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Жозе подтвердил, что он – Особенный, а вот Тедеско до финала не дошел

На днях определились финалисты Лиги чемпионов-2021/22, а затем восемь команд Лиги Европы и Лиги конференций выясняли между собой, кто достоин выйти в последний матч плей-офф. Короткий разбор этих матчей – в материале «Советского Спорта».
Жозе подтвердил, что он – Особенный, а вот Тедеско до финала не дошел
06 мая 2022 20:46
автор: Никита Шмытов
автор фото: ФК «Рома»

ЛИГА ЕВРОПЫ. «АЙНТРАХТ» 1:0 «ВЕСТ ХЭМ» (ОБЩИЙ СЧЕТ ПО СУММЕ ДВУХ ВСТРЕЧ - 3:1)

Самый непредсказуемый матч закончился проходом «Айнтрахта» в финал Лиги Европы, хотя неизвестно как бы сложился матч, если не глупое удаление Арона Крессуэлла на ранней 17-й минуте матча. Через несколько минут после этого немцы забили решающий гол. Надо отдать должное англичанам, которые даже вдесятером создали больше голевых моментов: 1.62 против 1.13. Многие из них пришлись на последние минуты полуфинала, когда «Айнтрахт» откровенно и бесстыдно закрылся у своих ворот. Кого-то счастливее болельщиков «Айнтрахта» вчерашним вечером было найти сложно.

Фото: ФК «Айнтрахт»

ЛИГА ЕВРОПЫ. «РЕЙНДЖЕРС» 3:1 «РБ ЛЕЙПЦИГ» (ОБЩИЙ СЧЕТ ПО СУММЕ ДВУХ ВСТРЕЧ - 3:2)

В финальном матче Лиги Европы могли встретиться две немецкие команды, но «Рейнджерс» не дал этому произойти. Шотландцы, не боясь более статусного соперника, с первых минут побежали отыгрываться после первого матча, и их атакующие действия конвертировались в два гола. Только на 71-й минуте немцы нашли ключ к построениям «Рейнджерс», и гол забил Нкунку, для которого этот мяч стал четвертым за шесть сыгранных встреч Лиги Европы. Всё шло к дополнительному времени, но свой момент реализовал Джон Лундстрем, для которого этот мяч стал лишь четвертым в этом сезоне за 45 игр.

В итоге шотландцы победили 3:1, отправив домой Доменико Тедеско с его подопечными. И не сказать, что это просто обычные везение или случайность. «Рейнджерс» действительно выглядел лучше. Полное фиаско для немцев.

«Рейнджерс» возвращается в финал еврокубка спустя 14 лет, хотя еще недавно играл в четвертом дивизионе страны из-за финансовых проблем. Сумасшедший прогресс.

ЛИГА КОНФЕРЕНЦИЙ. «МАРСЕЛЬ» 0:0 «ФЕЙЕНООРД» (ОБЩИЙ СЧЕТ ПО СУММЕ ДВУХ ВСТРЕЧ - 2:3)

От данного матча все ждали «огня» и много забитых голов, но команды удивили и сыграли 0:0, что полностью устраивало выездную сторону. Для «Фейеноорда» счет 0:0 это большая редкость, случившаяся в третий случай за весь сезон. Однако скучным матч точно назвать нельзя. В нём было много голевых моментов, вынужденные замены и даже пара потасовок, едва не перешедших в драки.

Отдельно стоит заострить внимание на статистике фолов - на двоих команды совершили 36 нарушений! И 25 из них были со стороны гостей это очень много. Гус Тиль едет в финал!

ЛИГА КОНФЕРЕНЦИЙ. «РОМА» 1:0 «ЛЕСТЕР» (ОБЩИЙ СЧЕТ ПО СУММЕ ДВУХ ВСТРЕЧ - 2:1)

Зато второй полуфинал Лиги конференций полностью оправдал ожидания, пускай они и были не самыми желанными. Второй матч, подобно первому, тоже получился тяжелым, вязким и не сильно интересным для нейтрального болельщика. Тэмми Абрахам быстро забил мяч с углового, после которого команды чаще всего били издали или несильно опасно для обоих голкиперов.

Жозе Моуриньо - главный коллекционер европейских трофеев. Он уже выигрывал Кубок УЕФА, Лигу чемпионов (два раза) и Лигу Европы. На очереди финал первого в истории розыгрыша Лиги конференций. Жозе – Особенный.

источник: «Советский спорт»
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На днях определились финалисты Лиги чемпионов-2021/22, а затем восемь команд Лиги Европы и Лиги конференций выясняли между собой, кто достоин выйти в последний матч плей-офф. Короткий разбор этих матчей – в материале «Советского Спорта».
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