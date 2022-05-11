«Динамо» в финале кубка спустя 10 лет!

Кубок России по футболу всегда воспринимался как второстепенный турнир, в котором команды РПЛ преимущественно использовали смешанные или даже вторые составы. Но отстранение российских клубов из еврокубков – как ни парадоксально – даже повысило ценность Кубка России, к которому теперь главные тренеры относятся как к не менее важному турниру.

МОТИВАЦИЯ И ТУРНИРНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

Хоть «Динамо» и считалось явным фаворитом в этом матче, но последняя серия из трёх поражений подряд намекала «Алании» на то, что шансы на сенсацию есть. Бело-голубые проваливают концовку сезона и вместо желанной борьбы за чемпионство команда рискует вывалиться за пределы тройки. Однако, учитывая исключение клубов из ЛЧ, ЛЕ и ЛК - место в РПЛ уже не столь и важно. А вот трофей в виде кубка России - это очень даже приятная вишенка на торте в конце сезона.

«Алания» после сенсационной победы над «Зенитом» ни разу не почувствовала вкус победы. Были две ничьи и одно поражение со счётом 2:5, из-за чего клуб откатился в таблице ФНЛ на седьмое место.

Примечательно, что обе команды проиграли свои прошлые игры с одинаковым счётом - 2:5.

СОСТАВЫ И ХОД МАТЧА

Сандро Шварц не стал ничего выдумывать экстраординарного и просто выставил свой лучший состав с первых минут. В воротах появился Игорь Лещук, который традиционно играет в кубке вместо Антона Шунина.

А вот Спартак Гогниев, как обычно, удивил. Главный тренер ещё до матча фактически пошел ва-банк, приняв решение играть без номинальных игроков центра поля. Ставка была сделана на сдерживание атак «Динамо» и резкие атаки, которые должны были конструировать три форварда. Рискованная тактика и указания игрокам добавили риска, но он не оправдался. С самого старта «Алания» намеренно вытягивала и провоцировала «Динамо» на прессинг, но вместо организации свободных зон и возможных контратак владикавказцы сами же «горели» у своих ворот. Уже в первые 20 минут москвичи могли забивать несколько мячей, но им не везло, и гол состоялся только на 22-й минуте усилиями Фёдора Смолова и Дениса Макарова.

В первом тайме фавориты матча полностью оправдали ожидания и «смяли» соперника, не дав пробить по своим воротам ни разу. Лишь неприятная травма бедра Диего Лаксальта омрачила первую половину игры, из-за чего Шварцу пришлось вынужденно выпускать на поле Дмитрия Скопинцева.

Второй тайм не был столь однобоким и «спасибо» нужно сказать Спартаку Гониеву, который изменил игру своей команды, в том числе тройной заменой в перерыве. Неизвестно как бы закончился матч, если бы не глупый «привоз» Давида Шавлохова, который не смог отдать короткий пас своему голкиперу. Этот момент Смолов и Арсен Захарян успешно конвертировали в гол, хотя до последнего казалось, что форвард затянул с передачей. Счёт 0:2 стал триггером для игроков «Алании», которые заиграли так, как от них этого ждали с самого начала матча. Фирменная атакующая игра с кучей моментов и креатива, которая могла бы полностью перевернуться, но в одном из моментов мяч предательски отскочил от штанги обратно в поле, так и не «перешагнув» линию ворот.

Стабилизировал игру «Динамо» вновь Шварц, который заменил автора гола и голевой передачи Фёдора Смолова на Константина Тюкавина. Через несколько минут молодой форвард мог отметиться голом, но при выходе один на один он был завален всё тем же Шавлоховым, и арбитр был непоколебим - красная карточка, и как итог - «Алания» в меньшинстве.

Несмотря на более атакующую и классную игру «Алании» во втором тайме, команда не только не смогла отыграться, но и довела матч до собственного разгрома. Тюкавин всё-таки не ушёл с поля без гола.

ЧТО ТЕПЕРЬ?

Сказка «Алании» этого сезона закончилась, Спартак Гогниев не смог повторить чудо и обыграть вторую лучшую команды страны подряд. Тем печальнее, что, скорее всего, мы вновь не увидим эту команду в РПЛ следующего сезона.

А вот Сандро Шварц продолжает творить сказку для «Динамо». В последний раз бело-голубые выходили в финал кубка в 2012 году, где проиграли «Рубину» (0:1). Теперь московский клуб сыграет в финале с «Енисеем» или «Спартаком», и получит новый шанс завоевать первый трофей с 1995 года.