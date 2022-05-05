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Алексей Матюнин против Ашота Хачатурянца. Судья написал письмо Дюкову

В среду появилась информация, довольно новая для нашей привычной футбольной жизни. Судья Алексей Матюнин написал письмо на имя президента РФС Александра Дюкова. Довольно скоро его содержание стало известно широким слоям общественности.
Алексей Матюнин против Ашота Хачатурянца. Судья написал письмо Дюкову
05 мая 2022 00:27
автор: Ярослав Николаев
автор фото: ПФК «Крылья Советов»

Известный блогер Иван Карпов («Карп») первым опубликовал обращение арбитра.

Полный текст читаем в скринах:

Если изложить кратко, то суть в следующем. В письме Матюнин указывает, что решение ЭСК по матчу «Химки» «Крылья Советов», где он якобы совершил две ошибки было недобровольным и принятым под давлением. Алексей упоминает онлайн-заседание судейского комитета (далее СК) 15 апреля, на котором анализировали признание верным решения не засчитать гол «Арсенала» в ворота «Спартака».

По итогу, СК рекомендовал ЭСК и департаменту судейства повысить уровень допустимого контакта при единоборствах в штрафной площади с использованием рук и не останавливать игру в случае незначительных физических контактов игроков. Карасев уточнил и ему подтвердили это является основанием для арбитров РПЛ повысить планку в единоборствах за мяч. При этом нарушение за задержку соперника из правил никуда не исчезло.

Эпизод на 42-й минуте матча в Химках это именно задержка, отмечает Матюнин. ЭСК признала этот факт, но якобы он не мешал продвижению атакующего игрока. Это не так, утверждает судья. Футболист находился на высокой скорости и, опередив соперника, вырывался на свободное пространство. Материалы УЕФА предписывают наказывать за это не только штрафным или пенальти, но и предупреждением за отказ от борьбы в рамках правил.

Исходя из всего этого Матюнин и принял свое решение. Так же, как и на 50-й минуте, когда засчитал гол в ворота «Крыльев». Захват рукой атакующего игрока в том эпизоде не имел решающего значения для выигрыша позиции то есть, все согласно рекомендациям ЭСК. Таким образом, пишет Матюнин, выводы ЭСК признать решения судьи ошибочными прямо противоречат указаниям СК.

Матюнин также обращает внимание Дюкова на слова Хачатурянца в прессе после игры: «Не меньше безобразие было и в матче «Химки» – «Крылья Советов». Очень много ошибок. На следующей неделе после заседания ЭСК буду собирать экстренное собрание всех судей. Боюсь, очередные санкции в отношении судей неизбежны. Я лично займусь решением проблемы!»

Иначе говоря, если переводить Матюнина на русский: Ашот не спец по судейству, никогда не работал арбитром и не может знать, были совершены ошибки или нет. И это, мол, не что иное как давление на ЭСК.

Отдельно Матюнин указывает на конфликт интересов из-за совмещения Хачатурянцом должностей президента РПЛ и члена ЭСК, пусть и без права голоса. Это противоречит части 1-й статьи 12-й регламента РФС по этике + судейской конвенции УЕФА, членом которого РФС все еще является.

Матюнин отмечает, что в результате политики Хачатурянца вошла в норму проверка арбитров на полиграфе. Причем проверяют только судей и никого больше. Это, по мнению Алексея, ставит под сомнение их честь, достоинство и деловую репутацию. Более того, это является публичным унижением судей, вопреки требованиям статьи 15 того же самого регламента РФС по этике.

На основание всего этого Матюнин просит Дюкова, руководствуясь статьей 39 упомянутого регламента – обратиться в комитет по этике с целью проверки соответствия ему слов Хачатурянца, сказанных после матча «Химки» «Крылья Советов». Также судья просит проверить правомерность совмещения Ашотом постов президента РПЛ, председателя СК и ЭКС.

Впервые кто-то из действующих судей пошел на Хачатурянца с открытым забралом. Тот, похоже, действительно перешел грань и теперь может ответить за это. Как минимум, перед Дюковым а там время покажет. Многое будет зависеть от того, поддержат ли российского рефери его коллеги.

источник: «Советский спорт»
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