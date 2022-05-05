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Евгений Ловчев: Гвардиола вышел на поле и стал обнимать игроков, а я бы их покусал

Лучший футболист СССР 1972 года Евгений Ловчев считает, что у «Манчестер Сити» нет характера, это стало причиной поражения от «Реала» в полуфинале Лиги чемпионов.
Евгений Ловчев: Гвардиола вышел на поле и стал обнимать игроков, а я бы их покусал
05 мая 2022 14:21
автор: Юрий Волохов
автор фото: ФК "Манчестер Сити"

- Мы вчера увидели пример того, что лучший тренер мира, я имею в виду Гвардиолу, который может научить команду и футболистов хорошо играть, не обладает тем характером, которым, например, обладал Газзаев, - говорит Ловчев. – Он уже не первый такой матч проиграл.
Смотрите, что было после финального свистка: Гвардиола вышел на поле и стал обнимать игроков. Я бы их в такой ситуации, после такого поражения покусал.
А на пресс-конференции что он говорил – мол, такое бывает в футболе. Думаю, что не в качестве игры «Сити» проигрывает соперникам, а в качестве характера.
Возьмите предыдущий матч «Вильярреала» и «Ливерпуля». При счете 0:2 Ван Дейк орал на всех, пихал им. А у «Манчестер Сити» все хорошие, они все время выигрывают, а тут соперник проявил характер и они ничего с этим не могут поделать.

- Насчет обнимания, футболисты и так убиты, тренер их должен поддержать. Зачем в такой ситуации на них еще и орать?
- Только орать именно в такой ситуации, потому что строительство команды, обучение – постоянный процесс. Еще бы по головке их погладил.
Мне напомнил вчерашний матч финал Лиги чемпионов 1999 года. Я комментировал эту игру вместе с Юрием Розановым.
«Бавария» ведет 1:0. Минут за пятнадцать до конца Баслер получает мяч, перед ним два защитника, а он не идет вперед, а уходит к боковой линии, начинает держать мяч, тянуть время.
Я говорю «Футбол за такое накажет». И что мы видим – на 91-й минуте Шерингем сравнивает счет, а через две минуты Сульшер забивает второй. И «Юнайтед» выигрывает кубок. Лет через двадцать я как-то слушал «Радио спорт» и Юра Розанов вспомнил этот матч.
Ничего не проходит бесследно. «Сити» повел и почти прекратил играть, а характер в спорте никто не отменял. Тем более в таких матчах. Да, «Манчестер Сити» играет в футбол лучше всех, но нужно еще и характер иметь, чтоб побеждать в таких турнирах как Лига чемпионов.

источник: «Советский спорт»
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