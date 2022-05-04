Дмитрий Селюк: Испанские СМИ считают, что «Реал» пройдет «Ман Сити»

- Я не возьмусь сделать прогноз на эту игру, но, мне кажется, «Сити» пройдет дальше. Что вы скажете?

- Испанские журналисты считают, что «Реал» пройдет «Сити»

- Почему они так считают?

- Они исходят больше из общих соображений. «Королевский клуб» имеет больше всех в истории побед в Лиге чемпионов. У «Ман Сити» побед в этом турнире пока нет. Мотивация у Гвардиолы и его команды, понято, запредельная. Напомню, что Гвардиола побеждал в Лиге чемпионов только с «Барселоной», вот затем, как отрезало – ни с «Баварией», обладающей потрясающим составом и большими возможностями, не смог выиграть, ни с «Сити» пока не может уже который год.

Но, возвращаясь к аргументации испанских журналистов, они напоминают про большой опыт таких турниров у «Реала», как у клуба, у команды, так и у отдельных игроков. «Реалу» достаточно выиграть 1:0, чтоб как минимум в овертайм перевести игру.

- Все-таки, я думаю, прошлый опыт принимать в качестве аргумента не стоит. Мы помним, как складывался первый тайм в Манчестере, и если б «Реалу» не повезло с пенальти, два мяча отыграть у такого «Сити» не представляется возможным.

- Да, казалось дело идет к разгрому «Реала», но затем, опять же за счет опыта, «Реал» игру пусть и не перевернул, но завершил с достойным счетом.

И давайте вспомним, что произошло с «ПСЖ» и «Челси» уже в этом розыгрыше. Это совсем недавний опыт побед над очень сильными соперниками. Поэтому поддержку прогноз испанских журналистов - думаю, «Реал» пройдет «Ман Сити» и встретится в финале в Париже с «Ливерпулем».

НАШ АНОНС

Ответный матч полуфинала Лиги чемпионов «Реал» - «Манчестер Сити» пройдет сегодня в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу». Начало – в 22.00. Прямая трансляция на «Матч ТВ».