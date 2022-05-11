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Евгений Ловчев: Лев Иваныч в любой ситуации думал о Валентине Тимофеевне

Вчера в возрасте 91 года скончалась Валентина Тимофеевна Яшина, вдова легендарного советского вратаря Льва Яшина.
Евгений Ловчев: Лев Иваныч в любой ситуации думал о Валентине Тимофеевне
11 мая 2022 15:27
автор: Юрий Волохов
автор фото: Соцсети

Ветеран советского футбола Евгений Ловчев рассказал одну историю взаимоотношений Льва Ивановича и Валентины Тимофеевны.

- Валентна Тимофеевна и после ухода Льва Ивановича из жизни была активной, в разной степени участвовала в нашей жизни. Мы были много лет знакомы. Но я хочу рассказать одну историю, которую еще никому не рассказывал.

Эта история взаимоотношений Льва Ивановича и Валентины Тимофеевны.

Это было в 1985 году. Мы приехали в Венгрию с ветеранами сборной СССР на товарищеский матч с ветеранами сборной Венгрии.

Лев Иванович был руководителем делегации, в составе делегации были Игорь Нетто, Виктор Понедельник, но они уже не играли. Играли более молодые – я, Саша Мирзоян, Вадик Никонов и другие.

Мы сыграли матч в небольшом городке, километрах в ста от Будапешта. После матча нас пригласили на шашлыки наши бывшие соотечественники, которые жили в Венгрии. Потом по дороге в гостиницу все вместе заехали на какую-то дискотеку. Скорее всего, это был ночной клуб, но у нас такие заведения еще не вошли в моду, поэтому решили заехать, посмотреть. Немного там развеялись, даже Лев Иванович и Игорь Александрович Нетто немного потанцевали.

Вернулись в гостиницу, я уже пошел спать, потом слышу какой-то шум внизу. Спустился – Льву Ивановичу стало плохо. Кто-то позвонил в ближайшую советскую воинскую часть. Оттуда прислали УАЗик с красным крестом. Лев Иванович сидел в УАЗике, свесив ноги. Он говорит мне: «Жень, кажется, мне кранты, я ногу не чувствую».

Яшина увезли в больницу в Будапешт. Мы утром тоже выдвинулись в Будапешт. По приезде мы с Шандором Варгой, известным агентом, отправились ко Льву Ивановичу в больницу.

Пришли в палату, с нами был местный профессор, Шандор переводил. Он сказал, что Яшину нужно отнимать ногу.

Я попросил его выйти со мной из палаты, накинулся на профессора «Какое право вы имеете такое говорить при Яшине?» От ответил, что обязан говорить правду пациенту. Профессор также сказал, что ситуация терпит еще два дня, но операция необходима. Можно оперировать здесь, можно лететь в Москву. Лев Иванович решил лететь в Москву.

На следующий день рано утром мы с Нетто и Понедельником заехали в больницу, Льва Ивановича должны были вот-вот отвезти в аэропорт. И вдруг он подзывает меня: «Жень, я обещал Валентине Тимофеевне купить кожаный плащ. Вот деньги, вот ее размер, купи».

Я много раз был свидетелем отношений в этой семье. А сейчас получил еще одно подтверждение, как Лев Иваныч в любой ситуации думает о Валентине Тимофеевне. Обещал плащ, хотел сделать подарок жене – нужно общение сдержать.

Мы улетали на следующее утро, я плащ Валентине Тимофеевне купил.

источник: «Советский спорт»
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