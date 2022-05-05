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Много старых знакомых. За чем следить сегодня в еврокубках?

Вчера определилась финальная пара Лиги чемпионов, которая разыграет главный еврокубок сезона-2021/22, а уже сегодня мы узнаем имена команд-участниц финалов Лиги Европы и Лиги конференций. Превью четырех полуфинальных матчей – в материале «Советского спорта».
Много старых знакомых. За чем следить сегодня в еврокубках?
05 мая 2022 12:39
автор: Никита Шмытов
автор фото: ФК «Спартак»

Лига Европы. «Айнтрахт» – «Вест Хэм» – 22:00 (счет первого матча – 2:1)

Мировое сообщество восторгается подвигами «Вильярреала» в Лиге чемпионов, но в Лиге Европы есть другой участник турнира, который достоин не меньших комплиментов. Не самый богатый и звездный «Айнтрахт» проделал огромный путь, и они остались лишь в шаге от решающего матча.

В первой полуфинальной встрече представители Франкфурта увезли минимальную победу из Лондона, хотя по статистике ожидаемых голов преимущество было именно у хозяев поля – 2.52 против 1.63. Повезло, что удалось реализовать созданные моменты.

Дома «Айнтрахту» будет невероятно сложно удержать преимущество, ведь команда добыла всего одну победу в последних десяти матчах, но пять из них закончились ничейным счетом, и если немцы вновь добудут любимую ничью, то именно они пройдут в финал. По ходу Лиги Европы этого сезона «Айнтрахт» ни разу не проиграл в домашних стенах, и здесь оступались даже «Бетис» и «Барселона». «Вест Хэму» сложно играть в гостях в последних десяти матчах, у него следующая статистика: две победы, одна ничья и семь ничьих. Нас ждет непредсказуемый матч, в котором результат может быть каким угодно.

Лига Европы. «Рейнджерс» – «РБ Лейпциг» – 22:00 (счет первого матча – 0:1)

Во втором матче шотландский «Рейнджерс» попробует преподнести очередной сюрприз, и «вынести» с турнира ещё одного фаворита. Хозяева проиграли дома в Лиге Европы 2021/2022 лишь однажды – на старте турнира – Лиону (0:2). После этого никто не уезжал с «Айброкса» с победой, включая дортмундскую «Боруссию» (2:2).

Первый матч между данными соперниками ожидался забивным и ярким, но даже атакующий «Лейпциг» не смог подобрать ключи к защите «Рейнджерс». Лишь гол в концовке встречи решил встречу в пользу немецкого клуба. В четвертьфинале у шотландцев была идентичная ситуация: они проиграли в гостях «Браге» со счетом 0:1, но дома реабилитировались и вырвали проход в полуфинал в дополнительное время.

Доменико Тедеско еще недавно красовался со своей новой командой на третьей строчке Бундеслиги, но два поражения подряд опустили их на пятую строчку. Возможно, немцам не стоит гнаться за двумя зайцами и лучше сделать ставку на внутренний чемпионат и потенциальную квоту в Лигу чемпионов.

Лига конференций. «Марсель» – «Фейеноорд» – 22:00 (счет первого матча – 2:3)

«Фейеноорд» это еще одна команда из еврокубков, которая не может не нравиться. В Лиге конференций они забили 11 голов в групповом этапе и 17 в плей-офф (за пять матчей). Нидерландцы, даже ведя в счете 2-3 мяча, атакуют до самой последней минуты.

«Марсель» проиграл последний домашний матч «Лиону», из-за чего их положение в турнирной таблице пошатнулось, но матч с «Фейеноордом» это прекрасный шанс перезагрузиться и попробовать выйти в первый в истории финал Лиги конференций.

Просмотр данного противостояния обязательно тем, кто любит «огненные» матчи с большим количеством голов, в которых команды играют «без середины поля».

Лига конференций. «Рома» – «Лестер» – 22:00 (счет первого матча 1:1)

Двух недавних участников ЛЧ занесло в полуфинал третьего по значимости еврокубка, и для каждого из них выход в финал обязателен. «Лестер» проваливает сезон в АПЛ, а «Рома» рискует в последний момент потерять все и пролететь мимо европейских турниров на следующий сезон.

В первом матче «Рома» отстояла в гостях 1:1, играя в скромный и, может быть, даже в трусливый футбол. Рискнет ли Жозе Моуриньо в ответном матче отойти от своего фирменного стиля и сыграть первым номером или вновь поплатится за свою нерешительность?

источник: «Советский спорт»
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