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«А нечего тут пукать!» Марсело выгнали из «Лиона»

Да-да, вам не показалось: игрок выгнан «за порчу воздуха в раздевалке». Причем, выгнан не из раздевалки, а из клуба. Журналисты уже выяснили подробности.
«А нечего тут пукать!» Марсело выгнали из «Лиона»
10 мая 2022 12:50
автор: Ярослав Николаев
автор фото: ФК "Лион"

Французский клуб «Лион» сообщил, что расторг контракт с бразильским защитником Марсело. Причина, мягко говоря, экзотическая: он портил воздух в раздевалке после поражения от «Анже». Пикантность состоит в том, что произошло это еще в матче 2-го тура Лиги 1 (0:3) аж 15 августа.

Сначала французские СМИ писали, что контракт с игроком расторгли из-за того, что Марсело смеялся над речью капитана команды Лео Дюбуа после разгрома от «Анже». По обновленным данным, у Марсело начался метеоризм в раздевалке после игры. Вдобавок он смеялся над товарищами по команде, несмотря на то, что забил в проигранной встрече автогол. Жуниньо Пернамбукано, занимавший тогда должность спортивного директора «Лиона», пришёл в ярость и отстранил Марсело за неподобающее поведение.

После того матча Марсело больше не сыграл за «Лион». Он перешёл в «Бордо» в зимнее трансферное окно и сумел дебютировать за новую команду лишь в феврале этого года.

В своём заявлении о расторжении контракта с Марсело «Лион» указал, что решение было принято единогласно и основывалось на «неподобающем поведении игрока в раздевалке».

Марсело, правда, за словом в карман не полез - он заявил, что появившаяся информация о деталях его ухода из «Лиона» не соответствует действительности.

На сегодняшний день бразильский защитник успел провести 9 матчей за «Бордо», 7 из которых команда проиграла. Пукает ли он в раздевалке, не сообщается.

источник: «Советский спорт»
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