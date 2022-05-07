ФутболХоккейВладиславу Третьяку - 70!Бокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Что случилось с «Динамо»?

«Динамо» пропустило восемь мячей в двух проигранных матчах подряд. Что происходит с командой, анализирует близкий к клубу авторитетный динамовский журналист Дмитрий Дерунец. С небольшими сокращениями публикуем материал на основе его постов в телеграм-канале «Человек Д».
Что случилось с «Динамо»?
07 мая 2022 20:05
автор:
автор фото: ФК «Динамо» (Москва)

ШВАРЦ РИСКУЕТ

Запоминается последнее, и у нейтрального болельщика минуты после 65-й могло сложиться ощущение, что он смотрит товарищескую встречу, посвященную юбилею, просто футболисты иногда слишком ответственно подходят к исполнению обязанностей. Счет обманчив; похожий матч уже был в исполнении «Динамо» Шварца. Ноябрь 2020-го, Ростов-на-Дону. Полоз методично прибавил бело-голубых с пенальти, Сандро менял опорника Каборе на Грулева. 1:4, после которых у меня в голове отложилось совершенно четко: Шварц всегда будет рисковать, уступая в счете, не боясь разгрома. Потенциально повтор мог случиться и раньше, но произошел именно сейчас, когда напротив оказался подготовленный, хладнокровный, мастеровитый соперник.

«КРЫЛЬЯ» ПОБЕДИЛИ ЗАСЛУЖЕННО

Работой и всем сезоном «Крылья» праздник абсолютно заслужили. Товарищ из Самары написал после матча: мы счастливы. Поздравляю самарский клуб с юбилеем, он запомнится, войдет в летопись клуба. Прекрасная аудитория, увидела много голов и футбол, в котором «Динамо» обеспечило хозяевам слишком много комфортных ситуаций. Зиньковский, Сарвели еще подросли в цене. Глушенков взбудоражил болельщиков «Спартака».

ИГРАТЬ НЕ БРОСИЛИ, В ОТПУСК НЕ УШЛИ

Сваливаться на критику естественно не буду, все по-прежнему в руках «Динамо». Зачем сейчас популизм, резкие выводы, громкие фразы? Вот Игорь Колыванов итожит матч словами: динамовцы бросили играть, в отпуск ушли. Ну и где здесь правда? Поверьте, у меня в голове, как и у многих из вас, есть выводы, соображения относительно сезона, футболистов и тренерского штаба. Не торопитесь, дискуссию еще обязательно развернем.

ГРОМКИЕ ЗАГОЛОВКИ

«Динамо» пропустило пять впервые за 10 лет (что еще усиливает панические настроения, ведь тот предыдущий раз был с командой Силкина, остановившейся в шаге от Кубка и медалей). «Локомотив» Николича в прошлом сезоне дважды пропускал по пять и один раз шесть, а в итоге – бронза и едва не серебро. Впервые за полтора года Шварца три поражения подряд, впервые по-настоящему неприятная серия результатов. Впервые. Это точно можно, и понять, и простить, и исправить.

ПЕРЕСТАНОВКИ В ОСНОВЕ

Многие обрадовались перестановкам в стартовом составе. Остались в запасе Макаров и Евгеньев, совершенно не принял участия в матче Смолов. Пропустили еще больше, чем от «Урала», забить больше не смогли. Парадокс: динамовские сложности последнего времени связаны и с личностями, и не с личностями одновременно.

Шиманьского не хватало. Себа агрессивен, успешно отбирает и отрабатывает. В центре без него мы проваливались. Отрезок матча с 1-й по 31-ю минуту – наверное, худший в 2022-м. Не работал прессинг, глупые позиционные ошибки, не держался мяч. Захарян отдал за полчаса шесть передач, почти все назад. Пропустили один мяч, и это – хороший расклад.

ПЕРЕЛОМ В ИГРЕ И «ВЕСЕЛУХА»

Как раз с классного перевода Арсена на Лаксальта пошла первая опасная атака «Динамо» (еще бы Костя попробовал пробить вторым касанием, не накрыли бы) и пошел перелом. Минут пять игра выравнивалась, динамовцы смелели и забрали концовку тайма через качественные стандарты. Рулили процессом лидеры: Лаксальт и Бальбуэна. Хорошо вошли во второй тайм, десятиминутка до гола полностью за «Динамо», но контратака – стихия «Крыльев». Игра Моро во всем эпизоде перед вторым пропущенным – шок. Не сломались, продолжили давить; замены раскрыли игру до предела. Тот самый риск, породивший хаос, веселуху, игру почти без центра поля до финального свистка. Сандро попытался перезабивать «Крылья» – не вышло, хотя были максимально близки, чтобы сделать 3:3 (Костя, ну не выключайся раньше времени!!). Стоило ли убирать Моро? С одной стороны – да, ошибался, с другой – не рановато ли?

ШУНИН И ДРУГИЕ

Не вижу смысла склонять Шунина. Прострел и гол Зиньковского? Здесь стандартный ответ «не выручил», но Зина большой мастер, Варела ничего не смог с ним поделать. Клинтон невзрачный матч провел, Лаксальт – мотор, но как так отпустил Сарвели? Лесовому, похоже, нужна нормальная предсезонка. Макаров однозначно усилил, Грулев был близок к осеннему уровню (7-й гол, молодец). Тюкавин – очень полезные касания, но не забил. Арсен неплохо, но мы не используем его потенциал и на 70 процентов пока.

СУДЬИ

Хуже в этом сезоне Динамо не судили. При этом ключевые эпизоды с фолом/не фолом против Лаксальта, пенальти/не пенальти на Грулеве очень сложные, основания есть для решений в разные стороны.

ГНИ СВОЮ ЛИНИЮ

Сандро Шварц, Желько Бувач, руководство клуба занялись в «Динамо» очень сложной задачей - изменением всех стандартов работы клуба и, в первую очередь, психологии команды. На высочайшем уровне похожее происходит на протяжении последних 12-13 лет в «Манчестер Сити» – и то мы видим, что Лига чемпионов не покоряется, а в решающие минуты «Реал» оказывается более сильным ментально.

Футболисты «Динамо» рискуют, пробуют, играют вперед ВСЕГДА. В большей части матчей сезона это давало результат. Были и ошибки, но либо соперник не наказывал либо компенсировали успешной игрой в атаке и стандартными положениями. В последних матчах в наши ворота залетает почти все, что можно; у чужих – суета и непруха. Мое мнение: надо гнуть свою линию дальше. Готовых сильных личностей в «Динамо» немного, но командной работой можно переломить ситуацию. Не автобусы же теперь парковать против «Алании» и «Локомотива», верно?

ОТСТАВИТЬ УНЫНИЕ

Последние матчи сезона – не время для новых революций, но в нынешней ситуации время для нестандартных ходов. Очень желаю сейчас Сандро Шварцу что-то придумать этакое, что позволит забить на гол больше ближайших соперников. И желаю вам отставить уныние! Впереди до конца мая три или четыре матча в Москве. Москвичи, приходите! Регионы, приезжайте на «Динамо»! Сейчас легко на все посмотреть грустным взглядом, произносить стандартное «это Динамо, проклятье и т.д.» Очень важно перебороть неправильные настроения. Получится у вас – получится и у команды. И придет единая гордость и радость от достигнутого результата.

источник: «Советский спорт»
Это интересно:
Что случилось с «Динамо»?
Что случилось с «Динамо»?
«Динамо» пропустило восемь мячей в двух проигранных матчах подряд. Что происходит с командой, анализирует близкий к клубу авторитетный динамовский журналист Дмитрий Дерунец. С небольшими сокращениями публикуем материал на основе его постов в телеграм-канале «Человек Д».
07.05.2022 20:05
Футбол
Из истории «Красного спорта». Кто заведовал статистикой
Из истории «Красного спорта». Кто заведовал статистикой
С 1938 года и по 80-е в советском спорте (и «Советском спорте» тоже!) был главный статистик. Человек, который мог уточнить любые результаты и найти любой ответ на вопрос.
07.05.2022 14:50
Футбол
автор: Михаил Боков
А может, не Сербия, а Турция или Китай? Куда «Зениту» сослать Дзюбу?
А может, не Сербия, а Турция или Китай? Куда «Зениту» сослать Дзюбу?
Чем ближе окончание сезона в РПЛ, тем больше слухов о возможных трансферах. Уже несколько дней обсуждается, что Артем Дзюба летом покинет «Зенит».
07.05.2022 14:41
Футбол
автор: Ярослав Николаев
Скинулись на троих. Стало известно, кому Абрамович продаёт «Челси»?
Скинулись на троих. Стало известно, кому Абрамович продаёт «Челси»?
«Челси» объявил о согласовании сделки по своей продаже. Футбольный актив, резко подорожавший при Абрамовиче, отойдёт компании Тодда Боули Clearlake Capital, Марку Уолтеру и Хансйоргу Виссу. Собщаем все, что нам об этом известно.
07.05.2022 14:31
Футбол
автор: Ярослав Николаев
Так что выберет Дзюба – деньги или футбол?
Так что выберет Дзюба – деньги или футбол?
«Црвена Звезда» вступила в переговоры с Артемом Дзюбой. Неизвестных в этом уравнении пока намного больше, чем понятных вещей.
07.05.2022 13:52
Футбол
автор: Сергей Терехов
Чьим будет второе место в чемпионате? Все расклады
Чьим будет второе место в чемпионате? Все расклады
Да, «серебро» - это уже не лигочемпионская строчка для нащего футбола. Но тем не менее титул вице-чемпиона в любые времена считался знаковым. До конца чемпионата – неполные три тура, и сразу четыре команды претендуют на серебро РПЛ. У кого из них больше шансов?
07.05.2022 13:36
Футбол
автор: Никита Шмытов
«Сочи» - за «Динамо», а «Спартак» - в стыки? В каждом матче есть интрига!
«Сочи» - за «Динамо», а «Спартак» - в стыки? В каждом матче есть интрига!
28-й тур чемпионата России-2021/22 продолжается в субботу четырьмя матчами, в каждом из которых есть интрига. Превью встреч - в материале «Советского спорта».
07.05.2022 13:15
Футбол
автор: Никита Шмытов
Жозе подтвердил, что он – Особенный, а вот Тедеско до финала не дошел
Жозе подтвердил, что он – Особенный, а вот Тедеско до финала не дошел
На днях определились финалисты Лиги чемпионов-2021/22, а затем восемь команд Лиги Европы и Лиги конференций выясняли между собой, кто достоин выйти в последний матч плей-офф. Короткий разбор этих матчей – в материале «Советского Спорта».
06.05.2022 20:46
Футбол
автор: Никита Шмытов
Евгений Ловчев: Изменение времени матча убьет футбол, в этой великой игре все давно изобретено
Евгений Ловчев: Изменение времени матча убьет футбол, в этой великой игре все давно изобретено
Опять больших начальников мирового футбола поразил зуд реформаторства. Вновь в воздухе носится идея сокращения футбольных матчей до 60 минут.
06.05.2022 16:16
Футбол
автор: Юрий Волохов
Будет сенсация? Чего ждать от матча в Самаре?
Будет сенсация? Чего ждать от матча в Самаре?
Шестого мая, в 18:00, самарские «Крылья Советов» и московское «Динамо» откроют 28-й тур чемпионата России по футболу-2021/22. Превью первого матча - в материале «Советского спорта».
06.05.2022 14:00
Футбол
автор: Никита Шмытов
Ваноли стал выездным! Как «Спартак» впервые при итальянце победил за пределами Москвы
В 28-м туре РПЛ красно-белые выиграли в Екатеринбурге у «Урала» (3:1), забив все свои мячи еще до перерыва.
Тренера Резцовой хотят вернуть из Болгарии, а «белорус» Падин отказывается! Что происходит в нашем биатлоне
Объявлены имена тренеров, которые будут возглавлять группы сборной России в следующем сезоне. В мужской команде это Юрий Каминский и Сергей Башкиров, в женской - Михаил Шашилов и Артем Истомин.
Из России — в США! Абрамович все-таки отдаст «Челси» американцам за 4,25 миллиарда, но денег не получит…
Лондонский клуб официально объявил о переходе к новой группе собственников во главе с Тоддом Боэли, Марком Уолтером и Хансйоргом Виссом.
«На финише сезона в Москве южане не выиграют». Ловчев — о матче ЦСКА — «Сочи»
Лучший футболист страны 1972 года Евгений Ловчев поделился с «Плеймейкером» ожиданиями от центрального матча 28-го тура Российской Премьер-Лиги (7 мая, 19:00).
Как в СССР взяли под контроль ставки на спорт
Советский строй официально называл букмекерство «опасным» занятием, но если у государства случалась нужда в деньгах, оно без стеснения брало функции оператора ставок на себя.
Отрицательный угол — не проблема! Как Капризов забил свой четвертый гол в Кубке Стэнли (видео)
Победный гол и результативная передача Кирилла Капризова позволили «Миннесоте» выиграть в гостях у «Сент-Луиса» третий матч серии стартового раунда плей-офф НХЛ (5:1) и выйти вперед в противостоянии (2-1).
Оливейра сам лишил себя пояса, но все равно победит! Расклады на UFC 274
Чарльз Оливейра провалил взвешивание и точно не получит чемпионский пояс в легком весе, однако его ожидавшийся всеми поединок против Джастина Гейджи все равно состоится в ночь на 8 мая в Финиксе. А еще мы увидим титульный бой в женском минимальном весе и кровавую битву между Тони Фергюсоном и Майклом Чендлером.
Канело вырвет победу в концовке? Расклад и ставки на супербой Альварес — Бивол
В ночь на 8 мая в Лас-Вегасе пройдет грандиозный боксерский поединок: обладателю пояса WBA в полутяжелой категории Дмитрию Биволу будет противостоять лучший боец мира Сауль Альварес. «Плеймейкер» оценивает шансы.
Так Шварц уходит или его сливают? Как «Динамо» разгромили на 80-летие «Крыльев»
В стартовом матче 28-го тура РПЛ бело-голубые крупно проиграли «Крыльям Советов» (2:5) на фоне слухов о возможном уходе главного тренера.
Сайнс победит за 18! Расклады и ставки на Гран-при Майами
6 - 8 мая пройдет первый в истории «Формулы-1» Гран-при Майами. «Плеймейкер» оценивает шансы пилотов и команд.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика