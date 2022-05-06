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Сандро Шварц уйдет из «Динамо» в «Герту»? Читаем свежий Kicker

В четверг ведущее немецкое футбольное издание – культовый футбольный журнал Kicker – опубликовал информационную бомбу: Сандро Шварца ждут в Берлине. Для «Динамо» этот сценарий может стать ударом. Рассказываем все, что нам известно об этом. А известно пока не много, так что чтение займет у вас не более трех-четырех минут.
Сандро Шварц уйдет из «Динамо» в «Герту»? Читаем свежий Kicker
06 мая 2022 12:29
автор: Николай Яременко
автор фото: ФК «Динамо» (Москва)

Сначала – маленькое пояснение. Kicker – во многом уникальное издание. Оно крайне не похоже на все, что мы знаем о футбольных медиа. Выходит в понедельник и четверг. Понедельник – толстый цветной журнал, четверг – более тонкое издание с большим количеством тонкой газетной бумаги. В понедельник в номере еще толстая вкладка страниц на 40-60 – это то, что у нас на сайтах называется матч-центр. А здесь это выходит в виде газетной, печатной вкладки. Все матчи, все составы команд, вся статистика. Спрашивается: зачем, если все это есть в интернете? А вот такая жизнь, неторопливая. Не во Франкфурте каком-нибудь, а в сонном Нюрнберге, в паре кварталов от крепостной стены. Здесь до сих пор есть газетные стенды (помните, как в советские времена у нас?), и люди могут постоять, почитать. Или зайдет старый болельщик в кафешку утречком, купит кофе за три евро и журнал в ту же цену – и сидит на солнышке, три часа неторопливо пьет по глоточку и листает по страничке.

Не знаю, правда это или нет, но когда я был в 2017 году в издании на стажировке, руководство журнала рассказало такую легенду: здание каждый раз надстраивалось, редакция в течение века расширялась. И возникла примета: новый этаж – скоро у сборной Германии новое чемпионство. Третий этаж надстроили перед 1990-м – и очень скоро сборная Германии нокаутировала в финале Аргентину. Затянулась пауза перед четвертым чемпионством – построили четвертый этаж только перед 2014-м годом. Ну, чем закончилось – вы понимаете: в 2014 году в финале очередного ЧМ была бита та же Аргентина. Что делать дальше – не очень понятна. В районе все офисы – в зданиях не больше 4-х этажей. А переезжать куда-то не получится – весь квартал принадлежит книжному издательству, которое среди прочего и выпускает футбольный журнал.

Те самые 4 этажа и газетный стенд перед зданием редакции.

Так вот, в понедельник – все о последнем туре чемпионата, плюс немного внимания европейским соседям. А в четверг – ну, скажем так, больше развлекухи. То, что в России неумные люди часто называют «желтизной», а в Германии называют «поддержанием интереса читателя». При этом здесь никогда не бывает «переупаковки» – того, чем грешит британская пресса. Надергают вырванных из контекста цитат из разных высказываний того или иного футболиста – и вот он, готов новый сенсационный материал. А футболист и не в курсе – он-то никому свежих интервью не давал! Немецкая пресса всегда основывается только на тех фактах, которые добыла и может подтвердить. Оттого так часто здесь и случаются истории, когда прокуратура возбуждает дело уже по факту публикации в прессе. В России такого представить, наверное, вообще невозможно.

Впрочем, довольно с отступлениями. Будет интересно – расскажу потом, как каждый журналист пишет одну и ту же статью дважды или трижды – для журнала, для сайта и для соцсетей. Сейчас же о четверговой публикации издания – из того самого «поддерживающего интерес» номера.

Kicker написал, что берлинский клуб «Герта» рассматривает Сандро в качестве сменщика Феликса Магата. У Магата (помните, лет 10 назад вечно его фамилия звучала в списке потенциальных тренеров в Россию, в том числе – в московское «Динамо»?) контракт истекает по окончании сезона (осталось сыграть два тура – 33-й и 34-й), тренер примет решение как раз через пару недель.

В России публикацию Kicker первым из журналистов дал Константин Алексеев – хорошо информированный журналист, близкий к московскому «Динамо». Впрочем, не только ему хорошо известно, что у «Динамо» есть договоренность с Сандро Шварцем. Заключается она в следующей формуле: «доводим сезон до конца, после чего обсуждаем дальнейшее сотрудничество».

Куда опаснее была ситуация, возникшая после 24 февраля. Известные события вынудили многих иностранных тренеров и футболистов в спешном порядке покинуть российский чемпионат. Тренер, столь важный для «Динамо» - бывший футболист клуба Андрей Воронин – с командой расстался. Сандро после паузы не стал делать никаких резких шагов.

Но что будет через пару-тройку недель? Последний тур играется 21 мая. Финал Кубка, куда рвется «Динамо» – 28 мая. Либо после одной даты, либо после другой придется немецкому тренеру принимать решение. Сейчас рано говорить о чем-то революционном. Но есть у Сандро теперь опция в Берлине.

И вот почему она очень важна. Дело не в том, что на Олимпиаштадион тоже играет бело-голубая команда. У Сандро появляется уникальное «окно возможностей», которое может и закрыться спустя время. Долгие годы он быть тенью Клоппа – талантливым и перспективным помощником. Теперь, когда попробовал, что такое самостоятельное, одиночное плавание – есть возможность покинуть чемпионат, в котором блестяще проявил себя, но о котором (о чемпионате) говорят сейчас только как о стремительно деградирующем. Разумеется, бороться за первые места престижнее. Но в России теперь любые места – не лигочемпионские и не еврокубковые. Нет перспектив. А «Герта», хотя и прозябает традиционно между вылетом из первой Бундеслиги и пребыванием во второй – это уже другой уровень.

Сейчас она вряд ли вылетит:

«Штутгарт» – в зоне стыков, а вылетающие напрямую «Герту» («Херту», как поправляют меня всегда берлинцы) не достанут, но приятного в 15-м месте маловато, конечно.

Полоса в Kicker о Сандро и «Герте» выглядит так:

Если пересказать вкратце содержание: «Герта» не вылетит, но Магат наверняка уйдет. Фаворит спортивного директора Бобича и клуба – Сандро Шварц. Тот будет принимать решение после окончания сезона. «Герта» – не самый простой клуб, все время борется за выживание, от его предложений осенью отказывались Тедеско и Терзич, не хочет в Берлин и Нико Ковач.

Из яркого – цитата Воронина по поводу того, что Шварц остался в «Динамо» весной: «Сандро все правильно сделал. Он просто не мог все бросить в Москве».

Ну, что ж, бросит ли «все» в июне – ответ на этот вопрос мы получим очень скоро. Для «Динамо» это станет ударом. Возможно – началом серьезного кризиса.

источник: «Советский спорт»
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Сандро Шварц уйдет из «Динамо» в «Герту»? Читаем свежий Kicker
Сандро Шварц уйдет из «Динамо» в «Герту»? Читаем свежий Kicker
В четверг ведущее немецкое футбольное издание – культовый футбольный журнал Kicker – опубликовал информационную бомбу: Сандро Шварца ждут в Берлине. Для «Динамо» этот сценарий может стать ударом. Рассказываем все, что нам известно об этом. А известно пока не много, так что чтение займет у вас не более трех-четырех минут.
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