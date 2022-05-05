«У Мадрида одна философия - побеждать!» - соцсети о матче «Реал» - «Манчестер Сити»

Этот матч войдет в историю футбола. В нем было все, за что мы любим эту великую игру – потрясающе мастерство футболистов обеих команд, высочайшее напряжение и невероятная развязка.

Напомним, первый матч в Манчестере завершился победой хозяев со счетом 4:3. На «Сантьяго Бернабеу» мадридцы проигрывали 0:1 до 90-й минуты. И главное – по игре не было видно, что хозяева смогут как-то спасти матч. «Сити» уверенно шел к нужному результату. У Мадрида почти не было моментов. И вдруг вспышка: вышедший на замену юный Родриго на 90-й минуте замкнул перед носом у вратаря «Сити» Эмерсона прострел Бензема – 1:1.

И через минуту Родриго переправил мяч в ворота в высоком прыжке головой после навеса с правого фланга – 2:1.

Невероятный сюжет – «Реал» перевел игру в добавочное время. А там – опять Бензема. Он заработал пенальти на 95-й минуте и сам же его реализовал. На ответ у «Сити» уже не хватило сил.

Итак, в финале в Париже 28 мая встретятся «Реал» и «Ливерпуль».

Мы собрали впечатления от этого матча в социальных сетях.

Extrim

Странная тенденция недооценивать тренеров Мадрида, что с Дель Боске так было что с Зиданом что теперь с Анчи. Им просто так «ВЕЗЕТ», они не «ТОПЫ», как любят говорить «ЭКСПЕРТЫ». Кого только топами не называли - Клопп и Пеп, Тухель, даже Поч был топ, пока в АПЛ тренировал. У них же есть своя «философия», без нее никуда! А у Мадрида одна философия побеждать!

Vinnypooh86

Кто-нибудь заметил, как сыграл Начо в обороне? Я в шоке, мне он всегда подменным мешком казался, которым дыры затыкали то справа, то слева, то в центре. Но вчера он был на уровне не слабее Алабы точно, если не круче.

Принципиальность юрана

Старый, обветшавший, требующий перестройки и трансферов мадридский «Реал» просто берёт и раскидывает по углам всех оппонентов в Ла Лиге, одновременно засучив рукава, выносит из Лиги чемпионов мешок за мешком.

Кирилл Шмидт

Я не знаю, как это описать, но если коротко - сердце чемпионов. Когда у тебя в команде есть хотя бы пара человек, которая выиграла примерно всё, то всё вокруг заряжается энергией, а так же одним простым правилом - никогда не сдавайся. В Мадриде пол команды не просто чемпионов, а людей с диким характером. А ещё история… многие о ней пишут, говорят применительно к тем или иным клубам. Но «Реал» - это воплощение истории победителей. Ты видишь эту футболку, ты видишь Бернабеу и понимаешь - это больше чем футбол…

P.s. единственная капелька для грусти - как же жаль, что капитан Серёжа Рамос не с командой, но это то же жизнь.

Haman

Я на 87-й минуте думал пойти спать, но решил досидеть со своей командой до конца, хоть на камбэк и не рассчитывал, и не зря досидел, было круто :)

Вялый топор

В один прекрасный момент вышел Зинченко … и все пошло не так. После предыдущего финала «Сити», который он запорол, и так было понятно, что он за игрок. Но нет - надо опять в решающий момент его выпустить.

Rodman91

Когда Анчелотти делал замены, казалось, что всё пропало... По движению игроков «Реала» и не пахло камбэком! Как «Сити» умудрился всё профукать? Это проклятие Гвардиолы, ему нужно в «Барсу» вернуться и снова взять ЛЧ. Камавинга был просто великолепен с мячом, и вся команда после 1:1 как заново родилась. Это был супер полуфинал!!!