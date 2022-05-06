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Евгений Ловчев: Изменение времени матча убьет футбол, в этой великой игре все давно изобретено

Опять больших начальников мирового футбола поразил зуд реформаторства. Вновь в воздухе носится идея сокращения футбольных матчей до 60 минут.
Евгений Ловчев: Изменение времени матча убьет футбол, в этой великой игре все давно изобретено
06 мая 2022 16:16
автор: Юрий Волохов
автор фото: «Советский спорт»

В пошлом году эту идею вбросил президент «Реала» Флорентино Перес. Он аргументировал это тем, что жизнь ускорилась, молодежь теряет интерес к футболу, потому что матчи длятся слишком долго, молодые люди не могут досидеть до конца игры. Сомнительный тезис «реформатора» Переса. Почему слово «реформатор» я взял в кавычки? Это ведь он был отцом-вдохновителем создания Суперлиги.

Как говорил классик «Никогда такого не было и вот опять». Глава судейского комитета УЕФА Пьерлуиджи Коллина, Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) и Международная федерация футбола (ФИФА) рассматривают возможность сокращения футбольных матчей до 60 минут.

При этом рассматривается вариант введения «чистого» игрового времени, как в баскетболе. Один из аргументов в пользу этого – тогда не будет нужды в добавочном времени, которое вызывает много споров. Мол, команда, которая проигрывает, всегда считает, что арбитр мало добавил, выигрывающая команда – что много.

Мы попросили высказать свое мнение по поводу этой весьма спорной идеи лучшего футболиста СССР 1972 года Евгения Ловчева.

Это еще идет от нынешней моды футболистов падать и валяться при любом столкновении, говорит Ловчев. – Эти паузы снижают накал, раздражают болельщиков. Порой, когда одна команда выигрывает, начинает с помощью симуляций тянуть время, и последние минут пятнадцать матча на это невозможно смотреть. В наше время арбитры говорили симулянтам «Вставай, простудишься».

Надо бороться с этим явлением, это оживит игру, сократит число ненужных пауз, а не сокращать время матча до 60 минут.

Все эти идиотские идеи выдвигают люди, которые сами не играли. Эти люди приходят в футбол из ниоткуда, становятся крупными функционерами и начинают фонтанировать безумными идеями.

Если человек сам играл на приличном уровне, никогда не предложит такую глупость. Он понимает, что это убийство футбола.

Президент «Реала» Флорентино Перес уже высказывал такую мысль. Но его аргументация была такой: жизнь ускорилась, молодежь теряет интерес к футболу, потому что матчи длятся слишком долго.
Молодежь теряет интерес не от этого, а от того, что такие чудаки руководят футболом. Англичане придумали эту великую игру полтора века назад. Мой великий учитель Николай Петрович Старостин всегда ссылался на англичан как на родоначальников футбола. В футболе все давно изобретено не надо в эту великую игру вмешиваться.

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