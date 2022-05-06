Евгений Ловчев: Изменение времени матча убьет футбол, в этой великой игре все давно изобретено

В пошлом году эту идею вбросил президент «Реала» Флорентино Перес. Он аргументировал это тем, что жизнь ускорилась, молодежь теряет интерес к футболу, потому что матчи длятся слишком долго, молодые люди не могут досидеть до конца игры. Сомнительный тезис «реформатора» Переса. Почему слово «реформатор» я взял в кавычки? Это ведь он был отцом-вдохновителем создания Суперлиги.

Как говорил классик «Никогда такого не было и вот опять». Глава судейского комитета УЕФА Пьерлуиджи Коллина, Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) и Международная федерация футбола (ФИФА) рассматривают возможность сокращения футбольных матчей до 60 минут.

При этом рассматривается вариант введения «чистого» игрового времени, как в баскетболе. Один из аргументов в пользу этого – тогда не будет нужды в добавочном времени, которое вызывает много споров. Мол, команда, которая проигрывает, всегда считает, что арбитр мало добавил, выигрывающая команда – что много.

Мы попросили высказать свое мнение по поводу этой весьма спорной идеи лучшего футболиста СССР 1972 года Евгения Ловчева.

– Это еще идет от нынешней моды футболистов падать и валяться при любом столкновении, – говорит Ловчев. – Эти паузы снижают накал, раздражают болельщиков. Порой, когда одна команда выигрывает, начинает с помощью симуляций тянуть время, и последние минут пятнадцать матча на это невозможно смотреть. В наше время арбитры говорили симулянтам «Вставай, простудишься».

Надо бороться с этим явлением, это оживит игру, сократит число ненужных пауз, а не сокращать время матча до 60 минут.

Все эти идиотские идеи выдвигают люди, которые сами не играли. Эти люди приходят в футбол из ниоткуда, становятся крупными функционерами и начинают фонтанировать безумными идеями.

Если человек сам играл на приличном уровне, никогда не предложит такую глупость. Он понимает, что это убийство футбола.

– Президент «Реала» Флорентино Перес уже высказывал такую мысль. Но его аргументация была такой: жизнь ускорилась, молодежь теряет интерес к футболу, потому что матчи длятся слишком долго.

– Молодежь теряет интерес не от этого, а от того, что такие чудаки руководят футболом. Англичане придумали эту великую игру полтора века назад. Мой великий учитель Николай Петрович Старостин всегда ссылался на англичан как на родоначальников футбола. В футболе все давно изобретено не надо в эту великую игру вмешиваться.