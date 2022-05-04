Испугавшийся Эмери? Гениальный Клопп? Разбираем что произошло в полуфинале

«ЛИВЕРПУЛЬ» УЯЗВИМ

«Ливерпуль» - одна из самых стабильных и классных команд современного футбола, чей механизм игры отлажен практически до идеала. И ключевое слово здесь «практически». «Вильярреал» в первом тайме ответного матча показал, какими инструментами игры можно удивить «красных» и доказал, что даже «Ливерпуль» не идеален. Испанцы с первых секунд матча грамотно прессинговали гостей, из-за чего «мерсисайдцы» показали худший результат в точности передач за целый сезон - всего 66%. Обычно этот показатель на 15-20% выше. Даже такой кудесник мяча, как Тиаго, не всегда справлялся с давлением соперников. Именно прессинг-действия привели хозяев к двум забитым голам.

«Вильярреал» провел великолепный тайм, возможно лучший в этом сезоне, и ровно противоположное можно сказать про «Ливерпуль».

ЭМЕРИ ИСПУГАЛСЯ. ИЛИ НЕТ?

Нужно выразить огромное уважение Унаи Эмери, который с самого старта матча дал указание команде во чтобы то ни стало отыграться, но во втором тайме картина изменилась. В перерыве у тренера была дилемма: закрыться и удерживать счёт 2:0 или продолжать играть в свой футбол и надеяться на лучшее. С одной стороны, можно сказать, что Эмери испугался дальше играть в атакующий футбол, но с другой, понятно, что у него право выбора забрал «Ливерпуль», полностью пристроившийся во второй половине.

РУЛЬИ НЕ ВИНОВАТ

Голкиперу «Вильярреала» Херонимо Рульи досталась львиная доля критики, и в основном именно его считают главным антигероем встречи, который не дал состояться сенсации. А зря.

В эпизоде с первым голом аргентинскому вратарю Фабиньо забил между ног с острого угла, но нужно понимать, что игрок «Ливерпуля» совершенно беспрепятственно и с огромным запасом времени подготавливал свой удар. Скорее будет правильно сказать, что Рульи «не выручил», но слово «подвёл» здесь точно неуместно.

Второй гол он тоже пропустил между ног, но важно не это, а то, что невысокий Луис Диаз остался один около вратарской площади и беспрепятственно пробил по воротам.

И лишь третий гол можно «повесить» на Рульи. Но кого это волнует, когда к тому моменту «Вильярреал» уже потерял шансы на выход в финал?

ГЕНИАЛЬНЫЙ ЮРГЕН КЛОПП

Фото: ФК «Ливерпуль»

Невозможно не восторгаться Юргеном Клоппом, который благодаря грамотным тактическим ходам и правильному настрою в перерыве сумел перевернуть встречу. И благодаря победе в матче немецкий тренер в очередной раз переписал историю следующими достижениями:

● Клопп вышел в финал ЛЧ в четвертый раз. Столько же у Липпи, Анчелотти (может побить рекорд сегодня) и Фергюсона

● Клопп был назначен главным тренером «Ливерпуля» в 2015 году. С тех пор он трижды сумел «затащить» клуб в финал ЛЧ

● «Ливерпуль» претендует на квадрупл по итогам сезона. Кубок лиги уже выигран, на очереди АПЛ, Кубок Англии и Лига чемпионов

● В нынешнем сезоне «красные» забили 139 голов – это новый рекорд «Ливерпуля» в отдельно взятом сезоне

СПАСИБО, «ВИЛЬЯРРЕАЛ»

«Вильярреал» - это удивительная команда, где сумели создать крепкий сплав игроков из молодых и зрелых, воспитанников и издалека приехавших, талантливых и не очень. Тандем из грамотного менеджмента и классного тренера сумели даже при скромных затратах вознести команду до самого верха европейского футбола.

Отдельно нужно сказать про болельщиков «подлодки». На матче с «Ливерпулем» присутствовало 22 тысячи болельщиков испанской команды, хотя население их города составляет всего 50 тысяч жителей. То есть практически половина местных граждан посетила матч! Жаль, что в следующем сезоне мы не увидим «Вильярреал» в Лиге чемпионов.