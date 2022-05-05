Африканское проклятие Гвардиолы. Пеп снова без Лиги чемпионов

Возвращение Каземиро

До матча мы предполагали, что вернувшийся после отсутствия в первом матче Каземиро может появиться не на родной позиции в опорной зоне, а в центре защиты, ввиду отсутствия Давида Алабы. Но Карло Анчелотти выбрал более очевидный вариант и оказался прав!

Каземиро сыграл важную роль в подчистке «опорки», чего не хватало Мадриду в первом матче. А также он развязал руки Кроосу и Модричу, которые более смело выдвигались вперед для создания и креатива.

Матч был скучным

Концовка основного времени матча перевернула двухматчевое противостояние, подарив кучу эмоций, но нужно признать, что с точки зрения голевых моментов матч был скучным. Во многом это связано в связи со стартовыми составами: у «Реала» вернулся Каземиро, а у «Манчестер Сити» Жоау Канселу и Кайл Уокер, которые укрепили оборонительные редуты обеих команд.

После ухода с поля Уокера и Каземиро количество голевых моментов прибавилось, что лишний раз показывает важность этих игроков.

Родриго - теневой герой матч

Можно бесконечно долго петь серенады Кариму Бензема, Каземиро и другим игрокам основы, но слишком мало внимания уделяется Родриго, который за две минуты в очередной раз убил мечту Пепа Гвардиола о главном европейском турнире.

Родриго - это аналог Дивока Ориги из «Ливерпуля». Ему ожидаемо тяжело выиграть конкуренцию у Винисиуса и Бензема, но если ему дают шанс, то он им точно пользуется. Месяц назад бразилец забил важнейший гол в ворота «Челси», протащив «Реал» в дополнительное время, а вчера повторил сюжет и отметился дублем в самый нужный момент, вновь оставив команду в игре. Примечательно, что в обоих случаях финальную точку ставил Карим Бензема.

Гвардиола слабо умеет играть в плей-офф

Пеп Гвардиола - величайший тренер, который построил отличную команду, но это работает только на длинной дистанции. Увы, но испанский тренер не умеет правильно настроить коллектив на матчи в плей-офф, в том числе в психологическом плане.

Уже 11 лет Гвардиола не может выиграть Лигу чемпионов, и лишь раз за этот период его команда выходила в финал. Сразу вспоминаются слова агента Яя Туре 2018 года:

- Бог все видит. Как человек поступил с Яя, легендой клуба, которому под разными предлогами не давал возможности выйти на поле… Он настроил против себя всю Африку, многие африканские болельщики отвернулись от «Манчестер Сити». И я уверен, что многие африканские шаманы в будущем не дадут Гвардиоле выиграть Лигу чемпионов. Это будет для Гвардиолы как африканское проклятие.

Пока, судя по результатам, проклятие работает.

Анчелотти - гений

Карло Анчелотти ещё недавно барахтался с «Эвертоном» в середине таблицы АПЛ и его всерьёз никто не котировал, но в этом году тренер превзошел все ожидания. Он выиграл Ла Лигу, а теперь переступил через одну из сильнейших команд последних лет и выведет команду на финал Лиги чемпионов. И это при том, что Перес почти не выделял средства на новых игроков - пришли только 18-летний Эдуарду Камавинга и доставшийся бесплатно Давид Алаба.

Карло - первый тренер в истории футбола, выводивший свои команды в финал ЛЧ пять раз. Липпи, Фергюсон и Клопп остались позади.