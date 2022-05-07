«Сочи» - за «Динамо», а «Спартак» - в стыки? В каждом матче есть интрига!

СУББОТА, 14:00. «УРАЛ» - «СПАРТАК»

За два тура до этого матча «Урал» считался одним из главных претендентов на вылет, и в клуб могли верить только самые ярые болельщики и президент клуба Григорий Иванов. И эта надежда оправдалась: сначала «Урал» взял три очка у прямого конкурента - «Уфы» (2:1), а потом «хлопнул» «Динамо» в гостях (3:2). Благодаря этому, клуб вылез на промежуточную 14-ю строчку, дающую право сыграть стыковые матчи. И если екатеринубржцы одержат третью победу подряд, а конкуренты оплошают, то команда может подняться аж на 11-е место и покинуть зону стыков.

«Спартак» последней победой исключил вероятность прямого вылета, но команда всё ещё может оказаться в стыках. Сможет ли Паоло Ваноли справиться с этой задачей или в очередной раз «Спартак» проиграет? Возможно, «Урал» было бы победить проще, если бы не дисквалификации Джикии и Жиго, а также травмы Маслова и Кутепова. Интересно, как итальянский тренер справится с огромной брешью в центре обороны?

СУББОТА, 16:30. «ЗЕНИТ» - «ХИМКИ»

«Зенит» взял четвёртое чемпионство подряд, поэтому в последних трёх турах сезона команда может играть в своё удовольствие. Питерцы обыграли «Химки» десять матчей подряд, и нет никаких предпосылок к тому, что эта серия вдруг прервется.

«Химки» не проигрывают семь матчей подряд, и если им удастся заработать хотя бы очко против «Зенита», то Сергея Юрана можно смело называть гением российского тренерского цеха. Но сам Юран не сможет присутствовать у поля, так как получил красную карточку в прошлом матче. Также встречу пропустят Набиуллин, Баженов и Сабович.

СУББОТА, 16:30. «НИЖНИЙ НОВГОРОД» - «АХМАТ»

Эти соперники за девять туров весенней части чемпионата взяли три очка всего по два раза. У обоих клубов кризис, но если гостям сегодняшней встречи задумываться о вылете не приходится, то хозяева находятся в непосредственной близости от опасной зоны. В следующих матчах Александру Кержакову придётся сыграть с «Сочи» и «Зенитом» в гостях, и если он хочет оставить команду в РПЛ, то победа в матче именно против «Ахмата» жизненно необходима.

СУББОТА, 19:00. «ЦСКА» - «СОЧИ»

Центральный матч тура, который может решить судьбу медалей чемпионата. Первый матч между соперниками закончился со счётом 4:1 в пользу южан, и сейчас результат может повториться. У ЦСКА и Березуцких явный кризис, для устранения которого не находится нужных инструментов. Даже Языджи сбавил обороты, а новых героев пока что у «армейцев» нет. У ЦСКА есть некоторые проблемы с составом, но самое важное - это нормальное состояние Игоря Акинфеева, который едва не получил серьёзную травму в последнем матче. Примечательно, что ЦСКА - самая малопропускающая команда на своем поле - всего восемь голов за 13 матчей.

А вот у «Сочи» есть Кассьера, который является единственным легионером в топ-10 лучших бомбардиров лиги. У колумбийского нападающего 10 голов и четыре голевые передачи. Владимир Федотов со своей командой не проигрывает шесть матчей подряд в гостевых стенах, но в этом матче статистика и предыдущие встречи не так важны. Важнейшим фактором станет психология и состояние игроков обеих команд, которым, фактически, предстоит классическая битва за шесть очков. «Сочи» в случае победы может догнать по очкам оступившееся в пятницу «Динамо».