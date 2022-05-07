Что случилось с «Динамо»?

ШВАРЦ РИСКУЕТ

Запоминается последнее, и у нейтрального болельщика минуты после 65-й могло сложиться ощущение, что он смотрит товарищескую встречу, посвященную юбилею, просто футболисты иногда слишком ответственно подходят к исполнению обязанностей. Счет обманчив; похожий матч уже был в исполнении «Динамо» Шварца. Ноябрь 2020-го, Ростов-на-Дону. Полоз методично прибавил бело-голубых с пенальти, Сандро менял опорника Каборе на Грулева. 1:4, после которых у меня в голове отложилось совершенно четко: Шварц всегда будет рисковать, уступая в счете, не боясь разгрома. Потенциально повтор мог случиться и раньше, но произошел именно сейчас, когда напротив оказался подготовленный, хладнокровный, мастеровитый соперник.

«КРЫЛЬЯ» ПОБЕДИЛИ ЗАСЛУЖЕННО

Работой и всем сезоном «Крылья» праздник абсолютно заслужили. Товарищ из Самары написал после матча: мы счастливы. Поздравляю самарский клуб с юбилеем, он запомнится, войдет в летопись клуба. Прекрасная аудитория, увидела много голов и футбол, в котором «Динамо» обеспечило хозяевам слишком много комфортных ситуаций. Зиньковский, Сарвели еще подросли в цене. Глушенков взбудоражил болельщиков «Спартака».

ИГРАТЬ НЕ БРОСИЛИ, В ОТПУСК НЕ УШЛИ

Сваливаться на критику естественно не буду, все по-прежнему в руках «Динамо». Зачем сейчас популизм, резкие выводы, громкие фразы? Вот Игорь Колыванов итожит матч словами: динамовцы бросили играть, в отпуск ушли. Ну и где здесь правда? Поверьте, у меня в голове, как и у многих из вас, есть выводы, соображения относительно сезона, футболистов и тренерского штаба. Не торопитесь, дискуссию еще обязательно развернем.

ГРОМКИЕ ЗАГОЛОВКИ

«Динамо» пропустило пять впервые за 10 лет (что еще усиливает панические настроения, ведь тот предыдущий раз был с командой Силкина, остановившейся в шаге от Кубка и медалей). «Локомотив» Николича в прошлом сезоне дважды пропускал по пять и один раз шесть, а в итоге – бронза и едва не серебро. Впервые за полтора года Шварца три поражения подряд, впервые по-настоящему неприятная серия результатов. Впервые. Это точно можно, и понять, и простить, и исправить.

ПЕРЕСТАНОВКИ В ОСНОВЕ

Многие обрадовались перестановкам в стартовом составе. Остались в запасе Макаров и Евгеньев, совершенно не принял участия в матче Смолов. Пропустили еще больше, чем от «Урала», забить больше не смогли. Парадокс: динамовские сложности последнего времени связаны и с личностями, и не с личностями одновременно.

Шиманьского не хватало. Себа агрессивен, успешно отбирает и отрабатывает. В центре без него мы проваливались. Отрезок матча с 1-й по 31-ю минуту – наверное, худший в 2022-м. Не работал прессинг, глупые позиционные ошибки, не держался мяч. Захарян отдал за полчаса шесть передач, почти все назад. Пропустили один мяч, и это – хороший расклад.

ПЕРЕЛОМ В ИГРЕ И «ВЕСЕЛУХА»

Как раз с классного перевода Арсена на Лаксальта пошла первая опасная атака «Динамо» (еще бы Костя попробовал пробить вторым касанием, не накрыли бы) и пошел перелом. Минут пять игра выравнивалась, динамовцы смелели и забрали концовку тайма через качественные стандарты. Рулили процессом лидеры: Лаксальт и Бальбуэна. Хорошо вошли во второй тайм, десятиминутка до гола полностью за «Динамо», но контратака – стихия «Крыльев». Игра Моро во всем эпизоде перед вторым пропущенным – шок. Не сломались, продолжили давить; замены раскрыли игру до предела. Тот самый риск, породивший хаос, веселуху, игру почти без центра поля до финального свистка. Сандро попытался перезабивать «Крылья» – не вышло, хотя были максимально близки, чтобы сделать 3:3 (Костя, ну не выключайся раньше времени!!). Стоило ли убирать Моро? С одной стороны – да, ошибался, с другой – не рановато ли?

ШУНИН И ДРУГИЕ

Не вижу смысла склонять Шунина. Прострел и гол Зиньковского? Здесь стандартный ответ «не выручил», но Зина большой мастер, Варела ничего не смог с ним поделать. Клинтон невзрачный матч провел, Лаксальт – мотор, но как так отпустил Сарвели? Лесовому, похоже, нужна нормальная предсезонка. Макаров однозначно усилил, Грулев был близок к осеннему уровню (7-й гол, молодец). Тюкавин – очень полезные касания, но не забил. Арсен неплохо, но мы не используем его потенциал и на 70 процентов пока.

СУДЬИ

Хуже в этом сезоне Динамо не судили. При этом ключевые эпизоды с фолом/не фолом против Лаксальта, пенальти/не пенальти на Грулеве очень сложные, основания есть для решений в разные стороны.

ГНИ СВОЮ ЛИНИЮ

Сандро Шварц, Желько Бувач, руководство клуба занялись в «Динамо» очень сложной задачей - изменением всех стандартов работы клуба и, в первую очередь, психологии команды. На высочайшем уровне похожее происходит на протяжении последних 12-13 лет в «Манчестер Сити» – и то мы видим, что Лига чемпионов не покоряется, а в решающие минуты «Реал» оказывается более сильным ментально.

Футболисты «Динамо» рискуют, пробуют, играют вперед ВСЕГДА. В большей части матчей сезона это давало результат. Были и ошибки, но либо соперник не наказывал либо компенсировали успешной игрой в атаке и стандартными положениями. В последних матчах в наши ворота залетает почти все, что можно; у чужих – суета и непруха. Мое мнение: надо гнуть свою линию дальше. Готовых сильных личностей в «Динамо» немного, но командной работой можно переломить ситуацию. Не автобусы же теперь парковать против «Алании» и «Локомотива», верно?

ОТСТАВИТЬ УНЫНИЕ

Последние матчи сезона – не время для новых революций, но в нынешней ситуации время для нестандартных ходов. Очень желаю сейчас Сандро Шварцу что-то придумать этакое, что позволит забить на гол больше ближайших соперников. И желаю вам отставить уныние! Впереди до конца мая три или четыре матча в Москве. Москвичи, приходите! Регионы, приезжайте на «Динамо»! Сейчас легко на все посмотреть грустным взглядом, произносить стандартное «это Динамо, проклятье и т.д.» Очень важно перебороть неправильные настроения. Получится у вас – получится и у команды. И придет единая гордость и радость от достигнутого результата.