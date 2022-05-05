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Российский судья в поисках справедливости 

За последние месяцы мы как-то привыкли к бесконечным жалобам всех и вся на наших судей. Но теперь нас ждет совсем другая история. Арбитр Алексей Матюнин сам решил пожаловаться. И не на кого-нибудь, а на своего начальника. И не кому-нибудь, а самому главному человеку в российском футболе. Сразу скажем, спойлеров нет: чем это закончится, никто пока не знает.
Российский судья в поисках справедливости 
05 мая 2022 21:14
автор: Анастасия Лукачи
автор фото: РФС

«А, не замахнуться ли нам на Вильяма, понимаете ли, нашего Шекспира?» -так, видимо, решил главный арбитр скандального матча «Химки» - «Крылья Советов» 26-го тура чемпионата России Алексей Матюнин. И подал жалобу на президента РПЛ и по совместительству - главу судейского комитета РФС Ашота Хачатурянца. Вернее, написал два письма на имя президента РФС Александра Дюкова.

Ситуация с Матюниным оказалась, мягко говоря, нестандартной и с каждым днем приобретает все более серьёзный характер, если не сказать - криминальный. Без вмешательства в эту историю на самом высоком уровне, похоже, уже никак не обойтись. Матюнин уже пропустил два тура премьер-лиги и рискует остаться без назначений на матчи надолго. Если не навсегда. Кроме того, у судьи в ближайшее время могут запросить документы и информацию о его имущественном состоянии. В общем, расклад для Матюнина становится совсем скверным. Под ударом не только профессиональная репутация.

О том, что в судейском комитете РФС сложилась уникальная атмосфера, где и руководитель, и его подчиненные одинаково сильно недовольны друг другом, заметно по большинству последних матчей премьер-лиги. Тут Матюнин Дюкову Америку не откроет. О том, что полиграф для судей в российском футболе становится нормой и истиной в последней инстанции, думаем, президент РФС тоже в курсе. Другой вопрос, может ли здесь и сейчас руководство футбольного союза предложить какую-то рабочую альтернативу? А вот предложение Алексея Матюнина отправить на детектор лжи Ашота Хачатурянца – это уже, конечно, креативная идея. Такого уровня скандалов в нашем судействе еще не было.

Чем бы эта история ни закончилась, матч «Химки» - «Крылья Советов» уже точно войдет в историю российского футбола. Жаль только, что со знаком минус. И, видимо, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров слов не ветер не бросает. Обещал же заняться нюансами судейства в этом матче вплотную. Похоже, занялся.

В остальном очевидно, что недовольных работой судей становится все больше, причем на самых разных уровнях. И игнорировать сей факт дальше уже не получится. Как очевидно и то, что продуктивно быть сразу и президентом РПЛ, и председателем ЭКС и СК нереально. Не зря же, например, в регламенте ФИФА прописано, что «председатель СК не вправе быть каким-либо образом связанным с другими футбольными организациями». Все-таки люди на опыте писали. Так что, письмо Дюкову, пусть и от опального судьи - это как последний звоночек на радикальные перемены. Дальше, видимо, только тотальный развал. Каждого судью на детектор не посадишь - детекторов не хватит.

Кстати, после матча, свое видение проблемы озвучил и член комитета Госдумы по физической культуре и спорту Роман Терюшков, который заявил, что проверка судей на полиграфе - «это унижение личности» и предложил подойти к спорному вопросу с другой стороны, введя «серьезные штрафные санкции в отношении критиков судей». Можно, конечно, попробовать решить проблему и так. Смотря, к чему мы стремимся. Вернее, к чему стремится РФС.

Пока же в сухом остатке имеем следующее: комментариев по обращению Матюнина от президента РФС Дюкова на сегодняшний день не поступало; информация по результатам проверки судьи на полиграфе конфиденциальна, и раскрывать ее РФС не планирует.

Так что же, остаётся теперь ждать ход конем от комитета по этике?

источник: «Советский спорт»
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Российский судья в поисках справедливости 
За последние месяцы мы как-то привыкли к бесконечным жалобам всех и вся на наших судей. Но теперь нас ждет совсем другая история. Арбитр Алексей Матюнин сам решил пожаловаться. И не на кого-нибудь, а на своего начальника. И не кому-нибудь, а самому главному человеку в российском футболе. Сразу скажем, спойлеров нет: чем это закончится, никто пока не знает.
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