эмери два мяча у Клоппа?
Отыграет ли Эмери два мяча у Клоппа?
Во вторник, 3 мая, в 22:00 начнётся ответный полуфинальный матч Лиги чемпионов, в котором определится первый финалист турнира в сезоне-2021/22. Первая дуэль завершилась со счётом 2:0 в пользу «Ливерпуля», но «Вильярреал» множество раз показывал и доказывал по ходу этого года, что эту команду никогда нельзя списывать со счетов. Превью знаменательного противостояния - в нашем материале.
03.05.2022 13:09
Футбол
автор: Никита Шмытов
Дмитрий Селюк: Не удивлюсь, если Роналду заменит Неймара в «ПСЖ» и съест бигмак с Месси
Дмитрий Селюк: Не удивлюсь, если Роналду заменит Неймара в «ПСЖ» и съест бигмак с Месси
«Манчестер Юнайтед» проваливает сезон, возвращение в «команду молодости нашей» Криштиану Роналду оказалось не очень удачным. Очевидно, что Криш покинет Манчестер
03.05.2022 11:41
Футбол
автор: Юрий Волохов
Ищем плюсы и минусы от бана наших клубов
Ищем плюсы и минусы от бана наших клубов
Что хорошо и что плохо в принятом решении о глобальном бане футбольной России?
02.05.2022 22:27
Футбол
автор: Николай Яременко
Об умерших и умирающих. Ностальгические заметки по нашему футболу
Об умерших и умирающих. Ностальгические заметки по нашему футболу
Майские каникулы – идеальное время для того, чтобы предаваться воспоминаниям. Автор совершенно замечательного (и занимательного!) телеграм-канала «Футбольные темы», экс-сотрудник «Советского спорта» Артем Локалов опубликовал ностальгический пост, который считаем нужным воспроизвести
02.05.2022 21:29
Футбол
УЕФА принял решение: в будущем сезоне нашего футбола не будет нигде
УЕФА принял решение: в будущем сезоне нашего футбола не будет нигде
Союз европейских футбольных ассоциаций принял важные решения, вокруг которых было сломано немало копий в последние недели и месяцы.
02.05.2022 20:25
Футбол
автор: Сергей Терехов
Меняйте джекпоны на фрибеты по выгодному курсу! Новая акция от «Лиги Ставок» продлится больше месяца
С 4 мая по 6 июня 2022 года клиенты букмекерской компании «Лига Ставок» смогут получать фрибеты в обмен на джекпоны, которые начисляются им для участия в грандиозной акции «Джекпот. Большой куш» с общим призовым фондом более 450 миллионов рублей.
Овечкин вернулся с победой, Малкин забил в третьем овертайме! Успехи россиян на старте Кубка Стэнли (видео)
В первых матчах стартового раунда плей-офф НХЛ шайба Евгения Малкина принесла «Питтсбургу» волевую победу над «Рейнджерс» (4:3ОТ), а Александр Овечкин поучаствовал в выездном успехе «Вашингтона» против «Флориды» (4:2).
Сказка от Эмери продолжалась час… Как «Ливерпуль» вышел в финал ЛЧ, все-таки потопив «Вильярреал»
В ответном матче полуфинала Лиги чемпионов команда Юргена Клоппа в гостях одержала волевую победу над прошлогодним победителем Лиги Европы (3:2) и сыграет в главном матче третий раз за пять лет.
Ночь футбольного счастья. Как вся Россия встала с дивана и вышла на улицу в июне 2008-го
30 лет российского спорта – это не только сверхчемпионы вроде Александра Попова и гениальные тренеры вроде Татьяны Тарасовой, но и большие победы. Как в юбилейный год не вспомнить самые яркие из них?!
Назло бабушке отморозят себе уши. Как финны, шведы и латыши бьют своих ради войны с КХЛ
Руководствуясь исключительно политическими мотивами, европейские страны одна за другой лупят по карьерам своих же хоккеистов, шантажируя их санкциями за игру в российских клубах.
Светлое будущее и мрачные перспективы РПЛ в обзоре футбольных мемов
Главные футбольные новости последних дней в картинках.
Беспредел продолжается. Как Европа взяла российский футбол в осаду — и что всё это значит
Российский футбол решили забанить еще на сезон. Такой вердикт вынес в понедельник 2 мая УЕФА, и это было очень ожидаемо.
В считанные часы Медведев может опять стать №1 в мире! Новые приключения наших «нейтралов»
Традиционный обзор соревнований, где российские спортсмены продолжают выступать в нейтральном статусе.
Овечкину будет гораздо сложнее, чем в гонке за Гретцки. Расклады Кубка Стэнли в Восточной конференции
В ночь на 3 мая за океаном стартует розыгрыш Кубка Стэнли. «Плеймейкер» представляет плей-офф Восточной конференции НХЛ.
Капризов крут, но шансы Тарасенко выше. Расклады Кубка Стэнли в Западной конференции
В ночь на 3 мая за океаном стартует розыгрыш Кубка Стэнли. «Плеймейкер» представляет плей-офф Западной конференции НХЛ.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика