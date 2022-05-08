Борьба на разных этажах. Три матча, которые повлияют на многое

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 14:00. «УФА» - «РОСТОВ»

«Уфа» находится в тяжелейшей турнирной ситуации, положение которой не сильно исправит даже возможная победа над «Ростовом». Если башкирский клуб обыграет команду Валерия Карпина, то он всё равно останется на 15-м месте в таблице РПЛ. Но известно, что каждое очко может сыграть решающую роль на финише турнира. Правда, и его будет трудно заработать.

У уфимцев продолжает регулярно забивать Гамид Агаларов, но атака - это не главная проблема. Все оставшиеся матчи чемпионата пропустит лидер и главный голкипер последних лет Александр Беленов (спасибо Эльмиру Набиуллину), вместо которого на поле, вероятнее всего, появится Антон Чичкан, игравший до этого всего 75 минут в РПЛ за всю карьеру.

У «Ростова» ситуация лучше, и клуб почти гарантировал себе место в РПЛ на следующий сезон, и команде важно решить локальные задачи, в том числе - реабилитироваться после последнего поражения от «Краснодара» (1:2).

«Уфа» - крайне неудобный соперник для «Ростова»: в последних пяти очных матчах желто-синие победили только один раз.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 16:30. «АРСЕНАЛ» - «КРАСНОДАР»

«Арсенал» - худший клуб РПЛ на данный момент. Ему нужно одерживать победу в каждом оставшемся матче, если они хотят попасть хотя бы в зону стыковых матчей. Туляки являются худшей командой сезона по игре в обороне, и матч против умеющего атаковать «Краснодара» - это ещё одна мучительная проверка для защитников «Арсенала». В нападении тоже будет сложно, так как предстоящий матч пропустит Горан Чаушич, являющийся одним из лучших по системе «гол + пас».

«Краснодару» к потерям не привыкать, но нельзя не сказать про отсутствие в составе Александра Черникова и Руслана Апекова, которые получили красные карточки в предыдущем туре.

«Арсенал» в последний раз чувствовал вкус победы в далёком декабре и трудно представить, что десятиматчевая безвыигрышная серия прервется именно в матче с голодными «быками».

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 19:00. «ЛОКОМОТИВ» - «РУБИН»

И, наконец, тур закроется матчем, который бы ещё недавно претендовал на звание «центральный», но сейчас у клубов совсем другой статус и положение. «Локомотив» лишился последнего шанса «запрыгнуть» в тройку лучших клубов сезона, но все еще имеет шансы обогнать «Краснодар» и ЦСКА.

«Рубин» - одна из из худших команд после зимнего перерыва. Она набрала очки лишь в трёх матчах из девяти. В гостях подопечные Леонида Слуцкого регулярно забивают, но только раз это принесло победу - против «Ахмата» со счётом 3:2. В последнем туре казанцы заслуженно и унизительно проиграли 0:6 футбольному клубу «Сочи», и после такого удара будет очень тяжело оправиться.

Помочь «Рубину» могут кадровые проблемы «железнодорожников», которым не смогут помочь Тин Едвай, Мацей Рыбус и Константин Марадишвили. Хотя статистика говорит, что казанцев это вряд ли спасёт, ведь «Локомотив» не проигрывает сегодняшним соперникам на протяжении последних 11 матчей, а последняя победа «Рубина» датирована аж 2017 годом.