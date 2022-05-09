Майское расширение: скоро узнаем любимое число РФС

Недаром российскую премьер-лигу периодически именуют «лигой приколов». Ну, а где еще такое увидишь: чемпионаты РПЛ и ФНЛ вышли на финишную прямую, а понимания, в каком режиме дальше живут и борются команды, до сих пор нет. Боссы РФС стоически хранят молчание по этому вопросу или времени у них сейчас на такие глупости попросту нет. Руководство РПЛ более активно. Но тут тоже без прямого попадания в цель: идет себе чемпионат, да и пусть идет. У нас есть дела поважнее: подать в суд, например, на арбитра, которого мы сами, пока без доказательств, но прилюдно обвинили в непрохождении полиграфа, который он вовсе не обязан был проходить, но все же прошел. Как объяснил сегодня эту зарубу глава РПЛ Ашот Хачатурянц, который, кстати, может в скором времени покинуть один из своих постов: «Просто у РФС как у общественной организации исчерпаны возможности для дальнейшего разбирательства по данному вопросу. Теперь мы верим в правоохранительные органы». Красивая формулировка для некрасивой концовки этой истории, которая, в принципе, не должна была случиться, если бы каждый занимался своим делом.

Но вернемся к нашему многострадальному чемпионату. Меньше двух недель преданным болельщикам осталось наслаждаться премьер-лигой. И в последних двух турах особенно горячо будет именно внизу таблицы. Кроме того, окончательно определились со свадебным генералом футбольного пиршества, посвящённого борьбе за выживание: казанский «Рубин» все же угодил в зону вылета. Несмотря на то, что с самого старта весенней части чемпионата команда Слуцкого уверенно шла к этому моменту, в весёлого и хорошо поющего тренера верили до последнего.

Итак, судя по всем признакам, нас ждет жесточайшая борьба аутсайдеров, и мы ожидаем накала страстей никак не меньше того, что случился между «Реалом» Анчелотти и «МанСити» Гвардиолы. Иначе, зачем тогда это все?!

В 29-м туре российской премьер-лиги встретятся «Уфа» - «Арсенал» и «Урал» - «Рубин». А в 30-м «Арсенал» - «Урал» и «Рубин» - «Уфа». И не надо вспоминать про избитую фразу, когда от перемены мест слагаемых… Мы верим в наш интересный и красивый футбол. Кроме того, «Нижний Новгород» и «Химки» - тоже пока в борьбе. В этом смысле бездействие РФС сыграло поклонникам российского футбола на руку. На мартовском исполкоме решений ни о расширении, ни о моратории на вылет принято не было, а значит «соль» борьбы имеет место быть. Которая, вполне вероятно, может даже удивить нас своего рода антирекордом - так плохо «Рубин» в ЧР еще никогда не выступал. На счету казанского клуба уже 15 поражений за сезон.

Так что готовим попкорн для завершающих чемпионат туров и ждем с нетерпением очередной исполком РФС, который обещали организовать в середине мая. Часики тикают. Недаром же президент команды-лидера ФНЛ - московского «Торпедо» - на этой неделе пощекотал нервы футбольному сообществу. Денис Маслов, который входит в состав рабочей группы РФС, заявил, что предоставит этой самой группе календарь РПЛ из расчета 20 команд. «Черно-белым», в целом, уверенности не занимать - после 36 туров «лучшей лиги мира» клуб уверенно идет на втором месте и планирует отправится в РПЛ напрямую. Станут ли «автозаводцы» в следующем сезоне 16-ой, 17-ой или 18-ой командой, скоро узнаем. В любом случае, до расширения лиги в 20 команд, вряд ли дойдет. Нет на сегодня в нашем футболе таких возможностей: ни инфраструктурных, ни материальных. Как бы кому ни хотелось заткнуть всевозможные «дыры» календаря своими мечтами и амбициями.