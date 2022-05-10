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Вдовы Льва Яшина не стало

Великий вратарь Лев Яшин прожил прекрасную и достойную жизнь. Во многом потому, что долгие годы любил лишь одну женщину – Валентину Тимофеевну.
Вдовы Льва Яшина не стало
10 мая 2022 23:37
автор: Ярослав Николаев

Те, кто смотрел потрясающий фильм, спродюсированный Олегом Капанцом, «Вратарь моей мечты», помнят, как точно, скрупулезно и тактично были воссозданы эпизоды не самого футбола, а именно знакомства, развития чувства, любви.

Сама Валентина Тимофеевна вспоминала о Льве Ивановиче только телыми словами. Впервые увидела будущего супруга на танцплощадке около завода «Салют». В те времена именно так проводили время местные представители молодежи. Тогда женщина не знала, кто такой Лев Яшин. О том, что он является вратарем «Динамо», она узнала в тот же вечер. Однако данная информация особо ее не впечатлила. Не особо понравился ей и сам парень. Он на тот момент был худощавый, высокий, а танцевал в грубых кирзовых сапогах. Со стороны выглядел безумно неуклюжим. Валентина, недолго думая, отправилась танцевать с другим молодым человеком. Лев тоже не остался без пары, пригласил на танец ее подругу. Впервые заговорили они только спустя время, когда она пришли в тушинский кинотеатр. Футболист предложил девушке сесть на его чемоданчик с формой, ведь ей в тот день не хватило места. Валентину это тронуло до глубины души, ведь парень оказался очень вежливым и внимательным. В процессе они разговорились, и после этого не расставались.

Впрочем, «чувства проверялись» целых пять лет. Романтические отношения не утратили новизны из-за постоянных «командировок» на матчи. И только после этого они поженились.

Гуляли свадьбу в столице. Первоначально Валентина не желала менять девичью фамилию и хотела остаться Шашковой. Даже во время церемонии бракосочетания в ЗАГСе она написала в бланке напротив поля фамилия – «прежняя». Супруг, как только увидел это, сразу же обиделся. Лев просто порвал бланк и ушел на улицу. Новоиспеченная невеста испугалась, не могла подобрать слов оправданий, даже думала, что жених передумает жениться. Но к счастью ситуация быстро разрешилась, они вернулись в учреждение и поженились.

Конец 60-х годов оказался не самым благополучным для спортсмена. Супруга это видела и всеми силами старалась его поддерживать, отвлекала от неудач. Лев сумел найти способ отвлечься, увлекся рыбалкой. Валентина даже копала ему червей. Так они могли пережить сложности, которые довольно быстро обошли их стороной. Лев Яшин вновь стал играть в футбол, а чуть позже ушел из спорта и стал футбольным тренером молодых игроков. Валентина без дела не сидела – работала радиожурналистом.

После смерти мужа в марте 1990 года Валентина Тимофеевна невероятно сложно переживала утрату. Это не удивительно, ведь именно она провела последние секунды с ним, а брак супругов продлился 35 лет.

источник: «Советский спорт»
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