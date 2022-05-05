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Найди тренера для «Спартака». Народная игра стартовала

Слухи твердят о начале поиска красно-белыми нового главного тренера.
Найди тренера для «Спартака». Народная игра стартовала
05 мая 2022 00:15
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автор фото: ФК «Спартак»

Наше партнерское издание «Плеймейкер» констатирует: чемпионская интрига в РПЛ умерла, а вторые-третьи места в нынешнем сезоне потеряли свою значимость из-за отстранения наших клубов от еврокубков. Уже вовсю начинаются обсуждения нового сезона, и в первую очередь инсайдеры, как всегда, говорят о «Спартаке».

В среду телеграм-каналы запестрели сообщениями о вероятном увольнении Паоло Ваноли после окончания сезона. «Инсайды от Карпа» уверяют, что уже несколько недель идут консультации по кандидатурам нового тренера. Якобы даже Зарема Салихова, супруга владельца клуба, разочаровалась в итальянце и теперь напоминает каждый день Леониду Федуну о необходимости очередных перемен.

Верить ли этому? А почему нет? Ваноли за тот отрезок, что провел в клубе, никак себя не проявил. Пожалуй, даже при Руе Витории в первой части сезона красно-белые смотрелись интереснее. Пока зацепиться за какие-то положительные качества бывшего ассистента Антонио Конте не получается. Нет игры, нет результата, нет должной отдачи от зимних новичков. Куда ни глянь – одни проблемы. Разве что выход в полуфинал Кубка России с победой в четвертьфинале над ЦСКА можно ставить Ваноли в плюс.

Но в том-то и дело, что еврокубков на следующий год не будет. Выигрыш Кубка страны, конечно, немного сгладит впечатление от провального сезона, но этот трофей еще надо взять. Не исключено, что «Спартак» решит пойти по пути тех, кто скинет траты на иностранцев, тем более что финансовое положение Федуна после введения антироссийских санкций резко пошатнулось не в лучшую сторону.

Все говорит о том, что расставаться с Ваноли надо. Сдерживать от такого решения способна только имиджевая составляющая. Это ведь придется признаваться в очередных кадровых ошибках, которых в годы владения клубом Федуном было уже так много, что к этому стали привыкать. Одним проколом меньше, одним больше – какая разница? О Ваноли точно никто плакать не будет. Витория хотя бы успел войти в историю победами в Лиге Европы над «Наполи» и выходом из группы с первого места, а его сменщик выглядит настоящей серой мышкой.

Ему на замену составили в «телегах» целый список, который возглавляет наставник «Сочи» Владимир Федотов. Южане сегодня претендуют на бронзу, команда не первый год радует болельщика. На кой ляд сдался Федотову «Спартак» — не совсем ясно. В Сочи все у него хорошо, начиная от погоды и заканчивая финансовым состоянием владельца клуба Бориса Ротенберга. Пересаживаться в электрическое кресло в Тушине – то еще удовольствие.

Помимо Федотова, называют также Игоря Осинькина («Крылья Советов»), Андрея Талалаева («Ахмат») и Михаила Галактионова (молодежная сборная). В ближайшие дни – можно не сомневаться – список расширится. Это такая народная игра: найди нового тренера для «Спартака». При Федуне в нее играются каждые один-два года. Даже если Ваноли не выгонят в конце мая, обязательно займутся этим вопросом после начала нового сезона. Почти всем уже ясно, что с тренером «Спартак» ошибся.

Клуб, естественно, все разговоры о скорой смене итальянца опровергает. Так же было по осени с Виторией. А до этого с Доменико Тедеско. Это тоже часть протокола, в Тушине уже выучили его от и до. Но тут есть еще вот какой момент. Ваноли – итальянец, а на всех европейцев, кто работает в России, сейчас сильно давят. В хоккее, например, финнам, шведам, латышам запретили легионерам из нашей страны выступать за свои сборные. Тренеры пока под такой прессинг не попадали, но кто его знает, что у того же Паоло в голове.

Он ведь ехал работать в Россию с задачами вывода «Спартака» в Лигу чемпионов. А теперь нет никаких еврокубков у команд РПЛ, и неизвестно, когда эта ситуация разрешится и как. Видно, что дела у него в команде не пошли. На следующий сезон состав сильнее не станет. Уедет ряд легионеров, а кто займет их место – загадка. В этом плане самому «Спартаку», вполне вероятно, выгоднее сделать ставку на российского тренера и на молодых доморощенных футболистов. Держать в Москве Ваноли может лишь ущемленное самолюбие – он же первый раз стал главным тренером, провал грозит поставить крест на дальнейшей самостоятельной работе.

Но то проблемы «индейца», которые, как известно, «шерифа» не волнует. В общем, впору принимать ставки на Ваноли. И если бы такие были, то можно грузить на то, что новый сезон красно-белые начнут без итальянца.

Текущий же сезон клубу предстоит просто доиграть по-человечески. Нельзя все время ходить в позе обиженного на весь белый свет, а именно это нынче и происходит с клубом, который на всех углах костерит судей, недоволен комментаторами и даже заявил о нежелании устраивать чемпионский коридор для «Зенита». При всех разногласиях и вражде руководителей надо быть выше этого. Тут точно не стоит брать пример с «Реала», который отказался дать подобный коридор «Барсе» несколько лет назад, а каталонцы в ответ устроили его усилиями сотрудников клуба. Для начала москвичам надо вернуться на топ-уровень.

Уважают сильных, а «Спартак» сейчас слаб.

источник: «Советский спорт»
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