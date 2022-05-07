Из истории «Красного спорта». Кто заведовал статистикой

«Пошел не по стопам отца» - так наше партнерское издание «Плеймейкер» обозначило рассказанную историю о легендарном Константине Есенине. Как известно, он был сыном поэта Сергея Есенина. В тени великих всегда тяжело, к тому же «последний поэт деревни» откровенно недолюбливал отпрыска. Увидев сына впервые, еще младенцем, скривил губы: «Фу! Черный! Есенины черными не бывают».

Все свое детство Костя пытался найти себя. Его страстью стал футбол: юношей он играл в одной из московских заводских команд, хотел пойти дальше, но не вышло. Тогда он придумал себе новое увлечение: вести статистику футбольных матчей. Он собирал футбольные программки — свои и заграничные, которые привозили ему из командировок мать Зинаида Райх и отчим (им был режиссер Всеволод Мейерхольд). Костя вел статистику десятков клубов, помнил, кто с кем сыграл, кто забил.

«Что меня заставило? Понятия не имею. Но с тех пор, с малолетства, два часа ежедневно над гроссбухами. Придумал себе службу, а? Без выходных, без отпусков…» – вспоминал Есенин-младший.

В 1938 году увлечение футбольной «цифирью» сослужило 18-летнему сыну поэта хорошую службу. Газета «Красный Спорт» объявила «Конкурс любителей футбола» — участникам предлагали угадать всех победителей четвертьфиналов, полуфиналов и финала предстоящего Кубка СССР. Есенин-младший угадал все — и удивил даже матерых журналистов газеты, где собаку съели на прогнозах. Смущенному юноше-победителю выдали билеты на ближайший футбольный матч и подписку на газету.