«Как кур во щи». Владимир Габулов – под баном со всех сторон

Он и прежде был горячий человек. С возрастом спокойнее не стал. В итоге генеральному директору подмосковного клуба «Химки» грозит суровое наказание - отстранение от футбольной деятельности. Ряд СМИ сегодня уже сообщили, что данный вопрос будет оперативно рассмотрен в пятницу на заседании КДК.

- Отстранение грозит Габулову за его заход в судейскую после матча «Химки» — «Уфа». Именно возможное отстранение – одна из причин, по которой Габулов покинул подмосковный клуб, — цитирует неназываемый источник издание «Чемпионат».

Ранее сообщалось, что «Химки» рискуют провести домашний матч со «Спартаком» в рамках 30-го тура без зрителей либо на нейтральном стадионе.

Тот факт, что Габулов вошёл в судейскую, где на повышенных тонах поговорил с арбитром, отмечен в протоколе делегата матча.

Чуть ранее в четверг стало известно, что Владимир Габулов покинул пост генерального директора «Химок» по собственному желанию. Об этом официально сообщила пресс-служба клуба. Напомним, он занимал эту должность с декабря 2021 года, сменив на этом посту Сергея Анохина, при котором клуб показал довольно приличные и стабильные результаты. Ожидается, что о назначении нового генерального директора клуб объявит в ближайшие дни.

Телеграм-канал Василия Конова сообщил, что главный кандидат на освободившееся место – как раз Сергей Анохин. Но в это слабо верится: пару недель назад Анохин был назначен генеральным директором «Фонбета». «Тут явно сытнее и круче», - спорит с Коновым автор телеграм-канала «Спорт и сплетни».

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков рассказал, когда будет назначен новый генеральный директор команды после ухода Владимира Габулова:

- Для нас это решение тоже было достаточно неожиданное, поэтому сейчас исполнять обязанности генерального директора будет один из заместителей Владимира Борисовича, который находится в структуре. Естественно, это сделано потому, что у человека есть право подписи и не нужно останавливать финансово-хозяйственную деятельность клуба. В ближайшую неделю-две мы примем окончательное решение по руководителю, потому что без него деятельность организации, тем более футбольного клуба, ставится под угрозу. Поэтому наша задача с советом учредителей и попечительским советом найти замену. Будем работать над этим. Возвращение Анохина и Поляцкина? Нет-нет, решение об уходе Габулова было принято несколько часов назад, никаких фамилий на его замену у нас в принципе сейчас нет как таковых. Это ложная информация, – сказал Терюшков.

- Как Юран в таком бардаке вытянул команду? – задает вопрос известный футбольный комментатор Дмитрий Дерунец. - Непостижимо. Бесконечная битва сфер влияния под комментарии Терюшкова. Впереди «Зенит», «Ростов», «Спартак». Кажется, «Химки» только злее будут.

Ну, а Габулов действительно попаол как кур во щи (умоляем не употреблять неграмотную конструкцию «кур в ощип» - погуглите, если будет желание). Последним местом работы Габулова до «Химок» был «Олимп-Долгопрудный», выступающий в ФНЛ. Изначально Владимир возглавлял совет директоров «Олимпа» в феврале 2020 года, затем клуб объединился с «Долгопрудным». Летом 2021 года он объявил об уходе из команды.