Евгений Ловчев: Гвардиола вышел на поле и стал обнимать игроков, а я бы их покусал

- Мы вчера увидели пример того, что лучший тренер мира, я имею в виду Гвардиолу, который может научить команду и футболистов хорошо играть, не обладает тем характером, которым, например, обладал Газзаев, - говорит Ловчев. – Он уже не первый такой матч проиграл.

Смотрите, что было после финального свистка: Гвардиола вышел на поле и стал обнимать игроков. Я бы их в такой ситуации, после такого поражения покусал.

А на пресс-конференции что он говорил – мол, такое бывает в футболе. Думаю, что не в качестве игры «Сити» проигрывает соперникам, а в качестве характера.

Возьмите предыдущий матч «Вильярреала» и «Ливерпуля». При счете 0:2 Ван Дейк орал на всех, пихал им. А у «Манчестер Сити» все хорошие, они все время выигрывают, а тут соперник проявил характер и они ничего с этим не могут поделать.

- Насчет обнимания, футболисты и так убиты, тренер их должен поддержать. Зачем в такой ситуации на них еще и орать?

- Только орать именно в такой ситуации, потому что строительство команды, обучение – постоянный процесс. Еще бы по головке их погладил.

Мне напомнил вчерашний матч финал Лиги чемпионов 1999 года. Я комментировал эту игру вместе с Юрием Розановым.

«Бавария» ведет 1:0. Минут за пятнадцать до конца Баслер получает мяч, перед ним два защитника, а он не идет вперед, а уходит к боковой линии, начинает держать мяч, тянуть время.

Я говорю «Футбол за такое накажет». И что мы видим – на 91-й минуте Шерингем сравнивает счет, а через две минуты Сульшер забивает второй. И «Юнайтед» выигрывает кубок. Лет через двадцать я как-то слушал «Радио спорт» и Юра Розанов вспомнил этот матч.

Ничего не проходит бесследно. «Сити» повел и почти прекратил играть, а характер в спорте никто не отменял. Тем более в таких матчах. Да, «Манчестер Сити» играет в футбол лучше всех, но нужно еще и характер иметь, чтоб побеждать в таких турнирах как Лига чемпионов.