Сергей Карасев: Мы жили на деньги, заработанные в Европе

— Уместно спрашивать вас о гонораре за работу в Саудовской Аравии?

— Чуть ниже, чем в Европе, примерно как за три-четыре матча РПЛ. Достойная оплата.

— Вам 42. До какого возраста намерены судить?

— ФИФА отменила порог, федерации решают сами. В России ограничения вводить не стали: смотрят на качество работы, физическую готовность, выполнение нормативов. Владиславу Безбородову в следующем году 50, а он в отличной форме, работает, служит ориентиром для коллег. Я тоже заканчивать не планирую, буду судить, как раньше говорили, пока колени не сотрутся. Тем более мы пока без международной практики.

— Что значит «тем более»?

— На повестке дня финансовый вопрос. Для меня сейчас главенствующий, для других «международников», думаю, тоже. Гонорары за работу на зарубежных матчах выше, чем в России, и на эти деньги мы, собственно, жили, обеспечивали семьи. 100 тысяч рублей за игру РПЛ — нормально, но судьи получают назначения не каждый тур, а в случае серьезных ошибок можно вообще на какое-то время не работать в РПЛ. У многих арбитров по двое-трое детей, которых надо поднимать. Судим матчи, в которых играют миллионеры, — зарабатываем несравнимо меньше.

— Если нет назначений, фиксированная ставка в России — 30 тысяч?

— На руки за вычетом налогов — 26 тысяч. Хватает на врачей, фитнес, массаж и так далее. Но при этом игра Лиги Европы — три-пять российских в плане гонорара.

— И пенсий вам не положено?

— Разговоры были, руководство обсуждает, надеюсь, введут, но на данный момент у нас ни пенсий, ни страховок. Честно скажу: с отменой международных матчей финансовый вопрос встал во весь рост. Мы привыкли зарабатывать в Европе и жить на эти деньги. Теперь доход только внутрироссийский. И стало тяжело.

Карасев — один из самых известных российских арбитров. В последние годы он был самым востребованным российским арбитром в Европе, судил матч за Суперкубок УЕФА 2021 года, несколько игр чемпионата Европы-2020, полуфинал Лиги Европы сезона-2017/18.