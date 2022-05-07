Так что выберет Дзюба – деньги или футбол?

КАК НЕ К ЧЕРЧЕСОВУ?

Генеральный директор сербской «Црвены Звезды» Звездан Терзич рассказал, что клуб вступил в переговоры с Дзюбой.

Реакция соцсетей была молниеносной: «То есть даже не к Черчесову в «Ференцварош»? И да, в Турцию Дзюбу тоже уже не возьмут. Он в «Зените» и то лавку полирует - надо штаны кожаные подарить, чтобы меньше протирались».

Константин Рыбин / РФС

СЕРБСКИЙ КЛОН «СПАРТАКА»

Те же пользователи соцсетей обращают внимание на любопытный нюанс: «Црвена Звезда» - это фактически сербский клон «Спартака», что особенно пикантно в истории с Дзюбой. Надо ли напоминать весь спартаковский бэкграунд нападающего?

ФК "Зенит"

ТЕХНИЧНО СПЛАВИТЬ ТОКСИЧНОГО ДЗЮБУ

Что известно точно? «Црвена Звезда» предлагает Дзюбе контракт по системе «1+1». В переводе на русский язык: соглашение на один сезон с возможностью продления в зависимости от результатов и личных показателей игрока.

И сложно не процитировать хлёсткую реплику антагониста и критика Дзюбы Василия Уткина: «Правда в том, что «Зенит» не хочет дальше нанимать Дзюбу. Им не нужен этот контракт. Надо технично сплавить. Если останется - значит, не вышло».

Михаил Шапаев / РФС

В сборную Артема давно уже не приглашают.