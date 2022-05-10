«А нечего тут пукать!» Марсело выгнали из «Лиона»

Французский клуб «Лион» сообщил, что расторг контракт с бразильским защитником Марсело. Причина, мягко говоря, экзотическая: он портил воздух в раздевалке после поражения от «Анже». Пикантность состоит в том, что произошло это еще в матче 2-го тура Лиги 1 (0:3) аж 15 августа.

Сначала французские СМИ писали, что контракт с игроком расторгли из-за того, что Марсело смеялся над речью капитана команды Лео Дюбуа после разгрома от «Анже». По обновленным данным, у Марсело начался метеоризм в раздевалке после игры. Вдобавок он смеялся над товарищами по команде, несмотря на то, что забил в проигранной встрече автогол. Жуниньо Пернамбукано, занимавший тогда должность спортивного директора «Лиона», пришёл в ярость и отстранил Марсело за неподобающее поведение.

После того матча Марсело больше не сыграл за «Лион». Он перешёл в «Бордо» в зимнее трансферное окно и сумел дебютировать за новую команду лишь в феврале этого года.

В своём заявлении о расторжении контракта с Марсело «Лион» указал, что решение было принято единогласно и основывалось на «неподобающем поведении игрока в раздевалке».

Марсело, правда, за словом в карман не полез - он заявил, что появившаяся информация о деталях его ухода из «Лиона» не соответствует действительности.

На сегодняшний день бразильский защитник успел провести 9 матчей за «Бордо», 7 из которых команда проиграла. Пукает ли он в раздевалке, не сообщается.